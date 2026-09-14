Σκέρτσος: «Ο Αύγουστος ήταν ο μήνας με τα λιγότερα θανατηφόρα τροχαία στους ελληνικούς δρόμους»

Τη σημαντική μείωση των θανατηφόρων τροχαίων στην Ελλάδα σχολίασε στην ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος

Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, ανέδειξε την αποκλιμάκωση των θανατηφόρων τροχαίων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας ότι ο φετινός Αύγουστος καταγράφηκε ως ο μήνας με τα λιγότερα θανατηφόρα δυστυχήματα στους ελληνικούς δρόμους.

Σε ανάρτησή του ο κ. Σκέρτσος συνέδεσε την εξέλιξη αυτή με την εντατικοποίηση των ελέγχων, τις νέες ρυθμίσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τη συνολικότερη προσπάθεια για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, η Ελλάδα έχει μειώσει αισθητά την απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στα θύματα τροχαίων, ενώ η πτωτική τάση συνεχίζεται και το 2026.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου:

«2019-2026: Λιγότερα θύματα στους δρόμους μας. Περισσότεροι άνθρωποι που επιστρέφουν στην οικογένειά τους. Μικρότερη απόσταση από την Ευρώπη.

Ο φετινός Αύγουστος ήταν ο μήνας με τα λιγότερα θανατηφόρα τροχαία στους ελληνικούς δρόμους χάρη στα αυστηρά μέτρα ελέγχων και τις νέες ρυθμίσεις του ΚΟΚ που εφαρμόζουμε τα τελευταία χρόνια. Κάθε ζωή που σώζεται είναι ένας άνθρωπος που επιστρέφει σώος στο σπίτι του. Στην οικογένειά του. Στους ανθρώπους που τον περιμένουν.

Το 2019 η Ελλάδα βρισκόταν μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών με τους χειρότερους δείκτες θυμάτων σε θανατηφόρα τροχαία στην Ευρώπη. Σήμερα η απόσταση που μας χώριζε έχει μειωθεί σχεδόν στο μισό. Και, αν συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό, ο στόχος να φτάσουμε το 2026 στον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 43 θυμάτων ανά εκατομμύριο κατοίκους είναι εφικτός. Αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι από 250 συνάνθρωποί μας, στην πλειονότητα τους νέοι, δεν θα χάνουν πλέον τη ζωή τους ετησίως συγκριτικά με το 2019.

Γι’ αυτό και αξίζει να θυμηθούμε ποια είναι τα δεδομένα.

Το 2019 η Ελλάδα είχε χάσει 701 ανθρώπους στους ελληνικούς δρόμους, δηλαδή είχαμε 67 θύματα τροχαίων ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους, έναντι 51 στην ΕΕ. Η απόσταση που μας χώριζε από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ήταν τότε 31,4%. Το 2025 η Ελλάδα είχε μειώσει τον δείκτη από 67 στους 50 νεκρούς ανά εκατομμύριο, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είχε διαμορφωθεί στους 43. Η διαφορά μας περιορίστηκε στο 16,3% – σχεδόν κατά 1/2 (-48%) μικρότερη σε σχέση με το 2019.

Και το 2026 η τάση μείωσης συνεχίζεται. Από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο του 2026 έχουν χάσει δυστυχώς τη ζωή τους 315 άνθρωποι, έναντι 377 το αντίστοιχο διάστημα του 2025 και 469 το 2019. Μια μείωση 16,4% σε σχέση με πέρυσι και 32,8% σε σχέση με το 2019. Μόνο τον Αύγουστο, που διαχρονικά είναι ένας από τους πιο δύσκολους μήνες στους δρόμους μας, τα θύματα περιορίστηκαν στα 40, από 72 το 2025 και 87 το 2019. Δηλαδή 44,4% λιγότερα από πέρυσι και 54% λιγότερα από το 2019.

Ξέρω ότι οι αριθμοί είναι και διαβάζονται ψυχροί. Πίσω όμως από κάθε αριθμό υπάρχει ένας άνθρωπος που έχασε ή κέρδισε τη ζωή του. Μια οικογένεια που πενθεί ή συνεχίζει να έχει κοντά της όλα τα μέλη της. Δεν υπάρχει πιο άδικος θάνατος από τα τροχαία δυστυχήματα. Γι’ αυτό και δεν υπάρχει χώρος για εφησυχασμό. Υπάρχει όμως λόγος να συνεχίσουμε αυτή την εθνική προσπάθεια για την προστασία της ανθρώπινης ζωής από την ανεύθυνη οδηγική συμπεριφορά. Η Ελλάδα αποδεικνύει ότι η επιπόλαιη οδηγική κουλτούρα δεν είναι νομοτέλεια. Και μπορεί να αλλάξει αν έχουμε ένα κράτος που επιμένει στην τήρηση των νόμων που το ίδιο ψηφίζει.

Με περισσότερη πρόληψη, πιο στοχευμένους ελέγχους, νέα τεχνολογικά μέσα, ασφαλέστερους δρόμους και κυρίως με καλύτερη οδηγική συμπεριφορά. Έτσι μόνο μπορεί κάθε επιστροφή στο σπίτι και τους δικούς μας ανθρώπους να είναι αυτονόητη και όχι θέμα τύχης».

Πηγή: EleftherosTypos.gr