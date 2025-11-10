quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σοκ: Οδηγός χωρίς δίπλωμα έκανε όπισθεν για 1,5 χιλιόμετρο στη ΛΕΑ της Αττικής Οδού – Δες τι θα πληρώσει

ΔΕΥΤΕΡΑ | 10.11.2025
Στέλιος Παππάς
sok-odigos-choris-diploma-ekane-opisthen-gia-15-chiliometro-sti-lea-tis-attikis-odou-des-ti-tha-plirosei-698313

Συνελήφθη 56χρονος που έκανε όπισθεν για 1,5 km στη ΛΕΑ της Αττικής Οδού, χωρίς δίπλωμα. Δες πρόστιμο 1.225 € και αφαίρεση 395 ημερών.

Το απόγευμα της 7/11/2025, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού συνέλαβαν 56χρονο που κινήθηκε με όπισθεν στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) για απόσταση άνω του 1,5 km στην Αττική Οδό, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου.

Χωρίς δίπλωμα σε ισχύ

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η άδεια ικανότητας οδήγησης είχε ήδη αφαιρεθεί στις 20/10/2025 για 30 ημέρες λόγω αντικανονικής χρήσης κινητού τηλεφώνου. Δηλαδή, ο οδηγός κινούνταν χωρίς δίπλωμα σε ισχύ.

Ποινές που επιβλήθηκαν τώρα

Για την υποτροπή του, η Τροχαία επέβαλε:

  • Διοικητικό πρόστιμο: 1.225 €

  • Νέα αφαίρεση άδειας: 395 ημέρες

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

Γιατί η όπισθεν στη ΛΕΑ είναι εξαιρετικά επικίνδυνη

Η ΛΕΑ προορίζεται αποκλειστικά για οχήματα σε βλάβη/έκτακτη ανάγκη και για διέλευση οχημάτων άμεσης ανάγκης. Η οπισθοπορεία μέσα στη ροή ενός αυτοκινητοδρόμου:

  • αιφνιδιάζει τα επερχόμενα οχήματα που κινούνται με υψηλές ταχύτητες,

  • αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο σφοδρής σύγκρουσης μετωπικά ή υπό γωνία,

  • «μπλοκάρει» τη ΛΕΑ, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση ασθενοφόρων/ΠΣ/ΕΛ.ΑΣ. όταν χρειαστούν.

Έχασες την έξοδο; Τι κάνεις σωστά

  • Συνεχίζεις μέχρι την επόμενη έξοδο.

  • Δεν κάνεις ποτέ όπισθεν ούτε διακοπή στη ΛΕΑ χωρίς λόγο έκτακτης ανάγκης.

  • Αν προκύψει πραγματικό συμβάν (βλάβη/αδιαθεσία), ανάβεις αλάρμ, τοποθετείς προειδοποιητικό τρίγωνο όπου προβλέπεται και μένεις εκτός οδοστρώματος σε ασφαλές σημείο μέχρι βοήθεια.

Πλαίσιο παραβατικότητας που «χτίζει» αυστηρότερες ποινές

Η υπόθεση δείχνει πώς μια αρχική σοβαρή παράβαση (π.χ. χρήση κινητού) οδηγεί σε αφαίρεση άδειας και, αν ακολουθήσει νέα επικίνδυνη συμπεριφορά, ενεργοποιούνται βαρύτερες διοικητικές συνέπειες (υψηλά πρόστιμα, πολύμηνες αφαιρέσεις). Η στοχευμένη τακτική των ελέγχων στην Αττική Οδό αποσκοπεί ακριβώς στη μείωση πρακτικών υψηλού ρίσκου.

Τι κρατάμε;

  • Όπισθεν στη ΛΕΑ για >1,5 km: από τις πιο επικίνδυνες και απολύτως απαγορευμένες συμπεριφορές.

  • Ο οδηγός δεν είχε δίπλωμα σε ισχύ (προηγούμενη αφαίρεση 30 ημερών για κινητό, 20/10/2025).

  • Πρόστιμο 1.225 € και νέα αφαίρεση 395 ημερών για υποτροπή.

  • Η ΛΕΑ είναι μόνο για έκτακτη ανάγκηποτέ για αναστροφή/όπισθεν/στάση χωρίς λόγο.

  • Έχασες έξοδο; Προχώρα στην επόμενη. Οτιδήποτε άλλο εκτοξεύει τον κίνδυνο και σε φέρνει αντιμέτωπο με βαριές ποινές.

Όλες οι ειδήσεις

Δοκιμή BMW 330e (LCI) 2025: Περισσότερη αυτονομία, μεγαλύτερη άνεση, καλύτερο business sedan

F1 GP Βραζιλίας: Νίκη για τον Norris που κάνει το τέλειο Σαββατοκύριακο

Γιατί η εκκίνηση με σπρώξιμο ή σε κατηφόρα μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο αυτοκίνητο σου

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Αττική Οδός#ΛΕΑ#τροχαία
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

gynaika-odigos-efage-prostimo-1-350-evro-kai-echase-to-diploma-gia-18-mines-stin-attiki-odo-ti-ekane-777293

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

01.10.2025

Γυναίκα οδηγός έφαγε πρόστιμο 1.350 ευρώ και έχασε το δίπλωμα για 18 μήνες στην Αττική Οδό – Τι έκανε;
i-astynomia-epiase-tous-kanivalous-youtubers-tis-attikis-etrechan-me-250-km-h-eno-o-enas-eiche-idi-chasei-to-diploma-gia-455-imeres-782245

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

07.11.2025

Η Αστυνομία έπιασε τους κανίβαλους-Youtubers της Αττικής: Έτρεχαν με 250+ km/h, ενώ ο ένας είχε ήδη χάσει το δίπλωμα για 455 ημέρες
dierrefse-fotografia-tou-neou-coupe-tis-audi-pou-to-eidame-773136

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.09.2025

Διέρρευσε φωτογραφία του νέου coupe της Audi – Πού το είδαμε;
attiki-odos-i-nea-exodos-pou-thelei-na-meiosei-to-botiliarisma-684386

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

14.07.2025

Αττική Οδός: Η νέα έξοδος που θέλει να μειώσει το μποτιλιάρισμα
i-parakampsi-tis-attikis-o-neos-dromos-pou-tha-meiosei-tous-chronous-odigisis-kata-30-lepta-765250

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

30.06.2025

«Η παράκαμψη της Αττικής»: Ο νέος δρόμος που θα μειώσει τους χρόνους οδήγησης κατά 30 λεπτά
attiki-odos-to-2026-xekina-i-epektasi-tis-leoforou-kymis-655971

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

03.06.2025

Αττική Οδός: Το 2026 ξεκινά η επέκταση της Λεωφόρου Κύμης

Πρόσφατες Ειδήσεις