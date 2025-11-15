Self test αλκοτέστ: Η πρωτοβουλία που βάζει τέλος στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Πρωτοβουλία φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης με self test αλκοόλ για την πρόληψη τροχαίων και την ενίσχυση της υπεύθυνης οδήγησης

Μια πρωτοποριακή ενημερωτική δράση για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ διοργανώνουν την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών (ΣΥ.ΦΑ.) Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Αυτοέλεγχος πριν το τιμόνι

Η πρωτοβουλία βασίζεται στη χρήση ενός self test ανίχνευσης αλκοόλ, που λειτουργεί ως εργαλείο πρόληψης και προσωπικής ευθύνης. Το τεστ επιτρέπει στους οδηγούς να γνωρίζουν εάν είναι σε θέση να οδηγήσουν με ασφάλεια, προστατεύοντας τόσο τον εαυτό τους όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Το self test διατίθεται στα φαρμακεία, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να το προμηθεύονται εύκολα και να ελέγχουν άμεσα τα επίπεδα αλκοόλ στον οργανισμό τους πριν οδηγήσουν.

Ενημέρωση και πρόληψη

Στόχος της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από τη σχέση κατανάλωσης αλκοόλ και οδικής ασφάλειας. Όπως υπογραμμίζεται, ο αυτοέλεγχος θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα μέσα πρόληψης διεθνώς, ενισχύοντας τη συμμόρφωση και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων από τις αρχές.

«Το self test για την ανίχνευση αλκοόλ στην αναπνοή είναι εύκολο στη χρήση και παρέχει γρήγορο και αξιόπιστο αποτέλεσμα. Παρατηρούμε αυξημένη ζήτηση στα φαρμακεία, κυρίως από νεότερους ανθρώπους. Σκοπός μας είναι να ενισχύσουμε την ενημέρωση για την ασφαλή οδήγηση και τον αυτοέλεγχο», δήλωσε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Διονύσιος Ευγενίδης.

Ένα στα τέσσερα θανατηφόρα τροχαία συνδέεται με το αλκοόλ

Τα τελευταία χρόνια τα τροχαία δυστυχήματα αυξάνονται, με την κατανάλωση αλκοόλ να ευθύνεται για περίπου 25% των θανατηφόρων περιστατικών. Στη Θεσσαλονίκη, κάθε εβδομάδα χάνεται μια ανθρώπινη ζωή και πέντε άτομα τραυματίζονται καθημερινά σε τροχαία ατυχήματα.

Σύμφωνα με τον κ. Ευγενίδη, το πρόβλημα δεν είναι μόνο η κατανάλωση αλκοόλ, αλλά και η έλλειψη συνειδητοποίησης από τους οδηγούς ότι έχουν υπερβεί το όριο. «Η κατανάλωση αλκοόλ αυξάνει την αυτοπεποίθηση, αλλά μειώνει τα αντανακλαστικά, οδηγώντας σε επικίνδυνες αποφάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο αυτοέλεγχος σώζει ζωές

Ο πρόεδρος του Φ.Σ. Θεσσαλονίκης υπογράμμισε πως ο αυτοέλεγχος αποτελεί «απλή και αποτελεσματική λύση» για την πρόληψη τροχαίων, καθώς επιτρέπει στον οδηγό να γνωρίζει άμεσα αν μπορεί να οδηγήσει ή αν πρέπει να παραδώσει τα κλειδιά, συμβάλλοντας παράλληλα στην εκπαίδευση και ενημέρωση των πολιτών.

