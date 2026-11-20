Η Stellantis έχει συγκαλέσει δύο έκτακτες συνεδριάσεις για τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, εν μέσω πληροφοριών ότι η Peugeot αποχωρεί από τους αγώνες αντοχής και ότι ο όμιλος ετοιμάζεται να διακόψει συνολικά τις επενδύσεις του στον μηχανοκίνητο αθλητισμό

Η Stellantis ετοιμάζεται να σταματήσει τις επενδύσεις της στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της γαλλικής εφημερίδας Le Figaro, η οποία επικαλείται πηγές από το εσωτερικό του ομίλου. Κατά το δημοσίευμα, η διοίκηση αναμένεται να ενημερώσει τους εκπροσώπους των εργαζομένων τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου. Η Stellantis επιβεβαίωσε στο Reuters ότι έχει συγκαλέσει δύο έκτακτες συνεδριάσεις για τη Δευτέρα και απέφυγε να σχολιάσει τις πληροφορίες περί αποχώρησης.

Stellantis brands to exit motor sports, reports Le Figaro https://t.co/n9Iy93cSnl — Reuters (@Reuters) November 20, 2026

Αυτό σημαίνει ότι η Peugeot ενδέχεται να αποχωρήσει από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) πριν από την έναρξη της σεζόν του 2027, παρά το ότι μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες, η ομάδα ανακοίνωνε οδηγούς για την επόμενη χρονιά! Ο Robert Shwartzman και ο Alex Quinn είχαν ήδη επιβεβαιωθεί για το 2027, ενώ η Peugeot ετοίμαζε σημαντικές αλλαγές στο 9X8, το υβριδικό αγωνιστικό πρωτότυπο με το οποίο συμμετέχει στην κορυφαία κατηγορία Hypercar του WEC.

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για αποχώρηση των Citroën και Opel από τη Formula E. Στο Σατορί, όπου εδρεύει η Stellantis Motorsport, συντονίζονται επίσης τα προγράμματα ράλι και η υποστήριξη ιδιωτικών ομάδων που αγωνίζονται με αυτοκίνητα του ομίλου. Η τύχη αυτών των δραστηριοτήτων, όπως και του προγράμματος της Lancia στα ράλι, παραμένει προς το παρόν αδιευκρίνιστη.