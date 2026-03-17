quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σκάνδαλο-Μαμούθ: 1 εκατ. αυτοκίνητα κυκλοφορούν στην Ευρώπη με πλαστά χαρτιά – Σε ποια χώρα ξεκίνησε το πρόβλημα;

ΤΡΙΤΗ | 17.03.2026
Κώστας Γαμβρούλης
Η αποκάλυψη ενός εκτεταμένου σκανδάλου φέρνει στο φως ένα σοβαρό πρόβλημα ελέγχου στον τομέα της ταξινόμησης οχημάτων

Απώλειες 550 εκατομμυρίων ευρώ μέσα στην διετία 2022-2024 σε κρατικά έσοδα και σοβαρότατοι κίνδυνοι στην οδική ασφάλεια ήταν μερικά από τα αποτελέσματα που είχε ένα πολύ σοβαρό σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε στην Γαλλία.

Στον πυρήνα της υπόθεσης βρίσκεται η σταδιακή «αποκρατικοποίηση» της διαδικασίας καταχώρισης. Από το 2017, η δυνατότητα έκδοσης εγγράφων και ολοκλήρωσης διοικητικών διαδικασιών δεν περιοριζόταν πλέον αποκλειστικά στις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά επεκτάθηκε και σε ιδιώτες επαγγελματίες, όπως έμπορους αυτοκινήτων και εξουσιοδοτημένους μεσάζοντες. Η αλλαγή αυτή είχε στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας, όμως στην πράξη δημιούργησε νέα πεδία εκμετάλλευσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ερευνών, ορισμένες εταιρείες εκμεταλλεύτηκαν τα κενά του συστήματος, δημιουργώντας ψευδείς εγγραφές ή αλλοιώνοντας δεδομένα οχημάτων. Σε πολλές περιπτώσεις, οχήματα που δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα τεχνικά ή νομικά κριτήρια εμφανίζονταν ως κανονικά ταξινομημένα, αποκτώντας πρόσβαση στο οδικό δίκτυο χωρίς ουσιαστικό έλεγχο. Το φαινόμενο φαίνεται να πήρε μεγάλες διαστάσεις, με τις αρχές να μιλούν για οργανωμένες πρακτικές και όχι για μεμονωμένα περιστατικά.

Οι συνέπειες είναι πολλαπλές. Σε οικονομικό επίπεδο, το κράτος φαίνεται να έχει χάσει σημαντικά έσοδα από φόρους, τέλη και πρόστιμα που δεν καταβλήθηκαν ποτέ. Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα αφορά την ασφάλεια. Η κυκλοφορία οχημάτων που δεν έχουν περάσει τους απαραίτητους ελέγχους ή δεν διαθέτουν νόμιμη καταγραφή αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων και δυσκολεύει τον εντοπισμό ευθυνών σε περίπτωση συμβάντος.

Οι γαλλικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες, με ελέγχους σε εταιρείες που είχαν πρόσβαση στο σύστημα και σε επαγγελματίες που εμπλέκονται στη διαδικασία. Παράλληλα, εξετάζεται η αναθεώρηση του πλαισίου λειτουργίας, ώστε να ενισχυθεί η εποπτεία και να περιοριστούν οι δυνατότητες κατάχρησης. Δεν αποκλείεται μάλιστα η επιστροφή πιο αυστηρών διαδικασιών ελέγχου ή η εισαγωγή νέων ψηφιακών μηχανισμών επαλήθευσης.

Η υπόθεση αυτή ανοίγει μια ευρύτερη συζήτηση για το πώς πρέπει να διαχειρίζονται κρίσιμες δημόσιες λειτουργίες όταν μεταφέρονται, έστω και μερικώς, στον ιδιωτικό τομέα. Η ταχύτητα και η ευελιξία που προσφέρουν τέτοιες λύσεις μπορεί να είναι σημαντικές, αλλά χωρίς ισχυρούς μηχανισμούς ελέγχου, το κόστος μπορεί να αποδειχθεί πολύ μεγαλύτερο — όχι μόνο οικονομικά, αλλά και σε επίπεδο δημόσιας ασφάλειας.

Όλες Οι Ειδήσεις

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Γαλλία#σκάνδαλο
Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Περισσότερα Βίντεο

Πρόσφατες Ειδήσεις