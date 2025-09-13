Σκληρή κριτική για τη σύγχρονη τεχνολογία που αρέσει σε πολλούς από το αφεντικό της Volkswagen

Επικριτικός ήταν ο CEO της Volkswagen μιλώντας για μια σύγχρονη τεχνολογία που συναντάμε σε όλο και περισσότερα νέα μοντέλα.

Μεταξύ άλλων, ο CEO της Volkswagen αναφέρθηκε στις πτυσσόμενες χειρολαβές των θυρών

Γι’ αυτές δεν είχε βέβαια να πει και τα καλύτερα λόγια…

Περίεργο όταν ακούγεται από τα χείλη του CEO της συγκεκριμένης μάρκας

«Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει» έλεγαν κάποτε κι ακόμα κι αν το έλεγαν για κάποια ποδοσφαιρική ομάδα, κάτι αντίστοιχο μπορούμε να πούμε και για το αυτοκίνητο. Πολλές είναι οι εταιρείες που έχουν βαλθεί να λύσουν προβλήματα που… δεν υπήρχαν, με τον CEO της Volkswagen να παραδέχεται πως οι πτυσσόμενες χειρολαβές είναι ένα ιδανικό παράδειγμα.

Αφού δουλεύει μια χαρά, γιατί το αλλάζεις;

Αυτό μάλλον θα έπρεπε να ρωτήσει τους σχεδιαστές του ο Thomas Schäfer, αφού απ’ ότι φαίνεται δεν είναι και ο μεγαλύτερος fan των πτυσσόμενων χειρολαβών. Η Volkswagen είναι μια από τις εταιρείες που κάνουν τα πάντα για να προικίσουν τα νέα τους μοντέλα με σύγχρονες τεχνολογίες, αφήνοντας πίσω τις παραδοσιακές λύσεις που έχουμε συνηθίσει.

Το πιο σύνηθες φαινόμενο είναι η κατάργηση των φυσικών κουμπιών, με τις λειτουργίες αυτών να μεταφέρονται σε μια τεράστια κεντρική οθόνη. Αλλά γιατί να πρέπει να ψάχνεις στην οθόνη όταν μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου πατώντας ένα κουμπί;

Τι είπε ο CEO της Volkswagen

Σε συνέντευξή του στη Deutsche Welle, στο πλαίσιο της έκθεσης IAA Mobility στο Μόναχο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Volkswagen, Thomas Schäfer, παραδέχτηκε ότι μπορεί οι πτυσσόμενες χειρολαβές θυρών να δίνουν ένα πιο «καθαρό» look στο αυτοκίνητο, αλλά «είναι δύσχρηστες». Η δήλωση αυτή ακούγεται λίγο περίεργη, δεδομένου του ότι το πιο πρόσφατο πρωτότυπο της VW διαθέτει… ακριβώς αυτού του είδους τις χειρολαβές.

Ωστόσο, το ID. Every1, που αποκαλύφθηκε τον Μάρτιο, φαίνεται να σχεδιάστηκε αρκετό καιρό πριν — την εποχή που η εταιρεία θεωρούσε ακόμη τη χρήση τους καλή ιδέα. Το συγκεκριμένο entry-level ηλεκτρικό μοντέλο δεν αναμένεται να περάσει στη γραμμή παραγωγής πριν το 2027, γεγονός που δίνει στη VW αρκετό χρόνο να κάνει αλλαγές και να επανέλθει σε μια πιο παραδοσιακή προσέγγιση.

Τι κρατάμε:

«Κράξιμο» στις πτυσσόμενες χειρολαβές θυρών έριξε ο ίδιος ο CEO της VW

«Είναι δύσχρηστες» παραδέχτηκε σε συνέντευξή του στη Deutsche Welle

Τις εν λόγω χειρολαβές συναντάμε και στο νέο ID. Every1, αλλά υπάρχουν περιθώρια για αλλαγές

