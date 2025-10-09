Σταματά η παραγωγή 3 μοντέλων της BMW – Κυκλοφορούσαν και στην Ελλάδα

Η BMW βρίσκεται μπροστά σε μια από τις πιο ουσιαστικές αναδιαρθρώσεις της τελευταίας δεκαετίας. Με το βλέμμα στραμμένο στη νέα εποχή των ηλεκτρικών «Neue Klasse», η γερμανική φίρμα αποχαιρετά τρία γνώριμα μοντέλα.

Αντίο BMW X4, Z4 και Σειρά 8... Τρία αυτοκίνητα με διαφορετική φιλοσοφία, αλλά ένα κοινό χαρακτηριστικό – δεν «έβγαιναν» πλέον εμπορικά.

Η απόφαση της BMW

Η BMW δεν είναι νέα σε κινήσεις εξορθολογισμού. Όμως αυτή τη φορά, η απόφαση έχει πιο ξεκάθαρο στρατηγικό βάθος. Το εργοστάσιο της Spartanburg θα σταματήσει την παραγωγή της X4 στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2025 για τις βενζινοκίνητες εκδόσεις, ενώ οι diesel θα ακολουθήσουν τον Νοέμβριο. Παράλληλα, η Z4 που κατασκευάζεται στη Magna Steyr της Αυστρίας θα ολοκληρώσει την παραγωγή της την άνοιξη του 2026, χωρίς να υπάρχει σχέδιο αντικατάστασης.

Όσο για τη Σειρά 8, το πολυτελές coupe, cabrio και Gran Coupe θα αποσυρθεί σταδιακά μέσα στο 2026. Παρότι τεχνικά εντυπωσιακή, η 8άρα δεν κατάφερε ποτέ να ξεφύγει από τη σκιά της 7άρας ή της παλιάς M850i, ούτε να δικαιολογήσει το κόστος παραγωγής της σε σχέση με τις πωλήσεις.

Οι αριθμοί μιλούν

Σύμφωνα με τα στοιχεία πωλήσεων στη Γερμανία, μέχρι τον Αύγουστο του 2025 είχαν ταξινομηθεί μόλις 1.916 X4, 659 μονάδες της 8 Series και 2.613 Z4. Για τα δεδομένα της BMW, αυτά τα νούμερα είναι ελάχιστα. Ουσιαστικά, τα τρία μοντέλα μαζί δεν πλησίαζαν τις πωλήσεις ενός μόνο SUV όπως η X3 ή η νέα X1.

Η εταιρεία επιλέγει λοιπόν να ανακατανείμει πόρους και να εστιάσει στη Neue Klasse, τη νέα γενιά ηλεκτρικών που θα φέρει μοντέλα όπως τις i3 Sedan, iX3 και iX4. Όπως όλα δείχνουν, η επόμενη «ζωή» της X4 ίσως έρθει ξανά, αλλά αυτή τη φορά με αμιγώς ηλεκτρικό χαρακτήρα.

Παρουσία και στην Ελλάδα

Και τα τρία μοντέλα είχαν παρουσία στη χώρα μας, αν και σε περιορισμένο αριθμό. Η X4 αποτέλεσε για χρόνια την coupe εναλλακτική της X3, με αρκετά M Sport πακέτα να κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους. Η Z4, από την άλλη, ήταν μια ρομαντική νότα στην εποχή των SUV — ένα κλασικό roadster για τους λίγους που εκτιμούσαν την οδήγηση χωρίς φίλτρα. Όσο για την 8άρα, οι ελάχιστες μονάδες που ταξινομήθηκαν εδώ χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά ως συλλεκτικά ή εταιρικά αυτοκίνητα υψηλού κύρους.

Για τους υφιστάμενους ιδιοκτήτες δεν αλλάζει κάτι πρακτικό — τα συνεργεία και η υποστήριξη παραμένουν ενεργά. Ωστόσο, η διακοπή της παραγωγής σημαίνει πως όποιος θέλει μια Z4 ή μια 8άρα «του κουτιού», έχει πλέον περιορισμένο χρονικό περιθώριο.

Το νόημα πίσω από την κίνηση

Η BMW ουσιαστικά αναγνωρίζει πως η αγορά αλλάζει ταχύτατα. Οι πελάτες στρέφονται σε ηλεκτρικά SUV, σε μοντέλα με έμφαση στην τεχνολογία και λιγότερο στο συναίσθημα της οδήγησης. Οι μικρές niche κατηγορίες –όπως τα coupe και τα roadster– δεν μπορούν πλέον να σταθούν οικονομικά, όσο κι αν προσφέρουν χαρακτήρα.

Η μετάβαση προς την Neue Klasse δεν είναι μόνο τεχνολογική· είναι και στρατηγική. Κάθε ευρώ που εξοικονομείται από ένα λιγότερο επιτυχημένο μοντέλο, επενδύεται στην επόμενη γενιά μπαταριών, software και ψηφιακής εμπειρίας. Και αυτή τη στιγμή, εκεί βρίσκεται το μέλλον.

Τι κρατάμε;

Η BMW σταματά την παραγωγή των X4 , Z4 και 8 Series ως το 2026.

, και ως το 2026. Οι λόγοι είναι χαμηλές πωλήσεις και αναδιάρθρωση ενόψει της Neue Klasse.

και ενόψει της Neue Klasse. Και τα τρία μοντέλα είχαν περιορισμένη παρουσία στην ελληνική αγορά .

. Η εταιρεία στρέφει πλήρως το ενδιαφέρον της στα ηλεκτρικά SUV και sedan.

Dacia Bigster: Νέα υβριδική έκδοση με αυτονομία 1.450 km και τιμή κάτω από 25.000 ευρώ – Αναλυτικά τα πακέτα

Η Changan ήρθε στην Ελλάδα: Αναλυτικά όλα τα μοντέλα και τιμές

Το ομορφότερο υβριδικό B-SUV στην Ελλάδα τώρα με έκπτωση 1.400 ευρώ – Δες τιμή