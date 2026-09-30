Σημαντική αύξηση στα θανατηφόρα τροχαία και «μαύρος» Ιούλιος – Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα στοιχεία της έρευνας για τα Οδικά Τροχαία Ατυχήματα του Ιουλίου 2026

Περισσότερα ατυχήματα, τραυματισμοί, αλλά και αύξηση στα θανατηφόρα τροχαία δείχνουν τα δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ. Συγκεκριμένα, τα οδικά τροχαία ατυχήματα που συνέβησαν σε ολόκληρη τη χώρα και προκάλεσαν θάνατο ή τραυματισμό ατόμων αυξήθηκαν κατά 3,5%. Τον Ιούλιο του 2026 καταγράφηκαν 1.035 ατυχήματα, έναντι 1.000 τον Ιούλιο του 2025.

Στα συγκεκριμένα ατυχήματα καταγράφηκαν συνολικά 60 νεκροί, 50 βαριά τραυματίες και 1.158 ελαφρά τραυματίες. Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, οι βαριά τραυματίες μειώθηκαν κατά 7,4%, ενώ οι ελαφρά τραυματίες περιορίστηκαν κατά 5,5%. Αντίθετα, στους θανάτους η εικόνα κινήθηκε έντονα προς την αντίθετη κατεύθυνση, με αύξηση 17,6%.

Σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση με τους αμέσως προηγούμενους μήνες. Τον Μάιο είχαν καταγραφεί 979 τροχαία ατυχήματα με 42 νεκρούς. Τον Ιούνιο τα ατυχήματα αυξήθηκαν σε 1.062, αλλά οι νεκροί παρέμειναν σχετικά χαμηλά, στους 44. Τον Ιούλιο, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των ατυχημάτων ήταν χαμηλότερος από τον Ιούνιο (1.035 έναντι 1.062), οι θάνατοι έφτασαν τους 60. Δηλαδή καταγράφηκαν 16 περισσότεροι νεκροί μέσα σε έναν μόλις μήνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιούνιο είχε καταγραφεί σημαντική βελτίωση σε ετήσια βάση ως προς τη σοβαρότητα των τροχαίων. Οι νεκροί είχαν μειωθεί κατά 27,9% και οι βαριά τραυματίες κατά 39,4%. Τα στοιχεία του Ιουνίου έδειχναν 44 νεκρούς, 40 βαριά τραυματίες και 1.195 ελαφρά τραυματίες.

Η Ελλάδα πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ

Η αύξηση του Ιουλίου έρχεται μετά τη σημαντική βελτίωση που είχε καταγραφεί συνολικά το 2025. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι θάνατοι από τροχαία στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 22% το 2025 σε σχέση με το 2024. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά την πρόοδο αυτή, η χώρα εξακολουθούσε να βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με περίπου 50 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων, έναντι 43 στην ΕΕ.

Τα στοιχεία του Ιουλίου δείχνουν ότι, παρά τη μείωση των τραυματισμών, η εξέλιξη των θανατηφόρων τροχαίων παραμένει κρίσιμο μέτωπο για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα. Η αντίθεση ανάμεσα στη μείωση των βαριών και ελαφρών τραυματισμών και στην αύξηση των θανάτων υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση και στοχευμένες παρεμβάσεις στον τομέα της πρόληψης.

Πηγές: EleftherosTypos.gr, ΕΛΣΤΑΤ