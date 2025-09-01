quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σοβαρό τρακάρισμα με μία πρωτότυπη BMW iX3 και ένα λεωφορείο – 8 τραυματίες μεταξύ των οποίων και ένα παιδί

ΔΕΥΤΕΡΑ | 01.09.2025
Autotypos Team
sovaro-trakarisma-me-mia-prototypi-bmw-ix3-kai-ena-leoforeio-8-travmaties-metaxy-ton-opoion-kai-ena-paidi-768873

Το πρωτότυπο της BMW iX3 συγκρούστηκε μετωπικά με λεωφορείο στην Ουγγαρία, αφήνοντας 8 τραυματίες.

  • Σοβαρότατο τροχαίο για μια BMW iX3 στην Ουγγαρία
  • Το πρωτότυπο της BMW μπήκε στην αντίθετη λωρίδα και συγκρούστηκε μετωπικά με λεωφορείο
  • Οκτώ άνθρωποι τραυματίες, μεταξύ τους και ένα ανήλικο παιδί

Ένα πρωτότυπο της νέας ηλεκτρικής BMW iX3 ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο με επιβατικό λεωφορείο στην Ουγγαρία. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το ηλεκτρικό SUV της BMW κινείτο με υπερβολική ταχύτητα πριν μπει στο αντίθετο ρεύμα και συγκρουστεί μετωπικά με το λεωφορείο.

Η εταιρεία διαχείρισης του λεωφορείου, MÁV-csoport, ανακοίνωσε ότι το λεωφορείο εκτελούσε δρομολόγιο προς Gyöngyös, όταν η BMW iX3 «πέρασε στο αντίθετο ρεύμα» και «έπεσε μετωπικά» πάνω του. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν επτά επιβάτες, ανάμεσά τους ένα παιδί, καθώς και ο οδηγός του λεωφορείου.

Οι φωτογραφίες από το σημείο είναι ενδεικτικές της βιαιότητας του ατυχήματος, με το μπροστά μέρος του λεωφορείου έχει καταστραφεί, ενώ πολλά παράθυρα έχουν σπάσει. Η MÁV-csoport δήλωσε ότι ο οδηγός του λεωφορείου «έκανε ό,τι μπορούσε για να αποφύγει τη σύγκρουση», αλλά «δεν είχε καμία ελπίδα απέναντι στο όχημα που ερχόταν κατά πάνω του». Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι το λεωφορείο υπέστη ολική καταστροφή.

Διαβάστε επίσης: Στην Ελλάδα η μοναδική BMW M4 CS VR46 των 300.000+ ευρώ – Πουλήθηκε ήδη

Η νέα iX3 είναι το πρώτο μέλος της οικογένειας Neue Klasse της BMW που θα αποκαλυφθεί, κάνοντας το ντεμπούτο της στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Μονάχου τον ερχόμενο μήνα. Η BMW iX3 θα κατασκευάζεται στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας, το οποίο απέχει περίπου δύο ώρες από το σημείο του ατυχήματος.

Πηγή: Carscoops.com

Όλες οι ειδήσεις

Δοκιμή Geely EX5: Το SUV που «φτιάχτηκε» για τους ελληνικούς δρόμους

Ποιο premium compact SUV τώρα έχει και video games στο infotainment; – Στην Ελλάδα ξεκινά από 86.710 ευρώ

Το κορυφαίο premium οικογενειακό της BMW με 219 ευρώ/μήνα – Πρώτο σε πωλήσεις στην Ελλάδα

car-prices
google-news
Tags
#BMW#BMW iX3#BMW Neue Klasse#SUV
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

edo-tha-apokalyfthei-gia-proti-fora-to-pio-simantiko-neo-suv-tis-bmw-770323

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.08.2025

Εδώ θα αποκαλυφθεί για πρώτη φορά το πιο σημαντικό νέο SUV της BMW
stin-ellada-i-monadiki-bmw-m4-cs-vr46-ton-300-000-evro-poulithike-idi-772612

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

28.08.2025

Στην Ελλάδα η μοναδική BMW M4 CS VR46 των 300.000+ ευρώ – Πουλήθηκε ήδη
pige-tin-bmw-m3-tou-gia-aplo-servis-deite-poso-ton-chreosan-771875

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.08.2025

Πήγε την BMW M3 του για απλό σέρβις – Δείτε πόσο τον χρέωσαν!
mercedes-kai-bmw-apo-echthroi-ginontai-synergates-771860

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.08.2025

Mercedes και BMW: Από εχθροί γίνονται …συνεργάτες;
i-bmw-etoimazei-ton-antagonisti-tis-g-class-771386

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

15.08.2025

Η BMW ετοιμάζει τον ανταγωνιστή της G-Class
pos-i-kina-tha-kathorisei-to-mellon-tis-bmw-766502

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

11.08.2025

Πώς η Κίνα θα καθορίσει το μέλλον της BMW;

Πρόσφατες Ειδήσεις