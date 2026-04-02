EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σε ποια περιοχή της Ελλάδας είχαμε 807 παραβάσεις από φορτηγά μέσα στο α’ τρίμηνο του 2026;

ΠΕΜΠΤΗ | 02.04.2026
Autotypos Team
Στους οδηγούς και στις ιδιοκτήτριες εταιρείες ανωτέρω οχημάτων επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές

Με στόχο την εφαρμογή και την τήρηση της νομοθεσίας που αφορά στους ταχογράφους, η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε στοχευμένους ελέγχους σε φορτηγά οχήματα, διαπιστώνοντας περισσότερες από 800 παραβάσεις στο διάστημα 01-01-2026 έως και 31-03-2026.

 

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Λητής βεβαίωσαν:

  • 719 παραβάσεις για παραβίαση ωραρίων και χρήσης ταχογράφων
  • 3 παραβάσεις για οδήγηση με ληγμένη άδεια ικανότητας
  • 2 παραβάσεις για οδήγηση χωρίς κάρτα
  • 20 παραβάσεις για επισφαλής φόρτωση, παράνομη έλξη, μήκος, στέρηση προστατευτικού
  • 6 παραβάσεις για υπέρβαρο
  • 32 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα
  • 7 παραβάσεις για φθαρμένα ελαστικά
  • 6 παραβάσεις για επικίνδυνα υλικά και
  • 12 λοιπές παραβάσεις

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε:

– ότι σε 1 εξ αυτών εντοπίστηκε ηλεκτρονική συσκευή «hacking», η οποία παρέχει τη δυνατότητα στον οδηγό του οχήματος να επεμβαίνει κατά βούληση στην ορθή λειτουργία του ταχογράφου και ειδικότερα στην καταγραφή της δραστηριότητας που αφορά τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης, τα διανυθέντα χιλιόμετρα και την ταχύτητα των οχημάτων.

Με τη χρήση των εν λόγω μηχανισμών δεν καταγράφονται οι πραγματικές ώρες οδήγησης και απασχόλησης των οδηγών και διάφορα συστήματα των οχημάτων τίθενται εκτός λειτουργίας όπως ο περιοριστής ταχύτητας, τα συστημάτων υποβοήθησης φρένων (abs, retarder) κ.α.


– 12 οδηγοί φορτηγών οχημάτων έκαναν χρήση κάρτας άλλου οδηγού

Στους οδηγούς και στις ιδιοκτήτριες εταιρείες ανωτέρω οχημάτων επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές, ενημερώθηκαν τα Εθνικά Μητρώα Μεταφορικών Επιχειρήσεων δια μέσω των συνδέσμων ERRU (Διεθνές Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων) προς διερεύνηση της αξιοπιστίας των επιχειρήσεων και ενημερώθηκε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) για την αποτίμηση επικινδυνότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων.

Η αρχές λένε πως παρόμοιοι έλεγχοι θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.

Πηγή: Astynomia.gr

