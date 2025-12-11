quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΣΟΚ στην Αττική Οδό: Μοτοσυκλετιστής παρέσυρε τροχονόμο – Ήθελε να αποφύγει τον έλεγχο

ΠΕΜΠΤΗ | 11.12.2025
Autotypos Team

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Αττική Οδό, όταν αναβάτης μοτοσυκλέτας έπεσε πάνω σε τροχονόμο

Στο συγκεκριμένο σημείο αστυνομικοί της Τροχαίας είχαν πραγματοποιήσει ανάσχεση της κυκλοφορίας για να κάνουν ελέγχους στους οδηγούς των οχημάτων.

Ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας επιχείρησε να αποφύγει τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να παρασύρει μια αστυνομικό της Τροχαίας και να την τραυματίσει ελαφρά.

Ο δράστης συνελήφθη επί τόπου.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

Όλες οι ειδήσεις

Η νέα Mercedes-Benz GLC στην Ελλάδα – Εκδόσεις και τιμές

Στην Ελλάδα η XPENG – Αναλυτικά μοντέλα και τιμές

Αγρότες (LIVE): Δες που βρίσκονται τα μπλόκα σε πραγματικό χρόνο σε όλη την Ελλάδα – Ενημερώσεις αστυνομίας

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Αττική Οδός#μοτοσυκλέτα#τροχονόμος
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

vouliazei-to-moschato-pano-se-karotsa-agrotikou-pernaei-o-kosmos-ton-dromo-784640

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

28.11.2025

Βουλιάζει το Μοσχάτο: Πάνω σε καρότσα αγροτικού περνάει ο κόσμος τον δρόμο
me-210-chlm-ora-piastike-na-trechei-o-stefanos-tsitsipas-deite-ti-prostimo-tha-plirosei-783595

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

20.11.2025

Με 210+ χλμ./ώρα «πιάστηκε» να τρέχει ο Στέφανος Τσιτσιπάς – Δείτε τι πρόστιμο θα πληρώσει
sok-odigos-choris-diploma-ekane-opisthen-gia-15-chiliometro-sti-lea-tis-attikis-odou-des-ti-tha-plirosei-698313

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

10.11.2025

Σοκ: Οδηγός χωρίς δίπλωμα έκανε όπισθεν για 1,5 χιλιόμετρο στη ΛΕΑ της Αττικής Οδού – Δες τι θα πληρώσει
i-astynomia-epiase-tous-kanivalous-youtubers-tis-attikis-etrechan-me-250-km-h-eno-o-enas-eiche-idi-chasei-to-diploma-gia-455-imeres-782245

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

07.11.2025

Η Αστυνομία έπιασε τους κανίβαλους-Youtubers της Αττικής: Έτρεχαν με 250+ km/h, ενώ ο ένας είχε ήδη χάσει το δίπλωμα για 455 ημέρες
gynaika-odigos-efage-prostimo-1-350-evro-kai-echase-to-diploma-gia-18-mines-stin-attiki-odo-ti-ekane-777293

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

01.10.2025

Γυναίκα οδηγός έφαγε πρόστιμο 1.350 ευρώ και έχασε το δίπλωμα για 18 μήνες στην Αττική Οδό – Τι έκανε;
to-neo-nissan-micra-kykloforise-stous-dromous-pote-pataei-ellada-774761

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

12.09.2025

Το νέο Nissan Micra κυκλοφόρησε στους δρόμους – Πότε πατάει Ελλάδα;

Πρόσφατες Ειδήσεις