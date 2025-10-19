Σημαντική αύξηση στα περιστατικά κλοπής καλωδίων από σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών – Αντιδρούν οι εταιρείες

Η ραγδαία αύξηση κλοπών καλωδίων σε σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων έχει επιφέρει εκατομμύρια ευρώ σε ζημιές.

Χαμός έχει δημιουργηθεί τον τελευταίο καιρό με τις κλοπές καλωδίων από σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη Γερμανία, ενώ οι πάροχοι κάνουν λόγο για σημαντική αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Ο κορυφαίος εκ των παρόχων, η εταιρεία ενέργειας EnBW, κατέγραψε περισσότερα από 900 περιστατικά κλοπής σε περισσότερους από 130 σταθμούς φόρτισης μόνο μέσα στο 2025, με τις συνολικές ζημιές να ανέρχονται σε εκατομμύρια ευρώ.

Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα των δραστών

Η πώληση του χαλκού των καλωδίων ταχείας φόρτισης κοστίζει γύρω στα 50 ευρώ στην αγορά παλιοσίδερων και τα μισά περίπου στην μαύρη αγορά, εκτιμά ο πάροχος EnBW. Στην ιστοσελίδα του παρόχου από την νοτιοδυτική Γερμανία αναφέρεται ότι επειδή τα ποσά από την πώληση καλωδίων είναι σχετικά μικρά, ίσως το κίνητρο των δραστών να είναι ο βανδαλισμός ή η στοχευμένη δολιοφθορά. Η εταιρία EnBW σημειώνει:

«Ορισμένες κλοπές παραπέμπουν σε ιδεολογικά κίνητρα, από άτομα για παράδειγμα, τα οποία απορρίπτουν την ηλεκτροκίνηση. Αλλιώς δεν εξηγείται ότι πολλά καλώδια κόβονται κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε σημαντικά κομμάτια χαλκού παραμένουν στο σημείο φόρτισης».

Αντιδρούν οι εταιρείες

Ως μια αντίδραση στις ολοένα και περισσότερες κλοπές, η εταιρεία ενέργειας Ionity έχει αρχίσει να εξοπλίζει τα καλώδια φόρτισής της με αμπούλες ανεξίτηλου χρώματος, οι οποίες σκάνε όταν κάποιος προσπαθήσει να αφαιρέσει το καλώδιο από τον φορτιστή, μια τακτική που θυμίζει αυτή των τραπεζών.

«Οι πρώτες εμπειρίες δείχνουν ότι οι απόπειρες κλοπής έχουν περιοριστεί», δήλωσε εκπρόσωπος του παρόχου. Παράλληλα η εταιρεία ενέργειας πειραματίζεται με διάφορες δυνατότητες παρακολούθησης των καλωδίων φόρτισης (tracking) που καθιστούν σχεδόν αδύνατη μια μεταπώληση. Την ίδια στιγμή ολοένα και περισσότεροι πάροχοι εγκαθιστούν κάμερες στους σταθμούς φόρτισης.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

Η BYD λανσάρει τεχνολογία Super Hybrid με βιοκαύσιμα – Σε ποια χώρα θα ξεκινήσει άμεσα;

Το KIA των 15.890 ευρώ που πουλάει περισσότερο από Toyota C-HR στην Ελλάδα

Έκπτωση για το δημοφιλές B-SUV της Volkswagen – Τώρα με τιμή κάτω από 20.000 ευρώ