EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Skoda Peaq: Αυτό είναι το νέο 7-θέσιο SUV της μάρκας

ΤΡΙΤΗ | 13.01.2026
Autotypos Team
skoda-peaq-afto-einai-to-neo-7-thesio-suv-tis-markas-789295

Το Vision 7S στην τελική του μορφή: Το νέο ηλεκτρικό 7θέσιο Peaq σύντομα στην κορυφή της γκάμας της Skoda

Η Skoda παρουσίασε για πρώτη φορά τη νέα σχεδιαστική της γλώσσα, Modern Solid, με το πρωτότυπο, Vision 7S, την άνοιξη του 2022. Τώρα, το αμιγώς ηλεκτρικό 7θέσιο παίρνει την τελική του μορφή και αποκτά το όνομα Skoda Peaq, με την επίσημη πρεμιέρα του να αναμένεται το καλοκαίρι του 2026.

Το όνομα Peaq (ίδιο στο άκουσμα με το Peak = Κορυφή), αντικατοπτρίζει τη θέση που θα πάρει το νέο μοντέλο στην κορυφή της γκάμας της τσέχικης μάρκας.

Ο Martin Jahn, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Skoda Auto για τις Πωλήσεις και το Marketing, δήλωσε: «Με το Vision 7S, η Skoda τόλμησε να κινηθεί σε νέα εδάφη, με ξεκάθαρη στρατηγική για την αναβάθμιση της μάρκας. Έκτοτε, παρουσιάσαμε μια νέα σχεδιαστική γλώσσα και εξελίξαμε περαιτέρω την ταυτότητα των προϊόντων μας. Τώρα, αυτή η καινοτόμος ιδέα οχήματος περνά στην πράξη. Το νέο μας flagship ανεβάζει τις βασικές αξίες της Skoda – την ευρυχωρία και την πρακτικότητα – σε ένα εντελώς νέο επίπεδο. Από σήμερα, το τολμηρό μας όραμα για το ηλεκτρικό μέλλον της Skoda έχει όνομα: Peaq. Μια ξεκάθαρη δήλωση για τη θέση του στη γκάμα μας.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έμφαση σε διαχρονικές αξίες

Με το νέο Peaq, η Skoda επιβεβαιώνει ξεκάθαρα την κατεύθυνση όσον αφορά την εξέλιξη της γκάμας της. Το αμιγώς ηλεκτρικό 7θέσιο μοντέλο τοποθετείται στην κορυφή του portfolio, με τη Skoda να δίνει έμφαση στους χώρους, την πρακτικότητα και την άνεση.

Με επτά θέσεις, το εσωτερικό του Peaq απευθύνεται σε οικογένειες καθώς και σε όσους θέλουν να συνδυάζουν εργασία, ελεύθερο χρόνο και την ελευθερία της μετακίνησης. Η ευχρηστία και οι καλοσχεδιασμένες λύσεις Simply Clever βρίσκονται στον πυρήνα της φιλοσοφίας του μοντέλου, καθιστώντας το Peaq ένα ακόμη καθοριστικό ορόσημο στη διεύρυνση της αμιγώς ηλεκτρικής γκάμας της Skoda.

Η παγκόσμια πρεμιέρα του νέου Skoda Peaq έχει προγραμματιστεί για το καλοκαίρι του 2026.

Tι κρατάμε:

  • Η Skoda αποκάλυψε το νέο Peaq, ένα μοντέλο που είχαμε δει σε μορφή πρωτότυπου το 2022
  • Το νέο Peaq έρχεται να τοποθετηθεί στην κορυφή της γκάμας της εταιρείας
  • Το Skoda Peaq είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό 7θέσιο μοντέλο σχεδιασμένο για την οικογένεια του σήμερα

Tags
#Skoda#Skoda Peaq
