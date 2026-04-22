EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

smart Concept #2: Παγκόσμιο ντεμπούτο για το δημοφιλέστερο αυτοκίνητο πόλης – Σχεδόν 300 km αυτονομίας

ΤΕΤΑΡΤΗ | 22.04.2026
Autotypos Team
Το νέο smart Concept #2 παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε φυσική μορφή και μας προϊδεάζει για το επερχόμενο ηλεκτρικό smart #2

Η smart ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, παρουσιάζοντας τη στρατηγική της σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο, υπό το σύνθημα «Change of Perspectives». Στο επίκεντρο βρέθηκαν δύο σημαντικές πρεμιέρες: η πρώτη εμφάνιση του smart Concept #2 και η παγκόσμια παρουσίαση του smart #6 EHD.

Μέσα από αυτές, η εταιρεία δείχνει ξεκάθαρα ότι επιταχύνει την ανάπτυξή της, με στόχο να επεκτείνει τη γκάμα της από τρία σε πέντε μοντέλα μέσα στη χρονιά σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ακόμα πιο πλούσια γκάμα

Σήμερα, η γκάμα της smart περιλαμβάνει ήδη τα smart #1, smart #3 και smart #5, μοντέλα που συνδυάζουν την τεχνογνωσία της μάρκας στα ηλεκτρικά οχήματα με τη σχεδιαστική υπογραφή της ομάδας της Mercedes-Benz. Παρότι κάθε μοντέλο έχει τη δική του ταυτότητα, όλα κινούνται στο ίδιο φιλοσοφικό πλαίσιο, εκφράζοντας τον κοινό χαρακτήρα της μάρκας. Η smart επιχειρεί έτσι να επαναπροσδιορίσει την αστική μετακίνηση, δίνοντας έμφαση στην ευκολία, την ανεξαρτησία και τη βιωσιμότητα.

Ξεχωριστή θέση στην εκδήλωση είχε το νέο smart Concept #2, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε φυσική μορφή και προϊδεάζει για το επερχόμενο ηλεκτρικό smart #2. Σχεδιασμένο με βάση τη φιλοσοφία «Love, Pure, Unexpected», φέρει την υπογραφή της ομάδας σχεδίασης της Mercedes-Benz και προσεγγίζει το αυτοκίνητο πόλης με μια διαφορετική οπτική: η λειτουργικότητα μετατρέπεται σε στοιχείο design.

Έμφαση στην πρακτικότητα

Το αμάξωμα διατηρεί μια καθαρή και συμπαγή μορφή, λειτουργώντας ως «καμβάς» για εξατομίκευση. Οι αναλογίες του είναι έντονες, με διχρωμία σε ματ λευκό και χρυσό, ενώ λεπτομέρειες όπως δερμάτινα στοιχεία και κρυφές σχεδιαστικές εκπλήξεις κάτω από ημιδιαφανείς επιφάνειες δίνουν έναν πιο ιδιαίτερο χαρακτήρα. Το μοντέλο βασίζεται στη νέα πλατφόρμα Electric Compact Architecture (ECA), που έχει αναπτυχθεί από τη smart, και πάνω σε αυτή θα στηριχθεί και η έκδοση παραγωγής.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Παρά τις μικρές του διαστάσεις, το Concept #2 δίνει έμφαση στην πρακτικότητα μέσα στην πόλη. Με μήκος 2.792 χιλιοστά και διάταξη «τροχοί στις άκρες», αξιοποιεί στο μέγιστο τον διαθέσιμο χώρο στο εσωτερικό. Παράλληλα, ξεχωρίζει για την ευελιξία του, με κύκλο στροφής μόλις 6,95 μέτρα, κάτι που το καθιστά ιδανικό για αστική χρήση.

Αυτονομία 300 km

Σε επίπεδο επιδόσεων, η νέα πλατφόρμα υπόσχεται σημαντικά βήματα μπροστά. Η αυτονομία εκτιμάται ότι θα φτάνει σχεδόν τα 300 χιλιόμετρα, ενώ η ταχεία φόρτιση DC θα επιτρέπει τη φόρτιση της μπαταρίας από το 10% στο 80% σε λιγότερο από 20 λεπτά. Παράλληλα, υποστηρίζεται και τεχνολογία Vehicle-to-Load (V2L), που επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών, ενισχύοντας την πρακτικότητα στην καθημερινότητα.

Το smart #2 αναμένεται να αποτελέσει τον διάδοχο του fortwo στη νέα, ηλεκτρική εποχή της μάρκας. Η έκδοση παραγωγής του θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στην Έκθεση Αυτοκινήτου Παρισιού 2026 τον Οκτώβριο του 2026, όπου θα αποκαλυφθούν και περισσότερες λεπτομέρειες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

Τι κρατάμε:

  • Το νέο smart Concept #2 παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε φυσική μορφή
  • Συνδυάζει την τεχνογνωσία της smart με τη σχεδιαστική υπογραφή της Mercedes-Benz
  • Παρά τις μικρές του διαστάσεις, το Concept #2 δίνει έμφαση στην πρακτικότητα μέσα στην πόλη
  • Σχεδόν 300 km αυτονομία και ταχεία φόρτιση μπαταρίας από 10% σε 80% σε 20 λεπτά

