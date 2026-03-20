EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σε ποιο μέρος η κυβέρνηση βγάζει «άκυρες» 13.000 άδειες οδηγών φορτηγών; – Τι συνέβη;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 20.03.2026
Autotypos Team
Οι χιλιάδες οδηγοί κατείχαν άδειες οδήγησης επαγγελματιών φορτηγών, αλλά η κυβέρνηση Τραμπ τους τις ακυρώνει

Περίπου 13.000 οδηγοί φορτηγών στην Καλιφόρνια χάνουν τις άδειες οδήγησής τους, με την απόφαση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να δημιουργεί «σεισμό» στον τομέα. Η απόφαση αφορά οδηγούς που δεν διαθέτουν αμερικανική υπηκοότητα και βρίσκονται στις ΗΠΑ με βάση νόμιμη εργασία, βίζα, καθεστώς πρόσφυγα ή ασύλου.

«Μπρα ντε φερ» πολιτείας και κυβέρνησης

Το πρόβλημα ξεκίνησε όταν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση διαπίστωσε ότι οι άδειες των οδηγών είχαν ημερομηνίες λήξης που δεν συμφωνούσαν με το νόμιμο χρονικό διάστημα παραμονής τους στις ΗΠΑ. Αν και οι οδηγοί βρίσκονταν νόμιμα στη χώρα και πληρούσαν όλα τα κριτήρια δοκιμών, γλωσσικής επάρκειας και ασφάλειας, η Federal Motor Carrier Safety Administration απέτρεψε την επανέκδοση των αδειών με σωστές ημερομηνίες.

Η Καλιφόρνια προσπάθησε να διορθώσει την κατάσταση επανεκδίδοντας τις άδειες, αλλά η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εμπόδισε αυτήν την ενέργεια, οδηγώντας στην ακύρωση 13.000 αδειών. Αυτή η εξέλιξη επηρεάζει οδηγούς που ανήκουν στην κατηγορία “non-domiciled commercial drivers”, δηλαδή άτομα που βρίσκονται νόμιμα στις ΗΠΑ χωρίς υπηκοότητα ή μόνιμη κατοικία.

Φόβοι για σημαντικές ελλείψεις

Ο Steve Gordon, διευθυντής του Department of Motor Vehicles τηςΚαλιφόρνια, δήλωσε ότι «Η ομοσπονδιακή διοίκηση χρησιμοποιεί την πολιτική της κατά της μετανάστευσης για να αφαιρέσει από την αγορά εργασίας οδηγούς που είναι εξειδικευμένοι και εργατικοί».

Παράλληλα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει μπλοκάρει την έκδοση νέων αδειών στην Καλιφόρνια, αν και οι οδηγοί μπορούν να ξανακάνουν αίτηση. Μέχρι τότε, οι μη-Αμερικανοί υπήκοοι μπορούν να λάβουν μόνο κανονική άδεια οδήγησης κατηγορίας C για οχήματα επιβατών και όχι για εμπορικά φορτηγά.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Οι φορείς της βιομηχανίας προειδοποιούν ότι η κίνηση αυτή ενδέχεται να επιδεινώσει την ήδη υπάρχουσα έλλειψη οδηγών. Ανεξαρτήτως λόγου – είτε είναι χαμηλοί μισθοί είτε άλλοι παράγοντες – η έλλειψη οδηγών παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα, ειδικά σε μια πολιτεία όπως η Καλιφόρνια στην οποία μετακινείται ο μεγαλύτερος όγκος εμπορευμάτων.

Οι τοπικές αρχές επικεντρώνονται τώρα στην υποστήριξη των αλλοδαπών οδηγών φορτηγών ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν νόμιμα στους δρόμους.

Τι κρατάμε:

  • Η κυβέρνηση βγάζει «άκυρες» περίπου 13.000 άδειες αλλοδαπών οδηγών φορτηγών στην Καλιφόρνια
  • Οι εν λόγω άδειες είχαν ημερομηνίες λήξης που δεν συμφωνούσαν με το νόμιμο διάστημα παραμονής των οδηγών στις ΗΠΑ
  • Η τοπικές αρχές προσπάθησαν να διορθώσουν την κατάσταση, αλλά η κυβέρνηση τις εμπόδισε
  • Φορείς της βιομηχανίας προειδοποιούν ότι η κίνηση αυτή ενδέχεται να επιδεινώσει την ήδη υπάρχουσα έλλειψη οδηγών

Πηγή: Carscoops.com

