Σοκάρουν οι αριθμοί των τροχαίων παραβάσεων – Εντατικοποιεί τους ελέγχους η ΕΛΑΣ

Συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι της ΕΛΑΣ στο πλαίσιο της εκστρατείας με στόχο την πλήρη συμμόρφωση των οδηγών

Η ΕΛΑΣ συνεχίζει με αμείωτη ένταση τους ελέγχους και τις ενημερωτικές δράσεις στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με στόχο την πλήρη συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δίκυκλων, αλλά και χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Αναλυτικά, οι παραβάσεις ανά περιφέρεια κατανέμονται ως εξής:

Αττική: 521

Νότιο Αιγαίο: 108

Δυτική Ελλάδα: 70

Κρήτη: 68

Θεσσαλία: 65

Ιόνια Νησιά: 58

Πελοπόννησος: 43

Θεσσαλονίκη: 32

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη: 24

Στερεά Ελλάδα: 21

Κεντρική Μακεδονία: 20

Ήπειρος: 11

Βόρειο Αιγαίο: 6

Δυτική Μακεδονία: 1

Όσον αφορά τα πρόστιμα, σύμφωνα με το νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), οι κυρώσεις για μη χρήση κράνους είναι αυστηρές:

Οδηγός δίκυκλου: 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες (ίδιο για οδηγό που δεν φροντίζει για την ασφάλεια επιβάτη)

Επιβάτης δίκυκλου: 350 ευρώ

Οδηγός Ε.Π.Η.Ο.: 30 ευρώ

Σε περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

Η εκστρατεία στοχεύει πρωτίστως στην αλλαγή της κουλτούρας οδηγών και επιβατών σχετικά με τη χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως βασικό μέτρο προστασίας της ζωής.

Όπως τονίζει η αστυνομία: «Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ – είναι ευθύνη που σώζει ζωές».

Πηγή: EleftherosTypos.gr