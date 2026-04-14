EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σοβαρό τροχαίο στην κάθοδο του Κηφισού: Ένας σοβαρά τραυματίας – Ουρές χιλιομέτρων

ΤΡΙΤΗ | 14.04.2026
AutoTypos Team
sovaro-trochaio-stin-kathodo-tou-kifisou-enas-sovara-travmatias-oures-chiliometron-799585

Σοβαρό τροχαίο στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της Βαρυμπόμπης. Ένας τραυματίας φέρεται σε σοβαρή κατάσταση και η κίνηση έχει παραλύσει.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της γέφυρας Βαρυμπόμπης, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση τόσο στις Αρχές όσο και στους οδηγούς που κινούνταν προς Αθήνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Ι.Χ. εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα που επέβαιναν σε αυτό, εκ των οποίων ο ένας φέρεται να βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με τρία οχήματα και 10 πυροσβέστες, ενώ η κυκλοφορία στην περιοχή επιβαρύνθηκε σχεδόν αμέσως, καθώς το περιστατικό συνέβη σε ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία του οδικού άξονα. Η εικόνα της συμφόρησης επιβεβαιώνεται και από νεότερες αναφορές για την κάθοδο της Αθηνών-Λαμίας, όπου τα οχήματα καταγράφονται ακινητοποιημένα για μεγάλο μήκος του δρόμου.

Ουρές που φτάνουν τα 7 χιλιόμετρα

Σύμφωνα με δικό μας ρεπορτάζ από το σημείο, η κίνηση ξεκινά λίγο μετά τα διόδια των Αφιδνών και φτάνει έως το σημείο του συμβάντος, με τις ουρές να αγγίζουν τα 7 χιλιόμετρα.

Η γενική εικόνα στον άξονα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Νεότερες αναφορές για την κάθοδο του Κηφισού μιλούν για ακινητοποιημένα οχήματα από το ύψος του Αγίου Στεφάνου σχεδόν έως και την Αχαρνών, λόγω του τροχαίου στο ύψος της γέφυρας Βαρυμπόμπης.

Αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στο άμεσο σημείο του ατυχήματος, αλλά επηρεάζει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καθόδου, με τους οδηγούς να χρειάζονται μεγάλη υπομονή.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Πού εντοπίζεται το βασικό πρόβλημα

Το επίκεντρο της κυκλοφοριακής πίεσης είναι η κάθοδος της Αθηνών-Λαμίας / Κηφισού στο ύψος της Βαρυμπόμπης, όμως η ουρά έχει επεκταθεί πολύ πιο πίσω. Η σχετική ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους αναφέρει πως η κάθοδος είναι μπλοκαρισμένη από πριν τη γέφυρα Βαρυμπόμπης και πολύ χαμηλότερα, με τα οχήματα να κινούνται σημειωτόν ή να παραμένουν ακινητοποιημένα.

Για τους οδηγούς που δεν έχουν ήδη εισέλθει στο πιο βαρύ τμήμα της ουράς, η αναζήτηση εναλλακτικής διαδρομής είναι πρακτικά μονόδρομος, όπου αυτό είναι εφικτό.

Τι κρατάμε;

  • Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της γέφυρας Βαρυμπόμπης.
  • Από το ατύχημα υπάρχουν δύο τραυματίες, με τον έναν να φέρεται σε σοβαρή κατάσταση.
  • Σύμφωνα με δικό μας ρεπορτάζ, η ουρά ξεκινά λίγο μετά τα διόδια Αφιδνών και φτάνει περίπου τα 7 km.
  • Στο σημείο έσπευσαν 3 οχήματα της Πυροσβεστικής με 10 πυροσβέστες.
  • Η κίνηση στην κάθοδο της Αθηνών-Λαμίας έχει παραλύσει σε μεγάλο μήκος του άξονα.

#εθνική οδός#Κηφισός#μποτιλιάρισμα#τροχαίο#τροχαίο ατύχημα
