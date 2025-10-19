Σοβαρός κίνδυνος θανάτου στα ηλεκτρικά – Γιατί και τι λέει η Ευρώπη;

Μετά από θανατηφόρα ατυχήματα, οι αρχές ζητούν επείγουσες ρυθμίσεις για ένα σημαντικό ζήτημα ασφάλειας στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Η συζήτηση γύρω από την ασφάλεια των ηλεκτρονικών / «αναδυόμενων» χειρολαβών των πορτών αποτελεί μείζων θέμα συζήτησης στην Ευρώπη, μετά από σειρά δυστυχημάτων και πυρκαγιών όπου επιβάτες παγιδεύτηκαν μέσα στα οχήματά τους. Οι αρμόδιες αρχές ζητούν πλέον από τους κατασκευαστές να διασφαλίσουν ότι οι πόρτες θα μπορούν να ανοίγουν σε κάθε περίπτωση, ακόμη και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Ρυθμιστικές αρχές σε συναγερμό

Η ολλανδική υπηρεσία οχημάτων RDW, που εγκρίνει και επιθεωρεί τα μοντέλα Tesla για την Ε.Ε., επισημαίνει ότι τόσο η Euro NCAP όσο και η UNECE (ΟΗΕ – Παγκόσμιο Φόρουμ Εναρμόνισης Κανονισμών Οχημάτων) έχουν θέσει το ζήτημα ως προτεραιότητα ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις συζητήσεις της Ομάδας Εργασίας για την Παθητική Ασφάλεια, που πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο Μάιο, Γερμανοί ειδικοί τόνισαν ότι υπάρχει «επείγουσα ανάγκη» να εξασφαλιστεί ο ασφαλής μηχανισμός ανοίγματος θυρών μετά από ατύχημα.

Εκπρόσωπος της RDW δήλωσε πρόσφατα ότι «οι πόρτες πρέπει να μπορούν να λειτουργούν πάντα – από μέσα για τους επιβάτες και από έξω για τους διασώστες – ακόμη και σε περίπτωση απώλειας ισχύος». Όπως πρόσθεσε, «εκεί όπου η ισχύουσα νομοθεσία δεν καλύπτει τα νέα συστήματα θυρών, το θέμα εξετάζεται ήδη από τις αρμόδιες επιτροπές».

Θάνατοι που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί

Οι ανησυχίες δεν περιορίζονται στην Ευρώπη. Ρυθμιστικοί φορείς από Κορέα, Γερμανία και Ολλανδία έχουν ήδη σημάνει συναγερμό, ενώ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) τονίζει ότι το πρόβλημα έχει άμεση σχέση με θανάτους σε οχήματα που βυθίστηκαν στο νερό, καθώς οι επιβάτες αδυνατούσαν να απεγκλωβιστούν εγκαίρως.

«Δεν μιλάμε για θεωρητικό κίνδυνο – άνθρωποι πεθαίνουν επειδή δεν μπορούν να ανοίξουν την πόρτα όταν κάθε δευτερόλεπτο μετράει», ανέφερε ο εκτελεστικός διευθυντής του ETSC, Antonio Avenoso. Και πρόσθεσε: «Οι συζητήσεις σε επίπεδο UNECE είναι θετικές, αλλά χρειάζεται άμεση δράση. Η Ευρώπη δεν μπορεί να περιμένει χρόνια όσο χιλιάδες οχήματα με πόρτες που βασίζονται αποκλειστικά σε ηλεκτρική λειτουργία, κυκλοφορούν ήδη στους δρόμους. Οι κανόνες ασφάλειας να επικαιροποιηθούν άμεσα».

Νέα περιστατικά αναζωπυρώνουν τη συζήτηση

Πρόσφατα, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γερμανία, όταν ένα Tesla Model S τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από σφοδρή σύγκρουση και οι επιβάτες παρευρισκόμενοι δεν κατάφεραν να ανοίξουν τις πόρτες. Αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε και στην Κίνα, όταν οδηγός ενός Xiaomi SU7 έχασε τη ζωή του μετά από ατύχημα, καθώς οι περαστικοί δεν μπόρεσαν να απασφαλίσουν τις πόρτες, στο αυτοκίνητο που φλεγόταν. Το γεγονός αυτό ώθησε τις κινεζικές αρχές να εξετάσουν κανονισμούς που ενδέχεται να απαγορεύσουν αυτού του τύπου τις χειρολαβές.

Μια νέα πρόκληση για την αυτοκινητοβιομηχανία

Η υπόθεση των ηλεκτρονικών πορτών φέρνει στην επιφάνεια ένα θεμελιώδες ερώτημα: Πόσο ασφαλής μπορεί να είναι η τεχνολογία, όταν η απλότητα και η φυσική πρόσβαση υποκαθίστανται από ηλεκτρονικά κυκλώματα και αισθητήρες; Σε μια εποχή όπου το design και η ψηφιοποίηση υπαγορεύουν την αισθητική των αυτοκινήτων, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η λειτουργικότητα σε συνθήκες κρίσης δεν μπορεί να είναι διαπραγματεύσιμη, ούτε να θυσιάζεται για να εξυπηρετηθεί το design.

Τι κρατάμε

Οι ευρωπαϊκές αρχές θεωρούν την ασφάλεια ηλεκτρονικών θυρών ζήτημα άμεσης προτεραιότητας.

Πολλαπλά θανατηφόρα περιστατικά έχουν συνδεθεί με αδυναμία απεγκλωβισμού.

Ο ΟΗΕ (UNECE) και η Euro NCAP επεξεργάζονται νέους κανονισμούς.

Το ETSC ζητά ανακλήσεις και επικαιροποίηση προτύπων χωρίς καθυστέρηση.

Η συζήτηση ανοίγει ξανά το ζήτημα τεχνολογίας έναντι απλότητας στην αυτοκινητοβιομηχανία.

