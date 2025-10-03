quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σε ποια πόλη της Ελλάδας θα δεις το μονοθέσιο της McLaren αυτή την Κυριακή

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 03.10.2025
Autotypos Team
se-poia-poli-tis-elladas-tha-deis-to-monothesio-tis-mclaren-afti-tin-kyriaki-753109

Μετά τη Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα, ήρθε η σειρά μιας άλλης ελληνικής πόλης να ζήσει την απόλυτη εμπειρία του showcar της McLaren F1.

H ομάδα της McLaren F1 θα επισκεφτεί για πρώτη φορά τη Λάρισα, δίνοντας την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους fans της Formula 1 να δουν από κοντά ένα πραγματικό μονοθέσιο. Το ξεχωριστό event θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή (5/10) στο πλαίσιο της περιοδείας της σε όλη την Ελλάδα. Το μοναδικό roadshow για τα ελληνικά δεδομένα φέρει την υπογραφή του ΟΠΑΠ και της Allwyn, official partner της F1 και της ομάδας της McLaren.

Η καρδιά του Roadshow θα χτυπά στην κεντρική πλατεία Λάρισας, όπου θα βρίσκεται το showcar της McLaren F1 Team, την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, από τις 10:00 μέχρι της 18:00. Εκεί, οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού – και όχι μόνο – θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά το εντυπωσιακό showcar, αλλά και να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους στην οδήγηση μέσα από προσομοιωτές Formula 1.

Παράλληλα, θα πάρουν μέρος σε διαδραστικά παιχνίδια και θα βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες σε ένα πρωτότυπο photobooth, φορώντας εικονικά τη στολή των πιλότων της McLaren.

Διαβάστε επίσης: Formula 1: Τι ώρα και πού θα δείτε το Grand Prix στη Μαρίνα Μπέι της Σιγκαπούρης

Πριν από τη Λάρισα, το showcar της McLaren F1 Team έκανε μια στάση στα Ιωάννινα και – όπως ήταν αναμενόμενο – συγκέντρωσε τεράστιο ενδιαφέρον, με τον κόσμο να σχηματίζει ατελείωτες ουρές στο Κάστρο Γλυκήδων, όπου βρισκόταν ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος με το showcar, για να ζήσει στους ρυθμούς της Formula 1.

Τι κρατάμε:

  • Μετά από Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα, ήρθε η ώρα της Λάρισας να ζήσει για λίγο σε ρυθμούς Formula 1
  • Το εντυπωσιακό showcar της McLaren F1 θα βρίσκεται στη Λάρισα την Κυριακή 5 Οκτωβρίου από τις 10:00 μέχρι τις 18:00
  • Το μοναδικό roadshow φέρει την υπογραφή του ΟΠΑΠ και της Allwyn

Δημοφιλές coupe crossover με νέο υβριδικό σύνολο 115 ίππων στην πιο προσιτή έκδοση του – Δες την τιμή

Δες πώς θα πάρεις οικογενειακό SUV που καίει 2,92 €/100 km με 398 € τον μήνα

Τελικά συμφέρει το leasing αν είμαι ιδιώτης ή χάνω χρήματα; – Όλη η αλήθεια

