Σε ποια ταινία της Disney παίζουν τα ηλεκτρικά της Volkswagen;

Η παγκόσμια συνεργασία της Volkswagen και των Walt Disney Animation Studios φέρνει τα μοντέλα Volkswagen ID στη μεγάλη οθόνη

Η Volkswagen και τα Walt Disney Animations Studios ανακοίνωσαν μια ξεχωριστή συνεργασία με αφορμή την κυκλοφορία της νέας ταινίας “Zootopia 2” στους κινηματογράφους. Η νέα αυτή συνεργασία φέρνει τρία ειδικά σχεδιασμένα οχήματα, βασισμένα στα ηλεκτρικά μοντέλα, Volkswagen ID.3, ID.4 και ID.7 Tourer στη μεγάλη οθόνη.

Η συμμετοχή των ηλεκτρικών μοντέλων της Volkswagen στο Zootopia 2 αποτελεί μέρος μιας νέας, παγκόσμιας επικοινωνιακής καμπάνιας του γερμανικού κολοσσού.

Volkswagen ID σε “Zootopified” εκδοχή

Λίγο πριν την πρεμιέρα της νέας ταινίας, η Volkswagen παρουσίασε ένα συν-υπογεγραμμένο διαφημιστικό spot, προετοιμάζοντας το κοινό για τη νέα animated περιπέτεια. Στο σύντομο spot -το οποίο θα προβληθεί σε κινηματογράφους, τηλεόραση και μέσα κοινωνικής δικτύωσης παγκοσμίως- ακούγεται επίσης το νέο τραγούδι της Gazelle, της pop star της Zootopia, το οποίο ερμηνεύει η Shakira.

Μία από τις γοητείες του κόσμου της “Zootopia” είναι η χιουμοριστική αντανάκλαση της πραγματικής ζωής – από τους ανθρωπόμορφους χαρακτήρες μέχρι τα λογοπαίγνια με γνωστά brands. Στο “Zootopia 2”, η Volkswagen εμφανίζεται ως “Wolfswagen”, ένας ευρηματικός φόρος τιμής στην έδρα της εταιρείας, το Wolfsburg.

Η Christine Wolburg, Chief Brand Officer της Volkswagen, σημείωσε: «Οι συνεργασίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματική εφαρμογή ενός συναισθηματικού storytelling για τη μάρκα Volkswagen και στη διεύρυνση των ομάδων κοινού που προσεγγίζουμε. Το “Zootopia 2” αναδεικνύει τη σημασία του να αμφισβητούμε προκαταλήψεις και να εξερευνούμε νέους δρόμους με διασκεδαστικό τρόπο — αξίες που αντικατοπτρίζουν πλήρως τη Volkswagen. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με τα Walt Disney Animation Studios για να “Zootopify” το brand μας με τόσο ευρηματικό και χιουμοριστικό τρόπο».

Η συνεργασία αυτή έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων projects της Volkswagen με τη The Walt Disney Studios, όπως η συνεργασία με τη σειρά Star Wars “Obi-Wan Kenobi” και με τη Marvel Studios στην ταινία “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”, στο πλαίσιο της παρουσίασης του ID. Buzz.

Τι κρατάμε:

Τα ηλεκτρικά μοντέλα Volkswagen ID. κάνουν την εμφάνισή τους στη νέα ταινία “Zootopia 2” της Disney

Η Volkswagen μεταμορφώνεται σε “Wolfswagen” με τρία ειδικά σχεδιασμένα ψηφιακά οχήματα εμπνευσμένα από τα ID.3, ID.4 και ID.7 Tourer

Η συνεργασία εντάσσεται σε μια παγκόσμια 360° καμπάνια που μόλις ξεκίνησε

To Zootopia 2 θα προβληθεί στους κινηματογράφους στις 26 Νοεμβρίου

