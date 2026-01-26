Σκάνδαλο με 45.000 πρόστιμα από κάμερες κυκλοφορίας – Πού μπορεί να τις ξηλώσουν;

Τις εγκατέστησαν, τις ξήλωσαν, τις ξαναέβαλαν και τώρα μπορεί να τις ξηλώσουν πάλι: Χαμός με τις κάμερες κυκλοφορίας που μοιράζουν τα πρόστιμα… «βροχή»

«Καυτό» θέμα συζήτησης εξακολουθούν να είναι οι κάμερες κυκλοφορίας στην Αριζόνα, πολιτεία στην οποία πέρσι εγκρίθηκε η η χρήση 12 εκατ. δολαρίων για την επανεγκατάσταση του δικτύου καμερών οι οποίες είχαν «ξηλωθεί» μερικά χρόνια πριν.

Τότε, οι αξιωματούχοι έλεγαν πως οι κάμερες κυκλοφορίας ήταν απαραίτητες λόγω της έλλειψης προσωπικού στην αστυνομία, ωστόσο, το πρόσφατα επανεγκατεστημένο δίκτυο κινδυνεύει και πάλι λόγω νέου σκανδάλου. Αυτό αφού περισσότερες από 43.000 κλήσεις έφεραν την υπογραφή ενός δικαστή ο οποίος έχει πλέον συνταξιοδοτηθεί.

43.096 κλήσεις «στον αέρα»

Οι νομοθέτες διαπίστωσαν ότι το αστυνομικό τμήμα εξέδωσε 43.096 κλήσεις με την υπογραφή ενός συνταξιούχου δικαστή. Αυτό συνέβη μεταξύ 2020 και 2021, αλλά στη συνέχεια, το 2024, είχαμε παρόμοιο περιστατικό με άλλες 2.446 κλήσεις που είχαν υπογραφή ενός άλλου συνταξιούχου δικαστή.

«Η πραγματικότητα είναι ότι δεν μου αρέσει αυτή η κατάσταση με τις κάμερες κυκλοφορίας και δεν νομίζω ότι είναι δίκαιη για τον λαό της Αριζόνα», δήλωσε η βουλευτής της Αριζόνα, Teresa Martinez, στο Fox 10. «Τα ασφάλιστρα αυξήθηκαν γι’ αυτόν τον λόγο. (Ο κόσμος) έπρεπε να πληρώνει πρόστιμα κι αυτά έχουν την υπογραφή του λάθος δικαστή; Η πόλη της Mesa πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα».

Το μπαλάκι στην κερκίδα

Οι γερουσιαστές της πολιτείας της Αριζόνα, Wendy Rogers και Mark Finchem, πρότειναν πρόσφατα το μέλλον των καμερών να κριθεί μέσω δημοψηφίσματος, στο οποίο οι ίδιοι οι ψηφοφόροι θα έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν αν οι κάμερες κυκλοφορίας θα παραμείνουν στη θέση τους ή θα ξηλωθούν.

Κι ενώ πολλοί είναι οι επικριτές των καμερών, υπάρχουν και αρκετοί που επισημαίνουν τα οφέλη τους. «Έχουμε πολλή διασκέδαση εδώ, πολλή νυχτερινή ζωή, και αυτό μπορεί να αυξήσει τα κρούσματα οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, μη ασφαλούς οδήγησης και γενικά υπερβολικής ταχύτητας», δηλώνει ένας κάτοικος.

Tι κρατάμε:

Οι νομοθέτες στην Αριζόνα θέλουν οι ψηφοφόροι να αποφασίσουν για το μέλλον των καμερών κυκλοφορίας

Αφορμή νέο σκάνδαλο με πρόστιμα που φέρουν την υπογραφή συνταξιοδοτημένου δικαστή

Αν οι ψηφοφόροι αποφασίσουν κατά των καμερών θα είναι η δεύτερη φορά που ξηλώνονται μέσα σε λίγα χρόνια

Πηγή: Carscoops.com