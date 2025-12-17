Skoda Fabia vRS: Ένα comeback που εξετάζεται σοβαρά!

Η Skoda δεν έχει «κλείσει τον φάκελο» της υπόθεσης hot hatch – Το Fabia 130 θα δώσει τις ενδείξεις

Το προσφάτως παρουσιασμένο Fabia 130 δεν είναι απλώς μια επετειακή έκδοση. Σύμφωνα με πληροφορίες του Autocar, το μοντέλο των 177 ίππων που παρουσιάστηκε για τα 130 χρόνια της Skoda λειτουργεί εσωτερικά ως ένδειξη για την πιθανή επιστροφή ενός αυθεντικού Fabia vRS. Αν η ανταπόκριση της αγοράς αποδειχθεί ισχυρή, τότε θα μπορούσε να ανοίξει ο δρόμος για ένα κανονικό, υψηλών επιδόσεων hot hatch.

Στο τεχνικό στρατόπεδο της Skoda, η ιδέα αντιμετωπίζεται με ενθουσιασμό. Ένα νέο Fabia vRS θα έδινε στους μηχανικούς την ευκαιρία να αναδείξουν στο έπακρο την πλατφόρμα του μοντέλου, ενώ παράλληλα θα συνέδεε το αυτοκίνητο με την αγωνιστική ταυτότητα της μάρκας, μια κληρονομιά που ενισχύεται από τις συνεχόμενες επιτυχίες της Skoda στο WRC2, με τίτλους στο Πρωτάθλημα Οδηγών από το 2015 έως το 2023.

Επισήμως πάντως, η εταιρεία κρατά αποστάσεις. Εκπρόσωπος της Skoda δηλώνει ότι η επιστροφή του vRS παραμένει πιθανή, μόνο όμως αν οι συνθήκες της αγοράς ευνοήσουν ξανά τα μικρά, σπορ μοντέλα. Προς το παρόν, η ζήτηση για hot hatches στην Ευρώπη έχει περιοριστεί σημαντικά, με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία να παραμένουν ουσιαστικά οι μόνες αγορές που στηρίζουν την κατηγορία.

Σε τεχνικό επίπεδο και δεδομένου ότι το Fabia 130 βασίζεται στον1.5 TSI Evo2 του VAG, ένα μελλοντικό vRS θα μπορούσε να χρησιμοποιεί τον ίδιο κινητήρα αλλά σε μια έκδοση με περισσότερη ισχύ, αξιοποιώντας εξαρτήματα από άλλα μοντέλα του ομίλου. Ωστόσο, η επιστροφή του χειροκίνητου κιβωτίου θεωρείται απίθανη: η Skoda παραδέχεται ότι η ζήτηση για 1.5 Fabia με manual κιβώτιο, είναι πλέον οριακή.

Υπάρχει μάλιστα και ένα πιο δυνατό –κυριολεκτικά και μεταφορικά- σενάριο στο τραπέζι. Η χρήση του 2.0 TSI του Volkswagen Polo GTI, με 200+ ίππους και αυτόματο DSG κιβώτιο, θα έδινε στο Fabia vRS τις επιδόσεις που απαιτεί το όνομα έστω κι αν αυτό σημαίνει ότι το project θα απευθύνεται σε ένα ακόμα πιο περιορισμένο κοινό.

Tι κρατάμε