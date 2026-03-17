Σκάνδαλο-Μαμούθ: 1 εκατ. αυτοκίνητα κυκλοφορούν στην Ευρώπη με πλαστά χαρτιά – Σε ποια χώρα ξεκίνησε το πρόβλημα;

Η αποκάλυψη ενός εκτεταμένου σκανδάλου φέρνει στο φως ένα σοβαρό πρόβλημα ελέγχου στον τομέα της ταξινόμησης οχημάτων

Απώλειες 550 εκατομμυρίων ευρώ μέσα στην διετία 2022-2024 σε κρατικά έσοδα και σοβαρότατοι κίνδυνοι στην οδική ασφάλεια ήταν μερικά από τα αποτελέσματα που είχε ένα πολύ σοβαρό σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε στην Γαλλία.

Στον πυρήνα της υπόθεσης βρίσκεται η σταδιακή «αποκρατικοποίηση» της διαδικασίας καταχώρισης. Από το 2017, η δυνατότητα έκδοσης εγγράφων και ολοκλήρωσης διοικητικών διαδικασιών δεν περιοριζόταν πλέον αποκλειστικά στις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά επεκτάθηκε και σε ιδιώτες επαγγελματίες, όπως έμπορους αυτοκινήτων και εξουσιοδοτημένους μεσάζοντες. Η αλλαγή αυτή είχε στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας, όμως στην πράξη δημιούργησε νέα πεδία εκμετάλλευσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ερευνών, ορισμένες εταιρείες εκμεταλλεύτηκαν τα κενά του συστήματος, δημιουργώντας ψευδείς εγγραφές ή αλλοιώνοντας δεδομένα οχημάτων. Σε πολλές περιπτώσεις, οχήματα που δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα τεχνικά ή νομικά κριτήρια εμφανίζονταν ως κανονικά ταξινομημένα, αποκτώντας πρόσβαση στο οδικό δίκτυο χωρίς ουσιαστικό έλεγχο. Το φαινόμενο φαίνεται να πήρε μεγάλες διαστάσεις, με τις αρχές να μιλούν για οργανωμένες πρακτικές και όχι για μεμονωμένα περιστατικά.

Οι συνέπειες είναι πολλαπλές. Σε οικονομικό επίπεδο, το κράτος φαίνεται να έχει χάσει σημαντικά έσοδα από φόρους, τέλη και πρόστιμα που δεν καταβλήθηκαν ποτέ. Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα αφορά την ασφάλεια. Η κυκλοφορία οχημάτων που δεν έχουν περάσει τους απαραίτητους ελέγχους ή δεν διαθέτουν νόμιμη καταγραφή αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων και δυσκολεύει τον εντοπισμό ευθυνών σε περίπτωση συμβάντος.

Οι γαλλικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες, με ελέγχους σε εταιρείες που είχαν πρόσβαση στο σύστημα και σε επαγγελματίες που εμπλέκονται στη διαδικασία. Παράλληλα, εξετάζεται η αναθεώρηση του πλαισίου λειτουργίας, ώστε να ενισχυθεί η εποπτεία και να περιοριστούν οι δυνατότητες κατάχρησης. Δεν αποκλείεται μάλιστα η επιστροφή πιο αυστηρών διαδικασιών ελέγχου ή η εισαγωγή νέων ψηφιακών μηχανισμών επαλήθευσης.

Η υπόθεση αυτή ανοίγει μια ευρύτερη συζήτηση για το πώς πρέπει να διαχειρίζονται κρίσιμες δημόσιες λειτουργίες όταν μεταφέρονται, έστω και μερικώς, στον ιδιωτικό τομέα. Η ταχύτητα και η ευελιξία που προσφέρουν τέτοιες λύσεις μπορεί να είναι σημαντικές, αλλά χωρίς ισχυρούς μηχανισμούς ελέγχου, το κόστος μπορεί να αποδειχθεί πολύ μεγαλύτερο — όχι μόνο οικονομικά, αλλά και σε επίπεδο δημόσιας ασφάλειας.