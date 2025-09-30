Σταματά η παραγωγή του πιο διάσημου 2-θέσιου Daihatsu – Θα του κάνουν και κηδεία

Το μικρό χαριτωμένο της Daihatsu ετοιμάζεται για πάρκινγκ… χλοερό μετά από περισσότερα από 20 χρόνια και η εταιρεία το αποχαιρετά.

Το στιλάτο προσιτό αυτοκίνητο «τσέπης», ή kei car όπως τα λένε στην Ιαπωνία, Daihatsu Copen, μπήκε στην παραγωγή το 2002 κι εκεί θα μείνει μέχρι τον Αύγουστο του 2026, ενώ εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα της κατηγορίας. Τώρα, η Daihatsu ετοιμάζεται να το βάλει στο ράφι, ωστόσο, υπόσχεται πως θα υπάρξει και συνέχεια.

Το πρώτο kei car με ηλεκτρική οροφή

Μικρό, στιλάτο και κάμπριο με το πάτημα ενός κουμπιού. Αυτά είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα του Daihatsu Copen, το οποίο πρωτοείδαμε το 2002. Η πρώτη γενιά έμεινε στην παραγωγή μέχρι το 2012, λίγο πριν η Daihatsu παρουσιάσει τη δεύτερη, το 2014. Στη δεύτερη υλοποίηση του έφερε αρκετές αλλαγές, ωστόσο, χωρίς αυτό να χάνει τις διαστάσεις και τον χαρακτήρα του.

Η κορυφαία του έκδοση έφτασε το 2019, με το Daihatsu Copen GR Sport, μια σαφώς πιο σπορ εκδοχή του μικρού Ιαπωνικού kei car.

Αποχαιρετισμός με… κηδεία

Οι άνθρωποι της Daihatsu θα πουν ένα τελευταίο… sayonara στο Copen, με ένα special αποχαιρετιστήριο event. Σε αυτό θα τιμηθούν οι πιο πιστοί πελάτες και οι κοινωνίες που διατηρούν στενή σύνδεση με το στυλάτο μικρό.

Κι ενώ η γεύση του αποχωρισμού είναι πικρή, η Daihatsu γλυκαίνει τον κόσμο επιβεβαιώνοντας πως το νέο Copen είναι ήδη «στα σκαριά», ενώ το πρωτότυπό του, Vision Copen concept, παρουσιάστηκε στο Japan Mobility Show το 2023.

«Για να μπορέσουμε να κυκλοφορήσουμε ξανά το Copen στον κόσμο, αυτή τη στιγμή κάνουμε διάφορες προετοιμασίες και σκέψεις. Παρόλο που το τρέχον μοντέλο έχει φτάσει στο τέλος του, η πρόκληση συνεχίζεται».

