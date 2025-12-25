Σκηνές από ταινία: Ξαφνικά τα αυτόνομα αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν μαζικά στο Σαν Φρανσίσκο – Τι συνέβη;

Απαντήσεις ζητούν οι αρχές που εξετάζουν το περιστατικό ως άλλη μια περίπτωση δυσλειτουργίας των αυτόνομων οχημάτων

Στο μικροσκόπιο των αρχών της Καλιφόρνιας μπαίνουν τα περιστατικά κατά τα οποία αυτόνομα ταξί της Waymo, ακινητοποιήθηκαν σε δρόμους του Σαν Φρανσίσκο το Σάββατο (20/12/2025), έπειτα από εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης που προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος σε μεγάλο μέρος της πόλης.

Η Waymo ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία των robotaxi το βράδυ του Σαββάτου, μετά από πυρκαγιά σε υποσταθμό παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία άφησε χωρίς ρεύμα περίπου το ένα τρίτο του Σαν Φρανσίσκο. Περίπου 130.000 κάτοικοι επηρεάστηκαν άμεσα, ενώ αρκετές επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να διακόψουν προσωρινά τη λειτουργία τους.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν αυτόνομα οχήματα της Waymo ακινητοποιημένα σε διασταυρώσεις, με αναμμένα τα αλάρμ, καθώς τα φανάρια είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω της διακοπής ρεύματος. Η κατάσταση προκάλεσε συμφόρηση και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, ενώ τα ακινητοποιημένα οχήματα, απομακρύνθηκαν με γερανούς.

Ανώτατος ρυθμιστικός αξιωματούχος της Καλιφόρνιας δήλωσε στο Reuters ότι η Επιτροπή Δημόσιων Υπηρεσιών της Πολιτείας (CPUC) εξετάζει το περιστατικό, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για το εύρος ή το αντικείμενο της έρευνας. Η Waymo δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού της σχετικής δήλωσης.

Η εταιρεία, η οποία διαθέτει στόλο άνω των 2.500 αυτόνομων οχημάτων σε περιοχές όπως το Σαν Φρανσίσκο, το Λος Άντζελες, το Φοίνιξ, το Όστιν και η Ατλάντα, ανακοίνωσε ότι επανεκκίνησε κανονικά την υπηρεσία μετακινήσεων στον Κόλπο του Σαν Φρανσίσκο την Κυριακή, μία ημέρα μετά την αναστολή.

Σύμφωνα με τη Waymo, το αυτόνομο σύστημα οδήγησης της εταιρείας έχει σχεδιαστεί ώστε να αντιμετωπίζει μη λειτουργικά φανάρια ως διασταυρώσεις χωρίς σήμανση. Ωστόσο, η έκταση της διακοπής ρεύματος οδήγησε σε περιπτώσεις όπου τα οχήματα παρέμειναν ακίνητα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το αναμενόμενο.

Το περιστατικό αναδεικνύει τις προκλήσεις και τα απρόβλεπτα σενάρια που καλούνται να διαχειριστούν οι εταιρείες αυτόνομων οχημάτων, την ώρα που επιταχύνουν την ανάπτυξη υπηρεσιών χωρίς οδηγό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά το αυξημένο ενδιαφέρον –ιδίως μετά την έναρξη αντίστοιχης υπηρεσίας από την Tesla στο Όστιν– η εμπορική αξιοποίηση των robotaxi παραμένει δύσκολη, λόγω υψηλού κόστους, αυστηρών κανονισμών και ερευνών που ακολουθούν τροχαία περιστατικά.

Η Waymo δήλωσε ότι ενσωματώνει τα «μαθήματα» από το συμβάν, τονίζοντας πως παραμένει προσηλωμένη στη βελτίωση της προσαρμοστικότητας της τεχνολογίας της σε ακραίες και έκτακτες συνθήκες κυκλοφορίας.