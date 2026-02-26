Όλα τα 4×4 Skoda στην Ελλάδα. Kodiaq, Elroq και Enyaq. Τι ιπποδύναμη έχουν, πόσο κοστίζουν και ποιο είναι το καλύτερο για κάθε αγοραστή.

Η τετρακίνηση στην ελληνική καθημερινότητα δεν είναι μόνο «για το χιόνι». Είναι επιπλέον πρόσφυση σε βρεγμένο δρόμο, μεγαλύτερη σταθερότητα σε ορεινές διαδρομές και περισσότερη σιγουριά σε χωμάτινες προσβάσεις, από ένα νησιωτικό μονοπάτι μέχρι το χιονοδρομικό. Σε αυτό το πλαίσιο, η Skoda δηλώνει ότι σήμερα διαθέτει την πιο ολοκληρωμένη γκάμα 4×4 στην ιστορία της, καλύπτοντας από οικογενειακά μοντέλα έως αμιγώς ηλεκτρικά SUV.

Στην ελληνική αγορά, τετρακίνηση προσφέρεται στα Kodiaq, Elroq και Enyaq.

Πώς δουλεύει η τετρακίνηση στα θερμικά μοντέλα Skoda

Στα μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, η τετρακίνηση βασίζεται σε ηλεκτρονικά ελεγχόμενο πολύδισκο συμπλέκτη νέας γενιάς, πλήρως ενσωματωμένο στα ηλεκτρονικά και στα συστήματα υποβοήθησης. Το σύστημα επεξεργάζεται διαρκώς δεδομένα όπως:

ταχύτητα τροχών,

γωνία τιμονιού,

διαμήκεις και εγκάρσιες επιταχύνσεις,

και σε κλάσματα δευτερολέπτου κατανέμει ροπή μεταξύ εμπρός και πίσω άξονα ώστε να περιορίζει την απώλεια πρόσφυσης. Όταν δεν απαιτείται τετρακίνηση, η λειτουργία βελτιστοποιείται για αποδοτικότητα, παρέχοντας ισχύ κυρίως στον εμπρός άξονα.

Συμπληρωματικά, τεχνολογίες όπως torque vectoring κατευθύνουν τη ροπή στον τροχό με τη μεγαλύτερη πρόσφυση, ενώ ο πίσω άξονας πολλαπλών συνδέσμων συμβάλλει στην άνεση. Σε επιλεγμένες εκδόσεις αναφέρονται λειτουργίες όπως Off-road mode και Hill Descent Assist.

Τετρακίνηση στα ηλεκτρικά Elroq και Enyaq: δύο μοτέρ, χωρίς μηχανική σύνδεση

Στα αμιγώς ηλεκτρικά Elroq και Enyaq η τετρακίνηση υλοποιείται με δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα, οι οποίοι συνεργάζονται ηλεκτρονικά χωρίς μηχανική σύνδεση. Ο πίσω άξονας χρησιμοποιεί σύγχρονο κινητήρα μόνιμου μαγνήτη (PMSM) για τις περισσότερες συνθήκες, ενώ ο εμπρός άξονας διαθέτει ασύγχρονο κινητήρα (ASM) που ενεργοποιείται όταν χρειάζεται επιπλέον πρόσφυση ή ισχύς.

Στο τεχνικό σκέλος αναφέρονται 210 kW στον πίσω άξονα και 80 kW στον εμπρός, με συνδυαστική ισχύ που φτάνει τα 210 kW στην έκδοση 85x και τα 250 kW (340 PS) στην έκδοση RS (η μέγιστη ισχύς καθορίζεται βάσει UN-GTR.21 και επηρεάζεται από φόρτιση/θερμοκρασία μπαταρίας).

Kodiaq 4×4: Έμφαση σε οικογένεια και ρυμούλκηση

Το Kodiaq 4×4 παρουσιάζεται ως επιλογή για οικογένειες, για όσους κινούνται εκτός πόλης ή χρειάζονται δυνατότητες ρυμούλκησης. Αναφέρεται ικανότητα ρυμούλκησης έως 2,5 τόνους (ανάλογα με την έκδοση). Στην Ελλάδα διατίθεται με τον κινητήρα 2.0 TDI 193 PS, αλλά και το 2λιτρο TSI μοτέρ των 265 ίππων στην έκδοση RS.

Τιμές και εκδόσεις 4×4 στην Ελλάδα

Παρακάτω παρατίθενται οι εκδόσεις και τα στοιχεία που δόθηκαν (WLTP όπου αναφέρεται), μαζί με λιανικές τιμές.

Skoda Kodiaq 4×4 (θερμικά)

Kodiaq Selection 2.0 TDI DSG7 4×4: 193 PS , 6,0 lt/100 km (WLTP), 158 g/km CO₂ , τιμή 52.950 € , ενδεικτικά τέλη 110,60 €

Kodiaq Sportline 2.0 TDI DSG7 4×4: 193 PS , 6,1 lt/100 km (WLTP), 161 g/km CO₂ , τιμή 59.950 € , ενδεικτικά τέλη 112,70 €

Kodiaq RS 2.0 TSI DSG7 4×4: 265 PS, 8,2 lt/100 km (WLTP), 187 g/km CO₂, τιμή 67.950 €, ενδεικτικά τέλη 158,95 €

Skoda Enyaq / Elroq 4×4 (αμιγώς ηλεκτρικά)

Enyaq 85x 4×4 Sportline: 286 PS , 15,9 kWh/100 km (WLTP), 0 g/km CO₂ , τιμή 54.950 € , τέλη 0,00 €

Enyaq Coupe 85x 4×4 Sportline: 286 PS , 15,8 kWh/100 km (WLTP), 0 g/km CO₂ , τιμή 57.950 € , τέλη 0,00 €

Elroq RS: 340 PS , 16,5 kWh/100 km (WLTP), 0 g/km CO₂ , τιμή 54.950 € , τέλη 0,00 €

Enyaq Coupe RS: 340 PS, 15,6 kWh/100 km (WLTP), 0 g/km CO₂, τιμή 58.950 €, τέλη 0,00 €

Τι κρατάμε;