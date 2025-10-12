Σε ποια ομάδα ποδοσφαίρου δόθηκε ένας ολόκληρος στόλος από Jeep Avenger;

Η Jeep παρέδωσε έναν ολόκληρο στόλο από Avenger ως επίσημος χορηγός της γνωστής ιταλικής ποδοσφαιρικής ομάδας.

Οι παίχτριες της «Μεγάλης Κυρίας» θα πηγαινοέρχονται από τις προπονήσεις με Jeep Avenger, σε μια κίνηση που συμβολίζει μια κοινή δέσμευση σε αξίες που βασίζονται στο πάθος, ενώ στην παράδοσή τους παραβρέθηκε και ο επικεφαλής της Jeep, Fabio Catone.

Συμπαγές & ανθεκτικό

Κάτι σαν τις ιταλικές άμυνες του παρελθόντος, το Jeep Avenger ταιριάζει τέλεια στη Juventus και γίνεται 12ος παίχτης της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου της Μεγάλης Κυρίας. Με μια πλήρη γκάμα κινητήρων, το Jeep Avenger ενσαρκώνει την ελευθερία επιλογής, καθιστώντας το τόσο ασταμάτητο όσο και οι πρωταθλητές ποδοσφαίρου που τώρα υποστηρίζει.

Τα μέλη της γυναικείας ομάδα της Juventus παρέλαβαν από ένα Jeep Avenger ως επίσημο όχημά τους για αυτή τη σεζόν. Η παράδοση είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας, που ανακοινώθηκε τον Μάιο, με την οποία η Jeep έγινε επίσημος χορηγός αυτοκινήτου και φανέλας της Juventus για τις επόμενες τρεις σεζόν.

Ένα ταιριαστό δώρο

Το όμορφο αυτό δώρο έρχεται λίγο μετά την κατάκτηση του κυπέλλου Serie A, με τη γυναικεία ομάδα της Juventus να γίνεται η πρώτη που κατακτά και τα τέσσερα μεγάλα τρόπαια, κατέχοντας πλέον το ρεκόρ για συνεχόμενα ιταλικά πρωταθλήματα. Η γυναικεία ομάδα έχει πλέον εδραιωθεί ως μια πραγματική υπερδύναμη στο εθνικό και διεθνές γυναικείο ποδόσφαιρο.

Διαβάστε επίσης: Η Ferrari έφτιαξε επιτέλους νέα πίστα δοκιμών – Τι θα γίνει με το Fiorano;

Σχεδιασμένο στο Τορίνο — την έδρα της Γιουβέντους — το Avenger είναι το πρώτο SUV της Jeep που σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου στην Ιταλία, καθώς και το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας. Κατέκτησε τον τίτλο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς» το 2023, ηγήθηκε των πωλήσεων στην κατηγορία του το 2024 και συνεχίζει να αποδίδει δυναμικά το 2025, με πάνω από 200.000 παραγγελίες σε μόλις δύο χρόνια από την κυκλοφορία του.

Το Avenger προσφέρεται σε εκδόσεις Full-Electric, Βενζίνης, e-Hybrid και 4xe, με υπερσύγχρονους κινητήρες και συστήματα που ικανοποιούν κάθε ανάγκη. Ανεξάρτητα από την επιλεγμένη έκδοση, κάθε Jeep Avenger παρέχει εξαιρετική τεχνολογία.

«Το Jeep Avenger είναι ένα compact crossover SUV που λανσάρει η Jeep για οδηγούς αστικών και προαστιακών περιοχών που θέλουν ένα στιβαρό, οικολογικό όχημα», προσθέτει ο Fabio Catone, επικεφαλής της μάρκας Jeep. «Η συνεργασία με τη γυναικεία ομάδα της Juventus γιορτάζει δύο ασταμάτητες δυνάμεις: ένα SUV ικανό να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε έδαφος με αυτοπεποίθηση, στυλ και τεχνολογία, και μια ομάδα που ξαναγράφει την ιστορία του ιταλικού γυναικείου ποδοσφαίρου. Είμαστε ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε στο πλευρό τους και ανυπομονούμε να δούμε τα επόμενα μεγάλα τους επιτεύγματα».

Dacia Bigster: Νέα υβριδική έκδοση με αυτονομία 1.450 km και τιμή κάτω από 25.000 ευρώ – Αναλυτικά τα πακέτα

Η Changan ήρθε στην Ελλάδα: Αναλυτικά όλα τα μοντέλα και τιμές

Το ομορφότερο υβριδικό B-SUV στην Ελλάδα τώρα με έκπτωση 1.400 ευρώ – Δες τιμή