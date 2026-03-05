quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στάλθηκαν τα πρώτα 297.561 πρόστιμα για ανασφάλιστα και απλήρωτα Τέλη Κυκλοφορίας – Πώς βλέπεις αν σου ήρθε κι εσένα;

ΠΕΜΠΤΗ | 05.03.2026
Στέλιος Παππάς
Ξεκίνησε η κοινοποίηση 297.561 πράξεων για ανασφάλιστα και απλήρωτα Τέλη 2025. Δες πού το ελέγχεις με κωδικούς TaxisNet.

Ξεκίνησε η κοινοποίηση των πρώτων πράξεων επιβολής προστίμων και οφειλών σε ιδιοκτήτες οχημάτων που είτε είναι ανασφάλιστα είτε δεν έχουν καταβάλει Τέλη Κυκλοφορίας για το έτος 2025. Η διαδικασία ακολουθεί τρεις κύκλους προηγούμενων ειδοποιητηρίων προς ιδιοκτήτες που δεν συμμορφώθηκαν και ολοκληρώνεται με διασταυρωτικούς ελέγχους και αποστολή πράξεων βάσει του Ν. 5113/2024.

Συνολικά αποστέλλονται 297.561 πράξεις, με το συνολικό ποσό προστίμων και οφειλών να ανέρχεται σε 109,5 εκατ. ευρώ. Η ημερομηνία αναφοράς των διασταυρωτικών ελέγχων είναι η 15.12.2025.

Τέλη κυκλοφορίας

Πόσες πράξεις στάλθηκαν και σε ποιες περιπτώσεις

Οι πράξεις αφορούν δύο βασικές κατηγορίες παραβάσεων.

Για ανασφάλιστα οχήματα αποστέλλονται 125.051 πράξεις, από τις οποίες 116.687 αφορούν φυσικά πρόσωπα και 8.364 νομικά πρόσωπα. Το συνολικό ποσό προστίμων για αυτή την κατηγορία είναι 55.358.250 ευρώ.

Για μη καταβολή Τελών Κυκλοφορίας 2025 αποστέλλονται 172.510 πράξεις, από τις οποίες 161.456 αφορούν φυσικά πρόσωπα και 11.054 νομικά πρόσωπα. Για την κατηγορία αυτή, τα πρόστιμα ανέρχονται σε 26.394.405 ευρώ και οι οφειλές τελών σε 27.743.016 ευρώ, δηλαδή συνολικά 54.137.421 ευρώ.

Πώς ενημερώνεσαι αν έχει εκδοθεί πράξη για το όχημά σου

Η ενημέρωση γίνεται με SMS, email ή ταχυδρομείο, ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας.


Όσοι έχουν καταχωρίσει στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας στο emep.gov.gr λαμβάνουν SMS και email από τη ΓΓΠΣΨΔ. Όσοι δεν έχουν καταχωρισμένα στοιχεία, λαμβάνουν email από την ΑΑΔΕ. Αν δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με αυτούς τους τρόπους, η κοινοποίηση αποστέλλεται ως συστημένη επιστολή.

Πού το βλέπεις online άμεσα με κωδικούς TaxisNet

Οι πράξεις προστίμων και οφειλών, μαζί με αναλυτική εικόνα ανά όχημα, είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή «Διασταυρωτικοί Έλεγχοι». Η πρόσβαση γίνεται με κωδικούς TaxisNet.

Μπορείς να τη βρεις με δύο τρόπους. Μέσα από το gov.gr στην κατηγορία «Περιουσία και φορολογία» και στην υποκατηγορία «Οχήματα». Εναλλακτικά μπορείς να μπεις απευθείας στο oximata.gov.gr.

Αν έχει εκδοθεί πράξη, εκεί θα εμφανιστεί ανά όχημα, μαζί με την οφειλή και το πρόστιμο που έχουν βεβαιωθεί.

Τι κρατάμε;

  • Αποστέλλονται 297.561 πράξεις για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα Τέλη 2025

  • 125.051 πράξεις αφορούν ασφάλιση και 172.510 αφορούν Τέλη Κυκλοφορίας

  • Το συνολικό ποσό προστίμων και οφειλών είναι 109,5 εκατ. ευρώ

  • Έλεγχος online γίνεται από την εφαρμογή «Διασταυρωτικοί Έλεγχοι» στο gov.gr ή στο oximata.gov.gr με κωδικούς TaxisNet

  • Η ημερομηνία αναφοράς των ελέγχων είναι η 15.12.2025

Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
