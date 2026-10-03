Skoda Epiq: Στην Ελλάδα το φθηνότερο ηλεκτρικό SUV της μάρκας – Τιμές

Το Skoda Epiq, το μικρότερο ηλεκτρικό SUV στη γκάμα της τσέχικης μάρκας, είναι πλέον διαθέσιμο στην ελληνική αγορά.

Η αντιπροσωπεία ανακοίνωσε τις τιμές για το Epiq, με το ηλεκτρικό SUV της Skoda να διατίθεται με δύο επιλογές μπαταρίας και τρεις εκδόσεις ισχύος. Με μήκος 4,17 μέτρα, πλάτος 1,80 μέτρα και μεταξόνιο 2,60 μέτρων, το Epiq τοποθετείται σχεδόν στο μέσο της κατηγορίας των B-SUV. Είναι το πρώτο μοντέλο που υιοθετεί καθολικά τη νέα σχεδιαστική κατεύθυνση Modern Solid της Skoda.

Σχεδίαση και εσωτερικό

Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζει το γυαλιστερό μαύρο Tech-Deck Face και η νέα φωτεινή υπογραφή σε σχήμα «Τ», στοιχείο που σταδιακά θα περάσει και στα επόμενα SUV της μάρκας. Οι καθαρές επιφάνειες και οι λιτές γραμμές συμβάλλουν και στην αεροδυναμική, με τον συντελεστή οπισθέλκουσας (Cd) να περιορίζεται στο 0,275.

Στο εσωτερικό κυριαρχούν οι καθαρές γραμμές και η μινιμαλιστική προσέγγιση, χωρίς να χάνεται η πρακτικότητα που χαρακτηρίζει τη Skoda. Στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει η οθόνη αφής 13 ιντσών του συστήματος infotainment με βάση Android.

Παρά το μήκος των 4,17 μέτρων, το μοντέλο προσφέρει αρκετό χώρο για τους επιβάτες εμπρός και πίσω, ενώ το πορτμπαγκάζ φτάνει τα 475 λίτρα.

Πλατφόρμα και κινητήρες

Το Epiq βασίζεται στη νέα πλατφόρμα MEB+ και είναι το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας με κίνηση αποκλειστικά στους εμπρός τροχούς. Η γκάμα περιλαμβάνει δύο μπαταρίες και τρεις εκδόσεις ισχύος: Οι εκδόσεις Epiq 35 και 40 χρησιμοποιούν μπαταρία ωφέλιμης χωρητικότητας 37 kWh (38,5 kWh μεικτή) και αποδίδουν 116 ίππους (85 kW) και 135 ίππους (99 kW) αντίστοιχα. Η αυτονομία κατά WLTP φτάνει περίπου τα 310 χιλιόμετρα.

Στην κορυφή βρίσκεται το Epiq 55, με μπαταρία 52 kWh ωφέλιμης χωρητικότητας και ηλεκτροκινητήρα 211 ίππων (155 kW) και 290 Nm ροπής. Η θεωρητική αυτονομία φτάνει έως τα 440 χιλιόμετρα. Η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 160 χλμ./ώρα, ενώ το 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 7,1 δευτερόλεπτα.

Η φόρτιση από 10% έως 80% σε ταχυφορτιστή DC ολοκληρώνεται σε περίπου 24 λεπτά. Στάνταρ είναι ο AC φορτιστής των 11 kW. Διαθέτει επίσης σύστημα one-pedal με ρυθμιζόμενη ανάκτηση ενέργειας και υποστηρίζει αμφίδρομη φόρτιση.

Τιμές στην Ελλάδα

Οι τιμές περιλαμβάνουν το όφελος των 3.000 ευρώ του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά». Αργότερα αναμένεται και η πιο προσιτή έκδοση των 116 ίππων: