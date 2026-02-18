quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σοκάρουν οι αριθμοί των τροχαίων παραβάσεων – Εντατικοποιεί τους ελέγχους η ΕΛΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ | 18.02.2026
Autotypos Team
sokaroun-oi-arithmoi-ton-trochaion-paravaseon-entatikopoiei-tous-elegchous-i-elas-687469

Συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι της ΕΛΑΣ στο πλαίσιο της εκστρατείας με στόχο την πλήρη συμμόρφωση των οδηγών

Η ΕΛΑΣ συνεχίζει με αμείωτη ένταση τους ελέγχους και τις ενημερωτικές δράσεις στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με στόχο την πλήρη συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δίκυκλων, αλλά και χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Όπως επισημαίνει η αστυνομία, στο πλαίσιο του Κατευθυντηρίου Επιχειρησιακού Σχεδίου Τροχαίας, αστυνομικοί από όλη τη χώρα, τόσο των Υπηρεσιών Τροχαίας όσο και των Αστυνομικών Τμημάτων και των Ο.Ε.Π.Τ.Α., πραγματοποιούν αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα και επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, δίνοντας έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Συγκεκριμένα, την εβδομάδα 9–15 Φεβρουαρίου 2026 διενεργήθηκαν 15.219 έλεγχοι, κατά τους οποίους βεβαιώθηκαν 954 παραβάσεις σε οδηγούς (μεταξύ αυτών 29 σε διανομείς) και 94 παραβάσεις σε επιβάτες δίκυκλων. Από αυτές, οι 832 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων, οι 91 επιβάτες και 122 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έρχονται νέες αλλαγές στον ΚΟΚ: Εκκίνηση μηχανής μόνο με κράνος - Στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ

 

Αναλυτικά, οι παραβάσεις ανά περιφέρεια κατανέμονται ως εξής:

Αττική: 521

Νότιο Αιγαίο: 108


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Δυτική Ελλάδα: 70

Κρήτη: 68

Θεσσαλία: 65

Ιόνια Νησιά: 58

Πελοπόννησος: 43

Θεσσαλονίκη: 32

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη: 24

Στερεά Ελλάδα: 21

Κεντρική Μακεδονία: 20

Ήπειρος: 11

Βόρειο Αιγαίο: 6

Δυτική Μακεδονία: 1

Όσον αφορά τα πρόστιμα, σύμφωνα με το νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), οι κυρώσεις για μη χρήση κράνους είναι αυστηρές:

Οδηγός δίκυκλου: 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες (ίδιο για οδηγό που δεν φροντίζει για την ασφάλεια επιβάτη)

Επιβάτης δίκυκλου: 350 ευρώ

Οδηγός Ε.Π.Η.Ο.: 30 ευρώ

Σε περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

Η εκστρατεία στοχεύει πρωτίστως στην αλλαγή της κουλτούρας οδηγών και επιβατών σχετικά με τη χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως βασικό μέτρο προστασίας της ζωής.

Όπως τονίζει η αστυνομία: «Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ – είναι ευθύνη που σώζει ζωές».

Πηγή: EleftherosTypos.gr

