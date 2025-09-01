Σοβαρό τρακάρισμα με μία πρωτότυπη BMW iX3 και ένα λεωφορείο – 8 τραυματίες μεταξύ των οποίων και ένα παιδί

Το πρωτότυπο της BMW iX3 συγκρούστηκε μετωπικά με λεωφορείο στην Ουγγαρία, αφήνοντας 8 τραυματίες.

Σοβαρότατο τροχαίο για μια BMW iX3 στην Ουγγαρία

Το πρωτότυπο της BMW μπήκε στην αντίθετη λωρίδα και συγκρούστηκε μετωπικά με λεωφορείο

Οκτώ άνθρωποι τραυματίες, μεταξύ τους και ένα ανήλικο παιδί

Ένα πρωτότυπο της νέας ηλεκτρικής BMW iX3 ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο με επιβατικό λεωφορείο στην Ουγγαρία. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το ηλεκτρικό SUV της BMW κινείτο με υπερβολική ταχύτητα πριν μπει στο αντίθετο ρεύμα και συγκρουστεί μετωπικά με το λεωφορείο.

Η εταιρεία διαχείρισης του λεωφορείου, MÁV-csoport, ανακοίνωσε ότι το λεωφορείο εκτελούσε δρομολόγιο προς Gyöngyös, όταν η BMW iX3 «πέρασε στο αντίθετο ρεύμα» και «έπεσε μετωπικά» πάνω του. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν επτά επιβάτες, ανάμεσά τους ένα παιδί, καθώς και ο οδηγός του λεωφορείου.

Οι φωτογραφίες από το σημείο είναι ενδεικτικές της βιαιότητας του ατυχήματος, με το μπροστά μέρος του λεωφορείου έχει καταστραφεί, ενώ πολλά παράθυρα έχουν σπάσει. Η MÁV-csoport δήλωσε ότι ο οδηγός του λεωφορείου «έκανε ό,τι μπορούσε για να αποφύγει τη σύγκρουση», αλλά «δεν είχε καμία ελπίδα απέναντι στο όχημα που ερχόταν κατά πάνω του». Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι το λεωφορείο υπέστη ολική καταστροφή.

Η νέα iX3 είναι το πρώτο μέλος της οικογένειας Neue Klasse της BMW που θα αποκαλυφθεί, κάνοντας το ντεμπούτο της στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Μονάχου τον ερχόμενο μήνα. Η BMW iX3 θα κατασκευάζεται στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας, το οποίο απέχει περίπου δύο ώρες από το σημείο του ατυχήματος.

