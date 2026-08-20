Simply Clever: Οι έξυπνες λύσεις της Skoda που κάνουν το καλοκαιρινό ταξίδι πιο εύκολο

Από τις θήκες για μπουκάλια και την ομπρέλα μέχρι το Vehicle-to-Load και το Camp Mode, η Skoda έχει γεμίσει τα μοντέλα της με πρακτικές λύσεις που κάνουν τη ζωή οδηγού και επιβατών πιο εύκολη

Το καλοκαιρινό ταξίδι έχει τις δικές του απαιτήσεις. Περισσότερες αποσκευές, μπουκάλια με νερό, κινητά και power banks που χρειάζονται φόρτιση, εξοπλισμός παραλίας, ξαφνικές μπόρες και, φυσικά, οι μεγάλες αποστάσεις που απαιτούν όσο το δυνατόν περισσότερη άνεση.

Εδώ ακριβώς έρχεται η φιλοσοφία Simply Clever της Skoda, η οποία δεν αφορά εντυπωσιακές τεχνολογίες για χάρη της τεχνολογίας, αλλά μικρές και μεγαλύτερες λύσεις που έχουν έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο: να κάνουν την καθημερινότητα μέσα στο αυτοκίνητο πιο εύκολη.

Και καθώς η γκάμα της Skoda περνά σταδιακά στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, η συγκεκριμένη φιλοσοφία αποκτά ακόμη περισσότερες εφαρμογές, από την αξιοποίηση της μπαταρίας για την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών μέχρι ειδικές λειτουργίες για όσους θέλουν να περάσουν μια νύχτα μέσα στο αυτοκίνητο.

Όλα στη θέση τους, από το μπουκάλι μέχρι τις αποσκευές

Μπορεί να ακούγεται λεπτομέρεια, αλλά στις καλοκαιρινές μετακινήσεις η δυνατότητα να έχεις ένα μεγάλο μπουκάλι νερό σε σημείο που το βρίσκεις εύκολα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Οι θήκες στις πόρτες των μοντέλων Skoda μπορούν, ανάλογα με το μοντέλο, να φιλοξενήσουν μπουκάλια έως και 1,5 λίτρου.

Αντίστοιχα, οι πίσω επιβάτες διαθέτουν δικούς τους χώρους για μπουκάλια, ενώ πρόσθετες θήκες στο πίσω μέρος της κεντρικής κονσόλας βοηθούν να παραμένουν μικροαντικείμενα οργανωμένα.

Στην ίδια λογική εντάσσεται και το καλαθάκι απορριμμάτων στη θήκη της πόρτας, μια απλή ιδέα που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε ένα μεγάλο ταξίδι. Η ποτηροθήκη Easy Open, από την άλλη, συγκρατεί σταθερά ένα πλαστικό μπουκάλι 0,5 λίτρου και επιτρέπει το άνοιγμά του με το ένα χέρι.

Στον χώρο αποσκευών, τα δίχτυα, οι γάντζοι και τα στοιχεία Cargo αναλαμβάνουν να κρατήσουν τις αποσκευές στη θέση τους. Οι τσάντες μπορούν να κρεμαστούν, ενώ μικρότερα αντικείμενα συγκρατούνται ώστε να μην μετακινούνται κάθε φορά που το αυτοκίνητο στρίβει ή φρενάρει.

Ακόμη και τα ανακλαστικά γιλέκα έχουν τη δική τους θέση στις πόρτες, ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμα όταν χρειαστούν.

Φόρτιση χωρίς άγχος και προστασία από τη ζέστη

Το smartphone έχει γίνει απαραίτητο κομμάτι κάθε ταξιδιού και η Skoda φροντίζει να υπάρχει διαθέσιμη ενέργεια για τις συσκευές των επιβατών. Ανάλογα με το μοντέλο και την έκδοση εξοπλισμού, υπάρχουν έως τέσσερις θύρες USB-C ισχύος έως 45 W.

Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να φορτίζονται ταυτόχρονα κινητά, tablets, ακουστικά ή power banks, χωρίς να χρειάζεται να καταφεύγει κανείς σε πολλαπλούς αντάπτορες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το Phone Box, το οποίο προσφέρει ασύρματη φόρτιση και παράλληλα αερισμό της συσκευής. Πρόκειται για μια λεπτομέρεια που αποκτά μεγαλύτερη σημασία το καλοκαίρι, όταν ένα smartphone που φορτίζει ασύρματα μέσα σε ένα αυτοκίνητο μπορεί να ανεβάσει αρκετά τη θερμοκρασία του.

Στα Kodiaq και Peaq, μάλιστα, οδηγός και συνοδηγός μπορούν να φορτίζουν ασύρματα τα κινητά τους ταυτόχρονα.

Η ομπρέλα είναι εκεί όταν τη χρειάζεσαι

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές Simply Clever ιδέες της Skoda είναι η ομπρέλα που βρίσκεται ενσωματωμένη στην πόρτα.

Αντί να βρίσκεται ξεχασμένη στον χώρο αποσκευών ή να κυκλοφορεί ελεύθερη μέσα στην καμπίνα, είναι αποθηκευμένη σε ειδική θέση στην πόρτα του οδηγού και, ανάλογα με το μοντέλο, και στην πόρτα του συνοδηγού.

Στην Ελλάδα μπορεί να τη χρειαστείς για μια ξαφνική καλοκαιρινή καταιγίδα, αλλά εξίσου χρήσιμη μπορεί να αποδειχθεί για προστασία από τον έντονο ήλιο.

Για τον προγραμματισμό του ταξιδιού, η εφαρμογή MySkoda προσθέτει επίσης δυνατότητες σχεδιασμού διαδρομής με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε η προετοιμασία μιας μεγάλης διαδρομής να γίνεται ευκολότερα.

Και οι πίσω επιβάτες έχουν τη δική τους «εργαλειοθήκη»

Στα μεγαλύτερα ταξίδια, η άνεση των πίσω επιβατών έχει ιδιαίτερη σημασία. Οι θήκες στις πλάτες των εμπρός καθισμάτων προσφέρουν ξεχωριστούς χώρους για κινητό, βιβλίο, tablet ή ακουστικά, ενώ υπάρχουν και πρόσθετες θύρες USB-C.

Στα Octavia και Superb, η Skoda προσφέρει επιπλέον το Sleep Package, με στόχο να κάνει πιο ξεκούραστα τα πολύωρα ταξίδια για τους πίσω επιβάτες.||

Όταν το ηλεκτρικό αυτοκίνητο γίνεται πηγή ενέργειας

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τη φιλοσοφία Simply Clever.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), μέσω της οποίας η ενέργεια που βρίσκεται αποθηκευμένη στην μπαταρία κίνησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών.

Ανάλογα με το μοντέλο και τον διαθέσιμο εξοπλισμό, η παροχή μπορεί να γίνει μέσω πρίζας 230 V στον χώρο αποσκευών ή μέσω ειδικού αντάπτορα από τα Γνήσια Αξεσουάρ Skoda, ο οποίος συνδέεται στην υποδοχή φόρτισης.

Έτσι, η μπαταρία του αυτοκινήτου μπορεί να δώσει ενέργεια σε κινητά, laptop, φωτογραφικές μηχανές, power banks ή ηλεκτρικά ποδήλατα, αλλά και σε μικρές ηλεκτρικές συσκευές που μπορεί να χρειαστούν σε μια εκδρομή.

Με άλλα λόγια, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν λειτουργεί πλέον μόνο ως μέσο μετακίνησης αλλά, σε συγκεκριμένες συνθήκες, και ως φορητή πηγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Camp Mode: το αυτοκίνητο γίνεται καταφύγιο για τη νύχτα

Για όσους θέλουν να συνδυάσουν την αυτοκίνηση με μικρές περιπέτειες, το Camp Mode αποτελεί μία ακόμη ενδιαφέρουσα εφαρμογή.

Η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για περιστασιακή διανυκτέρευση μέσα στο αυτοκίνητο και, όταν ενεργοποιείται μέσω της εφαρμογής MySkoda, διατηρεί την επιλεγμένη θερμοκρασία στην καμπίνα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει συνεχή παροχή φρέσκου αέρα.

Υπάρχουν, βέβαια, συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη λειτουργία της, όπως ελάχιστη φόρτιση της μπαταρίας στο 30%, επαρκής κατάσταση της μπαταρίας 12 V και σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο.

Για μια αυθόρμητη διανυκτέρευση κοντά στη θάλασσα ή σε κάποιο σημείο με ωραία θέα, πάντως, πρόκειται για μια λειτουργία που δείχνει πώς η ηλεκτροκίνηση μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο.

Το Peaq ανεβάζει τη Simply Clever φιλοσοφία στην άνεση

Στο ολοκαίνουργιο Skoda Peaq, η φιλοσοφία περνά πλέον και στην περιοχή της προσωπικής ευεξίας.

Το προαιρετικό Relax Package περιλαμβάνει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα καθίσματα με πιστοποίηση AGR και λειτουργία μασάζ, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εργονομικά υποπόδια και, στις εκδόσεις με εσωτερικό Suite, αερισμό των καθισμάτων.

Η εμπειρία συμπληρώνεται από το premium ηχοσύστημα Sonos και την εφαρμογή Wellbeing, η οποία προσφέρει έξι διαφορετικά προγράμματα, μεταξύ των οποίων χαλάρωση, διατάσεις και αναζωογόνηση.

Ανάλογα με το πρόγραμμα, το αυτοκίνητο μπορεί να συνδυάσει τις ρυθμίσεις του κλιματισμού, του ατμοσφαιρικού φωτισμού και του μασάζ, δημιουργώντας έναν πιο ήρεμο χώρο για οδηγό και επιβάτες, ιδιαίτερα σε ένα μεγάλο ταξίδι ή κατά τη διάρκεια μιας στάσης για φόρτιση.

Μαξιλαράκια στα εμπρός προσκέφαλα και αναδιπλούμενο τραπεζάκι στην κεντρική κονσόλα συμπληρώνουν το πακέτο.

Ακόμη και το κάλυμμα του χώρου αποσκευών βρίσκει τη θέση του

Στην επταθέσια έκδοση του Peaq υπάρχει ακόμη μία ενδιαφέρουσα λύση. Όταν χρησιμοποιείται η τρίτη σειρά καθισμάτων, το κάλυμμα-ρολό του χώρου αποσκευών μπορεί να αποθηκευτεί σε ειδικό χώρο κάτω από το εμπρός καπό.

Στο ίδιο σημείο μπορούν να τοποθετηθούν και τα καλώδια φόρτισης, μαζί με το ειδικό εξάρτημα καθαρισμού τους. Έτσι, ο χώρος αποσκευών παραμένει ελεύθερος και οι αποσκευές δεν χρειάζεται να μοιράζονται χώρο με τον εξοπλισμό φόρτισης.

Η λογική πίσω από όλες αυτές τις λύσεις είναι τελικά αρκετά απλή: το αυτοκίνητο πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες του ανθρώπου και όχι το αντίθετο. Και αυτό ακριβώς είναι που επιχειρεί να πετύχει η Skoda με τη φιλοσοφία Simply Clever, είτε πρόκειται για μια ομπρέλα κρυμμένη στην πόρτα είτε για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που μπορεί να τροφοδοτήσει μια φωτογραφική μηχανή ή να διατηρήσει ευχάριστη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια μιας νύχτας στην ύπαιθρο.

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