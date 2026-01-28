Στα πράσα: Πιάστηκε οργάνωση που έκλεβε και πωλούσε αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες στην Αττική – Πώς λειτουργούσαν;

Εγκληματική ομάδα που δραστηριοποιούνταν στην κλοπή, παραποίηση και μεταπώληση οχημάτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της 23ης Ιανουαρίου 2026 στην περιοχή του Κορωπίου, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής και της Ο.Π.Κ.Ε. Κατά τη διάρκειά της συνελήφθησαν τρία μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 65, 30 και 29 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής ομάδας, διακεκριμένες κλοπές οχημάτων, πλαστογραφία και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Πώς δρούσε η σπείρα

Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, τα μέλη της ομάδας έκλεβαν οχήματα από διάφορες περιοχές της Αττικής και τα μετέφεραν σε «αυτοσχέδιο» συνεργείο – φανοποιείο, το οποίο χρησιμοποιούσαν ως χώρο παραποίησης.

Εκεί αφαιρούσαν τα γνήσια τμήματα που έφεραν τον αριθμό πλαισίου και προχωρούσαν στην παραποίηση των στοιχείων κυκλοφορίας, με στόχο τη «νομιμοποίηση» των κλεμμένων οχημάτων και τη μεταπώλησή τους σε ανυποψίαστους πολίτες.

Τι κατασχέθηκε

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στο συνεργείο της οργάνωσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

4 κλεμμένα οχήματα (3 αυτοκίνητα και 1 μοτοσικλέτα), εκ των οποίων τα 2 είχαν ήδη παραποιηθεί και ήταν έτοιμα προς πώληση

πλήθος εξαρτημάτων αυτοκινήτων

πολλές πινακίδες κυκλοφορίας

Η προανάκριση συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δράσης της εγκληματικής ομάδας και τυχόν εμπλοκή και άλλων ατόμων.