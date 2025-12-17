quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Skoda Fabia vRS: Ένα comeback που εξετάζεται σοβαρά!

ΤΕΤΑΡΤΗ | 17.12.2025
Κώστας Γαμβρούλης
skoda-fabia-vrs-ena-comeback-pou-exetazetai-sovara-786866

Η Skoda δεν έχει «κλείσει τον φάκελο» της υπόθεσης hot hatch – Το Fabia 130 θα δώσει τις ενδείξεις

Το προσφάτως παρουσιασμένο Fabia 130 δεν είναι απλώς μια επετειακή έκδοση. Σύμφωνα με πληροφορίες του Autocar, το μοντέλο των 177 ίππων που παρουσιάστηκε για τα 130 χρόνια της Skoda λειτουργεί εσωτερικά ως ένδειξη για την πιθανή επιστροφή ενός αυθεντικού Fabia vRS. Αν η ανταπόκριση της αγοράς αποδειχθεί ισχυρή, τότε θα μπορούσε να ανοίξει ο δρόμος για ένα κανονικό, υψηλών επιδόσεων hot hatch.

Στο τεχνικό στρατόπεδο της Skoda, η ιδέα αντιμετωπίζεται με ενθουσιασμό. Ένα νέο Fabia vRS θα έδινε στους μηχανικούς την ευκαιρία να αναδείξουν στο έπακρο την πλατφόρμα του μοντέλου, ενώ παράλληλα θα συνέδεε το αυτοκίνητο με την αγωνιστική ταυτότητα της μάρκας, μια κληρονομιά που ενισχύεται από τις συνεχόμενες επιτυχίες της Skoda στο WRC2, με τίτλους στο Πρωτάθλημα Οδηγών από το 2015 έως το 2023.

Επισήμως πάντως, η εταιρεία κρατά αποστάσεις. Εκπρόσωπος της Skoda δηλώνει ότι η επιστροφή του vRS παραμένει πιθανή, μόνο όμως αν οι συνθήκες της αγοράς ευνοήσουν ξανά τα μικρά, σπορ μοντέλα. Προς το παρόν, η ζήτηση για hot hatches στην Ευρώπη έχει περιοριστεί σημαντικά, με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία να παραμένουν ουσιαστικά οι μόνες αγορές που στηρίζουν την κατηγορία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σε τεχνικό επίπεδο και δεδομένου ότι το Fabia 130 βασίζεται στον1.5 TSI Evo2 του VAG, ένα μελλοντικό vRS θα μπορούσε να χρησιμοποιεί τον ίδιο κινητήρα αλλά σε μια έκδοση με  περισσότερη ισχύ, αξιοποιώντας εξαρτήματα από άλλα μοντέλα του ομίλου. Ωστόσο, η επιστροφή του χειροκίνητου κιβωτίου θεωρείται απίθανη: η Skoda παραδέχεται ότι η ζήτηση για 1.5 Fabia με manual κιβώτιο, είναι πλέον οριακή.

Υπάρχει μάλιστα και ένα πιο δυνατό –κυριολεκτικά και μεταφορικά- σενάριο στο τραπέζι. Η χρήση του 2.0 TSI του Volkswagen Polo GTI, με 200+ ίππους και αυτόματο DSG κιβώτιο, θα έδινε στο Fabia vRS τις επιδόσεις που απαιτεί το όνομα  έστω κι αν αυτό σημαίνει ότι το project θα απευθύνεται σε ένα ακόμα πιο περιορισμένο κοινό.

Tι κρατάμε

  • Το Fabia 130 λειτουργεί ως proof-of-concept για την πιθανή επιστροφή του Fabia vRS
  • Οι μηχανικοί της Skoda βλέπουν θετικά ένα νέο hot hatch με έντονη αγωνιστική ταυτότητα
  • Η αγορά των hot hatches στην Ευρώπη έχει περιοριστεί κυρίως σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία
  • Το χειροκίνητο κιβώτιο θεωρείται σχεδόν απίθανο για μια έκδοση vRS
  • Δεν αποκλείεται χρήση του 2.0 TSI των 204 ίππων από το Polo GTI με κιβώτιο DSG

Tags
#Skoda#Skoda Fabia
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
