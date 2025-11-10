Σοκ: Οδηγός χωρίς δίπλωμα έκανε όπισθεν για 1,5 χιλιόμετρο στη ΛΕΑ της Αττικής Οδού – Δες τι θα πληρώσει

Συνελήφθη 56χρονος που έκανε όπισθεν για 1,5 km στη ΛΕΑ της Αττικής Οδού, χωρίς δίπλωμα. Δες πρόστιμο 1.225 € και αφαίρεση 395 ημερών.

Το απόγευμα της 7/11/2025, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού συνέλαβαν 56χρονο που κινήθηκε με όπισθεν στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) για απόσταση άνω του 1,5 km στην Αττική Οδό, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου.

Χωρίς δίπλωμα σε ισχύ

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η άδεια ικανότητας οδήγησης είχε ήδη αφαιρεθεί στις 20/10/2025 για 30 ημέρες λόγω αντικανονικής χρήσης κινητού τηλεφώνου. Δηλαδή, ο οδηγός κινούνταν χωρίς δίπλωμα σε ισχύ.

Ποινές που επιβλήθηκαν τώρα

Για την υποτροπή του, η Τροχαία επέβαλε:

Διοικητικό πρόστιμο: 1.225 €

Νέα αφαίρεση άδειας: 395 ημέρες

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

Γιατί η όπισθεν στη ΛΕΑ είναι εξαιρετικά επικίνδυνη

Η ΛΕΑ προορίζεται αποκλειστικά για οχήματα σε βλάβη/έκτακτη ανάγκη και για διέλευση οχημάτων άμεσης ανάγκης. Η οπισθοπορεία μέσα στη ροή ενός αυτοκινητοδρόμου:

αιφνιδιάζει τα επερχόμενα οχήματα που κινούνται με υψηλές ταχύτητες,

αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο σφοδρής σύγκρουσης μετωπικά ή υπό γωνία ,

«μπλοκάρει» τη ΛΕΑ, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση ασθενοφόρων/ΠΣ/ΕΛ.ΑΣ. όταν χρειαστούν.

Έχασες την έξοδο; Τι κάνεις σωστά

Συνεχίζεις μέχρι την επόμενη έξοδο.

Δεν κάνεις ποτέ όπισθεν ούτε διακοπή στη ΛΕΑ χωρίς λόγο έκτακτης ανάγκης.

Αν προκύψει πραγματικό συμβάν (βλάβη/αδιαθεσία), ανάβεις αλάρμ, τοποθετείς προειδοποιητικό τρίγωνο όπου προβλέπεται και μένεις εκτός οδοστρώματος σε ασφαλές σημείο μέχρι βοήθεια.

Πλαίσιο παραβατικότητας που «χτίζει» αυστηρότερες ποινές

Η υπόθεση δείχνει πώς μια αρχική σοβαρή παράβαση (π.χ. χρήση κινητού) οδηγεί σε αφαίρεση άδειας και, αν ακολουθήσει νέα επικίνδυνη συμπεριφορά, ενεργοποιούνται βαρύτερες διοικητικές συνέπειες (υψηλά πρόστιμα, πολύμηνες αφαιρέσεις). Η στοχευμένη τακτική των ελέγχων στην Αττική Οδό αποσκοπεί ακριβώς στη μείωση πρακτικών υψηλού ρίσκου.

Τι κρατάμε;

Όπισθεν στη ΛΕΑ για >1,5 km : από τις πιο επικίνδυνες και απολύτως απαγορευμένες συμπεριφορές.

Ο οδηγός δεν είχε δίπλωμα σε ισχύ (προηγούμενη αφαίρεση 30 ημερών για κινητό , 20/10/2025).

Πρόστιμο 1.225 € και νέα αφαίρεση 395 ημερών για υποτροπή .

Η ΛΕΑ είναι μόνο για έκτακτη ανάγκη — ποτέ για αναστροφή/όπισθεν/στάση χωρίς λόγο.

Έχασες έξοδο; Προχώρα στην επόμενη. Οτιδήποτε άλλο εκτοξεύει τον κίνδυνο και σε φέρνει αντιμέτωπο με βαριές ποινές.

Δοκιμή BMW 330e (LCI) 2025: Περισσότερη αυτονομία, μεγαλύτερη άνεση, καλύτερο business sedan

F1 GP Βραζιλίας: Νίκη για τον Norris που κάνει το τέλειο Σαββατοκύριακο

Γιατί η εκκίνηση με σπρώξιμο ή σε κατηφόρα μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο αυτοκίνητο σου