Skoda Octavia: Τώρα και με full hybrid κινητήρα από το Golf

Η Skoda Octavia ετοιμάζεται να αποκτήσει για πρώτη φορά κανονική full hybrid έκδοση, αξιοποιώντας τη νέα υβριδική τεχνολογία που θα περάσει και στα Volkswagen Golf και T-Roc. Η είδηση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το δημοφιλές οικογενειακό μοντέλο της Skoda θα προσφέρει πλέον μια πιο ολοκληρωμένη γκάμα κινητήρων, με diesel, βενζίνη, full hybrid και plug-in hybrid επιλογές.

Η νέα τεχνολογία έρχεται να καλύψει το κενό ανάμεσα στις ήπια υβριδικές λύσεις και στις plug-in hybrid εκδόσεις. Με απλά λόγια, η Octavia θα μπορεί να κινείται ηλεκτρικά σε αρκετές καθημερινές συνθήκες, κυρίως στην πόλη, χωρίς να χρειάζεται φόρτιση στην πρίζα. Πρόκειται για μια κατεύθυνση που αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία στην Ευρώπη, ειδικά για οδηγούς που θέλουν χαμηλότερη κατανάλωση αλλά δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε φορτιστή.

Η Octavia αποκτά full hybrid σύστημα

Η βάση του συστήματος είναι ο γνωστός υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας 1.5 TSI, ο οποίος συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα, μπαταρία 1,6 kWh και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων. Η λογική είναι να μπορεί το αυτοκίνητο να κινείται ηλεκτρικά σε χαμηλές ταχύτητες και να ενεργοποιεί τον θερμικό κινητήρα όταν αυξάνεται το φορτίο ή η ταχύτητα.

Στα Golf και T-Roc, το συγκεκριμένο σύστημα θα προσφέρεται με δύο επίπεδα ισχύος, 136 PS και 170 PS. Οι ίδιες αποδόσεις αναμένεται να περάσουν και στην Octavia, κάτι που σημαίνει ότι η Skoda θα έχει στη διάθεσή της δύο full hybrid εκδόσεις με διαφορετικό προσανατολισμό.

Τι αλλάζει σε σχέση με τα mild hybrid

Η διαφορά ενός full hybrid από ένα mild hybrid είναι ουσιαστική. Ένα ήπια υβριδικό σύστημα υποστηρίζει τον θερμικό κινητήρα, αλλά δεν μπορεί να κινήσει το αυτοκίνητο αμιγώς ηλεκτρικά με τον ίδιο τρόπο. Αντίθετα, ένα full hybrid μπορεί να αναλάβει την κίνηση σε χαμηλές ταχύτητες, να σβήνει συχνότερα τον κινητήρα βενζίνης και να περιορίζει την κατανάλωση εκεί όπου ένα συμβατικό θερμικό σύνολο είναι λιγότερο αποδοτικό.

Για την Octavia, αυτό έχει πρακτική αξία. Το μοντέλο χρησιμοποιείται συχνά ως οικογενειακό, εταιρικό ή επαγγελματικό αυτοκίνητο, με πολλά χιλιόμετρα σε μικτό κύκλο. Ένα full hybrid σύστημα μπορεί να μειώσει την κατανάλωση στην πόλη, χωρίς ο οδηγός να χρειάζεται να αλλάξει συνήθειες ή να αναζητά σημείο φόρτισης.

Αυτός είναι και ο λόγος που τέτοιες λύσεις παραμένουν ιδιαίτερα ελκυστικές σε αγορές όπως η ελληνική. Ο αγοραστής θέλει χαμηλότερο κόστος χρήσης, αλλά συχνά δεν έχει σταθερή δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι ή στη δουλειά.

Θα παραμείνει και diesel

Η έλευση full hybrid έκδοσης δεν σημαίνει ότι η Octavia εγκαταλείπει άμεσα τους diesel κινητήρες. Αντιθέτως, η Skoda φαίνεται αποφασισμένη να διατηρήσει μια πλήρη γκάμα θερμικών εκδόσεων για όσο υπάρχει ζήτηση.

Αυτό έχει λογική, καθώς η Octavia είναι από τα μοντέλα που εξακολουθούν να έχουν ισχυρή απήχηση σε οδηγούς μεγάλων αποστάσεων και εταιρικούς χρήστες. Για αυτή την κατηγορία αγοραστών, το diesel παραμένει πρακτική λύση, ειδικά σε ταξίδια και υψηλά ετήσια χιλιόμετρα.

Έτσι, η μελλοντική γκάμα της Octavia αναμένεται να περιλαμβάνει diesel, βενζίνη, full hybrid και plug-in hybrid εκδόσεις, δίνοντας στη Skoda τη δυνατότητα να καλύψει διαφορετικές ανάγκες χωρίς να πιέσει τον αγοραστή προς μία μόνο τεχνολογία.

Νέα plug-in hybrid Octavia με μεγαλύτερη ηλεκτρική αυτονομία

Εκτός από τη full hybrid έκδοση, η Octavia αναμένεται να αποκτήσει και νέα plug-in hybrid επιλογή. Η τεχνολογία πιθανότατα θα προέρχεται από το σημερινό Golf eHybrid, το οποίο χρησιμοποιεί τον ίδιο 1.5 λίτρων κινητήρα βενζίνης, αλλά με διαφορετική διάταξη μετάδοσης και σημαντικά μεγαλύτερη μπαταρία.

Το plug-in hybrid σύστημα του Golf διαθέτει μπαταρία 19,7 kWh, προσφέροντας ηλεκτρική αυτονομία έως περίπου 142 km κατά WLTP. Στην μεγαλύτερη Octavia, η τελική ηλεκτρική αυτονομία ενδέχεται να είναι ελαφρώς μικρότερη, όμως παραμένει ξεκάθαρο ότι θα είναι πολύ υψηλότερη σε σχέση με την προηγούμενη γενιά plug-in hybrid μοντέλων.

Αυτή η έκδοση θα απευθύνεται σε οδηγούς που μπορούν να φορτίζουν συχνά και θέλουν να κάνουν μεγάλο μέρος των καθημερινών μετακινήσεων ηλεκτρικά, διατηρώντας παράλληλα τον θερμικό κινητήρα για ταξίδια.

Η Skoda έχει ήδη δείξει την κατεύθυνση για μια μελλοντική ηλεκτρική Octavia μέσα από το πρωτότυπο Vision O, όμως η έκδοση παραγωγής δεν αναμένεται άμεσα. Η πλήρως ηλεκτρική Octavia τοποθετείται χρονικά προς το τέλος της δεκαετίας.

