Σερβιτόρα αγόρασε 10 οχήματα σε 8 ημέρες λέγοντας πως βγάζει 180.000 τον μήνα

Κατάφερε να βάλει 7 αυτοκίνητα και 3 μοτοσυκλέτες στο γκαράζ της υποστηρίζοντας πως είναι εκατομμυριούχος πριν την «τσακώσουν»

Σοβαρότατες κατηγορίες αντιμετωπίζει μια 38 γυναίκα από τη Φλόριντα, η οποία υποστήριζε πως έβγαζε $180.000 τον μήνα για να καταφέρει να πάρει δάνεια, τα οποία στη συνέχεια μετέτρεπε σε πολυτελή αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες.

Μέσα σε περίπου μια εβδομάδα, το γκαράζ της θύμιζε περισσότερο… αντιπροσωπία, με τις αρχές να ανακαλύπτουν την απάτη και να τη συλλαμβάνουν.

Καλοστημένο σχέδιο

Σύμφωνα με τις αρχές, η 38χρονη Dunia Sierra κατάφερε να αγοράσει μέσα σε μόλις οκτώ ημέρες (από τις 4 έως τις 12 Οκτωβρίου 2023) έναν πλήρη… στόλο από πολυτελή οχήματα, προτού τα συστήματα αξιολόγησης προλάβουν να ανακαλύψουν το συσσωρευμένο χρέος.

Για να εγκριθούν τα δάνεια, η γυναίκα δήλωνε ψευδή στοιχεία: ενώ εργαζόταν ως σερβιτόρα και ταμίας σε εστιατόριο στο Miami Lakes, στις αιτήσεις δανείου παρουσιαζόταν ως Γενική Διευθύντρια του ίδιου καταστήματος, με μηνιαίο εισόδημα 180.000 δολάρια (πάνω από 2 εκατ. δολάρια τον χρόνο).

Το εντυπωσιακό γκαράζ της περιλάμβανε οχήματα όπως:

BMW i8 του 2019

του 2019 Toyota Highlander XLE του 2023

του 2023 Mazda CX-9 του 2022

του 2022 Hyundai Palisade Calligraphy του 2024

του 2024 Kia Telluride του 2024

του 2024 Mercedes S560 του 2018

του 2018 Chevrolet Corvette Stingray του 2023

του 2023 Τρεις μοτοσυκλέτες Harley-Davidson του 2023

Πιθανότατα μέλος εγκληματικής οργάνωσης

Οι ερευνητές του Τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος του Miami-Dade πιστεύουν ότι η Sierra δεν δρούσε μόνη της, αλλά ως «μπροστάρισσα» ενός μεγαλύτερου κυκλώματος. Σε αυτό φέρεται να εμπλέκονται μεσίτες και υπεύθυνοι χρηματοδότησης σε αντιπροσωπείες, οι οποίοι βρίσκουν τρόπους να παρακάμπτουν τους ελέγχους, να διογκώνουν τις αιτήσεις και να προσθέτουν ακριβά έξτρα στα αυτοκίνητα για να μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους.

Η Dunia Sierra αντιμετωπίζει πλέον πολλαπλές κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, μεταξύ των οποίων για οργανωμένη απάτη, κλοπή και απάτη σχετική με οχήματα. Παραμένει υπό κράτηση με εγγύηση 26.000 δολάρια, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να εντοπιστούν και οι υπόλοιποι συνεργοί της.

Πηγή: Carscoops.com