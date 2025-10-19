quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σημαντική αύξηση στα περιστατικά κλοπής καλωδίων από σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών – Αντιδρούν οι εταιρείες

ΚΥΡΙΑΚΗ | 19.10.2025
Autotypos Team
simantiki-afxisi-sta-peristatika-klopis-kalodion-apo-stathmous-fortisis-ilektrikon-antidroun-oi-etaireies-777489

Η ραγδαία αύξηση κλοπών καλωδίων σε σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων έχει επιφέρει εκατομμύρια ευρώ σε ζημιές.

Χαμός έχει δημιουργηθεί τον τελευταίο καιρό με τις κλοπές καλωδίων από σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη Γερμανία, ενώ οι πάροχοι κάνουν λόγο για σημαντική αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Ο κορυφαίος εκ των παρόχων, η εταιρεία ενέργειας EnBW, κατέγραψε περισσότερα από 900 περιστατικά κλοπής σε περισσότερους από 130 σταθμούς φόρτισης μόνο μέσα στο 2025, με τις συνολικές ζημιές να ανέρχονται σε εκατομμύρια ευρώ.

Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα των δραστών

Η πώληση του χαλκού των καλωδίων ταχείας φόρτισης κοστίζει γύρω στα 50 ευρώ στην αγορά παλιοσίδερων και τα μισά περίπου στην μαύρη αγορά, εκτιμά ο πάροχος EnBW. Στην ιστοσελίδα του παρόχου από την νοτιοδυτική Γερμανία αναφέρεται ότι επειδή τα ποσά από την πώληση καλωδίων είναι σχετικά μικρά, ίσως το κίνητρο των δραστών να είναι ο βανδαλισμός ή η στοχευμένη δολιοφθορά. Η εταιρία EnBW σημειώνει:

«Ορισμένες κλοπές παραπέμπουν σε ιδεολογικά κίνητρα, από άτομα για παράδειγμα, τα οποία απορρίπτουν την ηλεκτροκίνηση. Αλλιώς δεν εξηγείται ότι πολλά καλώδια κόβονται κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε σημαντικά κομμάτια χαλκού παραμένουν στο σημείο φόρτισης».

αμφίδρομη φόρτιση Ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Αντιδρούν οι εταιρείες

Ως μια αντίδραση στις ολοένα και περισσότερες κλοπές, η εταιρεία ενέργειας Ionity έχει αρχίσει να εξοπλίζει τα καλώδια φόρτισής της με αμπούλες ανεξίτηλου χρώματος, οι οποίες σκάνε όταν κάποιος προσπαθήσει να αφαιρέσει το καλώδιο από τον φορτιστή, μια τακτική που θυμίζει αυτή των τραπεζών.

«Οι πρώτες εμπειρίες δείχνουν ότι οι απόπειρες κλοπής έχουν περιοριστεί», δήλωσε εκπρόσωπος του παρόχου. Παράλληλα η εταιρεία ενέργειας πειραματίζεται με διάφορες δυνατότητες παρακολούθησης των καλωδίων φόρτισης (tracking) που καθιστούν σχεδόν αδύνατη μια μεταπώληση. Την ίδια στιγμή ολοένα και περισσότεροι πάροχοι εγκαθιστούν κάμερες στους σταθμούς φόρτισης.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

Όλες οι ειδήσεις

Η BYD λανσάρει τεχνολογία Super Hybrid με βιοκαύσιμα – Σε ποια χώρα θα ξεκινήσει άμεσα;

Το KIA των 15.890 ευρώ που πουλάει περισσότερο από Toyota C-HR στην Ελλάδα

Έκπτωση για το δημοφιλές B-SUV της Volkswagen – Τώρα με τιμή κάτω από 20.000 ευρώ

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Γερμανία#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα#φορτιστές
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

tora-ta-enoikiazomena-aftokinita-tha-paradidontai-san-tilekatefthynomena-poioi-tha-odigoun-777045

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

30.09.2025

Τώρα τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα θα παραδίδονται σαν τηλεκατευθυνόμενα – Ποιοι θα οδηγούν;
tromaktiko-trochaio-me-mclaren-apo-thavma-den-apokefalistike-o-odigos-770152

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

11.08.2025

Τρομακτικό τροχαίο με McLaren – Από θαύμα δεν αποκεφαλίστηκε ο οδηγός
ntiogko-zota-vinteo-sok-me-ti-lamborghini-tou-tyligmeni-stis-floges-766071

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

03.07.2025

Ντιόγκο Ζότα: Βίντεο-ΣΟΚ με τη Lamborghini του τυλιγμένη στις φλόγες
giati-den-vlepoume-kinezika-aftokinita-sti-germania-760371

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

26.05.2025

Γιατί δεν βλέπουμε κινεζικά αυτοκίνητα στη Γερμανία;
germania-kokkinos-synagermos-logo-trab-stin-aftokinitoviomichania-728774

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

27.03.2025

Γερμανία: «Κόκκινος συναγερμός» λόγω… Τραμπ στην αυτοκινητοβιομηχανία
volkswagen-me-prasini-ilektriki-energeia-trofodoteitai-to-ergostasio-tis-sto-anovero-750659

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

14.02.2025

Volkswagen: Με πράσινη ηλεκτρική ενέργεια τροφοδοτείται το εργοστάσιό της στο Ανόβερο

Πρόσφατες Ειδήσεις