Seat Ibiza και Arona: Ανανέωση για τα πιο προσιτά μοντέλα

H Seat θα συνεχίσει να προσφέρει αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης, ενώ η Cupra θα μεταβεί προς την ηλεκτροκίνηση.

Seat Ibiza & Arona: σημαντική ανανέωση με παρουσίαση στις αρχές του 2026.

Εστίαση της Seat σε μικρά, προσιτά βενζινοκίνητα και ήπια υβριδικά μοντέλα.

Η Cupra παραμένει ο βραχίονας για πιο premium και ηλεκτρικά οχήματα.

Στρατηγικός ρόλος: η Seat στο «προσιτό» και η Cupra στο «ηλεκτρικό–premium».

Τα Seat Ibiza και Arona θα δεχτούν μια σημαντική ανανέωση για το επόμενο έτος, ως μέρος μιας νέας επένδυσης στη μάρκα. Ενώ τα τελευταία χρόνια η προσοχή είχε στραφεί προς τη συγγενική Cupra, οι επικεφαλείς της εταιρείας επιμένουν εδώ και καιρό να δημιουργηθούν πλάνα για το μέλλον της Seat. Στα τέλη του 2024, ο Wayne Griffiths (το …πρώην αφεντικό) μας έδωσε ένα preview για τα ανανεωμένα Seat Ibiza & Arona. Είχε υποσχεθεί πως θα κυκλοφορήσουν το 2025, αλλά τελικά, το νέο αφεντικό, ο Markus Haupt, επιβεβαίωσε πως θα δούμε τα δύο μοντέλα στο δρόμο στις αρχές του 2026.

«Η Seat συμπληρώνει τη Cupra με τον ιδανικό τρόπο, αυτή τη στιγμή» δήλωσε στην έκθεση αυτοκινήτου στο Μόναχο. «Έχουμε παρουσία σε διαφορετικές αγορές και εξυπηρετούμε πολλά ξεχωριστά είδη αγοραστών. Επενδύουμε ακόμη στη Seat, λανσάροντας τα νέα Ibiza και Arona το 2026, διότι η ευελιξία της κάλυψης μοντέλων σε τόσες αγορές είναι πολύ σημαντική. Αυτή τη στιγμή, έχουμε το τέλειο μίγμα με τις δύο εταιρείες».

Ο ρόλος της Seat αμφισβητείται συχνά μετά το λανσάρισμα της Cupra ως ανεξάρτητη μάρκα πριν από 6 χρόνια, αλλά η νέα επένδυση δίνει ζωή στη μάρκα και της χαρίζει ένα νέο ρόλο για την επόμενη δεκαετία: ως η τέλεια επιλογή για μικρότερα και πιο προσιτά μοντέλα στις δημοφιλείς κατηγορίες. Έτσι, θα επιτρέψει και στη Cupra να στοχεύσει σε ένα πιο premium κοινό, αλλά και να συγκεντρωθεί σε ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά σύνολα. Πριν την αποχώρηση του, ο Griffiths είχε δηλώσει πως το Seat Ibiza θα ακολουθήσει το Volkswagen Polo και τις ανανεώσεις του, εν όψει των αυστηρότερων κανονισμών ρύπων Euro 7.

Αυτό σημαίνει πως θα δούμε ήπια υβριδικά σύνολα βενζίνης – μια σημαντική επένδυση για τα μικρά αυτοκίνητα αλλά ένα απαραίτητο βήμα για να μπορούν να κατασκευάζουν αλλά και να πουλάνε προσιτά μικρά αυτοκίνητα σε μια τεράστια αγορά όπου η ζήτηση για τα EV δεν είναι η αναμενόμενη. Παραδόξως, η Seat κατάφερε να αυξήσει τις πωλήσεις της παγκοσμίως για το 2024, άρα η ανανέωση των μοντέλων θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τα αποτελέσματα. Τα μεγαλύτερα Seat Ateca, Leon διατίθενται και ως Cupra, και είναι αρκετά πιθανό να φύγουν από τη γκάμα της Seat, ώστε αυτή να επικεντρωθεί στα μικρά υβριδικά μοντέλα.

Ταυτόχρονα βέβαια, οι επενδύσεις σε Seat Ibiza & Arona δεν είναι σημάδι πως η Seat απομακρύνεται από την ηλεκτροκίνηση, αλλά πρέπει «να ανταποκριθούμε στο γεγονός ότι το 90% της αγοράς ζητά θερμικά ή υβριδικά αυτοκίνητα. Δεν θα απομακρυνθούμε από την κατεύθυνση της ηλεκτροκίνησης ή το στόχο μας για μηδενικούς ρύπους, αλλά πρέπει να υπάρχει μια ελαστικότητα – δεν μπορούμε να αναγκάσουμε τους αγοραστές να πάρουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα».

Η άφιξη του Cupra Raval τον επόμενο χρόνο ως ένα ηλεκτρικό supermini κάτω των 25.000 ευρώ, μαζί με τα αντίστοιχα μοντέλα Volkswagen ID.2 και Skoda Epiq, τα οποία επίσης αναπτύσσει η Cupra, θα βοηθήσει στον «εκδημοκρατισμό της ηλεκτροκίνησης», δήλωσε ο Griffiths. «Έχοντας μικρότερα αστικά EV κάτω των 25.000 ευρώ, νομίζω ότι θα δούμε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να απογειώνονται. Αλλά εν τω μεταξύ, πρέπει να προσφέρουμε και τα δύο».

«Θέλουμε να έχουμε δύο μάρκες, η Cupra να επικεντρώνεται σαφώς στα πλήρως ηλεκτρικά και ηλεκτροκίνητα και η Seat να επικεντρώνεται στην καύση. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τα καλύτερα και των δύο κόσμων».

Τι κρατάμε;

Η Seat παραμένει ζωντανή με επένδυση σε Ibiza & Arona.

Τα ήπια υβριδικά θα κρατήσουν την κατηγορία των μικρών προσιτών μοντέλων βιώσιμη.

Ο όμιλος VW Group διαφοροποιεί σωστά τις δύο μάρκες, προσφέροντας «τα καλύτερα και των δύο κόσμων».

