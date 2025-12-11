ΣΟΚ στην Αττική Οδό: Μοτοσυκλετιστής παρέσυρε τροχονόμο – Ήθελε να αποφύγει τον έλεγχο

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Αττική Οδό, όταν αναβάτης μοτοσυκλέτας έπεσε πάνω σε τροχονόμο

Στο συγκεκριμένο σημείο αστυνομικοί της Τροχαίας είχαν πραγματοποιήσει ανάσχεση της κυκλοφορίας για να κάνουν ελέγχους στους οδηγούς των οχημάτων.

Ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας επιχείρησε να αποφύγει τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να παρασύρει μια αστυνομικό της Τροχαίας και να την τραυματίσει ελαφρά.

Ο δράστης συνελήφθη επί τόπου.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

