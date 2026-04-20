EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σερβιτόρα αγόρασε 10 οχήματα σε 8 ημέρες λέγοντας πως βγάζει 180.000 τον μήνα

ΔΕΥΤΕΡΑ | 20.04.2026
Autotypos Team
Κατάφερε να βάλει 7 αυτοκίνητα και 3 μοτοσυκλέτες στο γκαράζ της υποστηρίζοντας πως είναι εκατομμυριούχος πριν την «τσακώσουν»

Σοβαρότατες κατηγορίες αντιμετωπίζει μια 38 γυναίκα από τη Φλόριντα, η οποία υποστήριζε πως έβγαζε $180.000 τον μήνα για να καταφέρει να πάρει δάνεια, τα οποία στη συνέχεια μετέτρεπε σε πολυτελή αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες.

Μέσα σε περίπου μια εβδομάδα, το γκαράζ της θύμιζε περισσότερο… αντιπροσωπία, με τις αρχές να ανακαλύπτουν την απάτη και να τη συλλαμβάνουν.

Καλοστημένο σχέδιο

Σύμφωνα με τις αρχές, η 38χρονη Dunia Sierra κατάφερε να αγοράσει μέσα σε μόλις οκτώ ημέρες (από τις 4 έως τις 12 Οκτωβρίου 2023) έναν πλήρη… στόλο από πολυτελή οχήματα, προτού τα συστήματα αξιολόγησης προλάβουν να ανακαλύψουν το συσσωρευμένο χρέος.

Για να εγκριθούν τα δάνεια, η γυναίκα δήλωνε ψευδή στοιχεία: ενώ εργαζόταν ως σερβιτόρα και ταμίας σε εστιατόριο στο Miami Lakes, στις αιτήσεις δανείου παρουσιαζόταν ως Γενική Διευθύντρια του ίδιου καταστήματος, με μηνιαίο εισόδημα 180.000 δολάρια (πάνω από 2 εκατ. δολάρια τον χρόνο).

Το εντυπωσιακό γκαράζ της περιλάμβανε οχήματα όπως:

Πιθανότατα μέλος εγκληματικής οργάνωσης

Οι ερευνητές του Τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος του Miami-Dade πιστεύουν ότι η Sierra δεν δρούσε μόνη της, αλλά ως «μπροστάρισσα» ενός μεγαλύτερου κυκλώματος. Σε αυτό φέρεται να εμπλέκονται μεσίτες και υπεύθυνοι χρηματοδότησης σε αντιπροσωπείες, οι οποίοι βρίσκουν τρόπους να παρακάμπτουν τους ελέγχους, να διογκώνουν τις αιτήσεις και να προσθέτουν ακριβά έξτρα στα αυτοκίνητα για να μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους.


Η Dunia Sierra αντιμετωπίζει πλέον πολλαπλές κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, μεταξύ των οποίων για οργανωμένη απάτη, κλοπή και απάτη σχετική με οχήματα. Παραμένει υπό κράτηση με εγγύηση 26.000 δολάρια, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να εντοπιστούν και οι υπόλοιποι συνεργοί της.

Τι κρατάμε:

  • 38χρονη στη Φλόριντα δήλωνε μηνιαίο εισόδημα $180.000 για να παίρνει δάνεια
  • Αγόρασε συνολικά 10 οχήματα μέσα σε 8 ημέρες μέχρι να αποκαλυφθεί η απάτη
  • Μεταξύ αυτών ήταν μια BMW i8, μια Mercedes S560, μια Chevrolet Corvette Stingray και τρείς Harley-Davidson
  • Συνελήφθη από τις αρχές και αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες, ενώ αναζητούνται οι συνεργοί της

Πηγή: Carscoops.com

