Στέφανος Τσιτσιπάς: Δεν έχει ακόμα παραδώσει το δίπλωμα του στις αρχές – Τι συμβαίνει;

Σε σήριαλ εξελίσσεται μια συνήθης διαδικασία για τον πολύ κόσμο – Κάνουν τα «στραβά μάτια» ή συμβαίνει κάτι άλλο;

Όπως σίγουρα γνωρίζετε, εκτός και αν μένετε «off the grid» σε καμία σπηλιά βουνού, ο γνωστός τενίστας (αντισφαιριστής) Στέφανος Τσιτσιπάς, καταγράφηκε από κάμερα της Αττικής Οδού τον προηγούμενο μήνα, να τρέχει με 210 χιλιόμετρα οδηγώντας μια Lotus Eletre.

Βάση του νέου ΚΟΚ, η παράβαση αυτή του έσκασε άσο από σερβίς, δηλαδή 2.000 ευρώ πρόστιμο, το οποίο μεταξύ μας, για αθλητές αυτού του επιπέδου είναι… τίποτα και –το κυριότερο- αφαίρεση του διπλώματος για ένα έτος.

Ωστόσο, παρά το ότι αρχικά υπήρξε ο ισχυρισμός ότι το αυτοκίνητο το οδηγούσε ο πατέρας του Τσιτσιπά, ο οποίος και ήταν διατεθειμένος να παραδώσει το δίπλωμα στις αρχές, κάτι τέτοιο δεν έγινε δεκτό και η υποχρέωση συνέχισε να βαραίνει τον διεθνή τενίστα.

Μέχρι σήμερα, το δίπλωμα δεν έχει παραδοθεί. Ο λόγος είναι ότι η άδεια οδήγησης δεν έχει εκδοθεί στην Ελλάδα και ο Τσιτσιπάς, μπορεί ελεύθερα να οδηγεί σε άλλες χώρες όπου δεν εκκρεμούν αποφάσεις εις βάρος του.

Η τροχαία έχει θέσει πάντως διορία μέχρι την Παρασκευή 12/12/2025 για την παράδοση του διπλώματος. Αν παρέλθει η καταληκτική αυτή ημερομηνία και ο Τσιτσιπάς δεν συμμορφωθεί, τότε αυτομάτως, θα συνταχθεί δικογραφία με κατηγορίες για απείθεια.

Πέραν των συνεπειών που μπορεί να έχει κάτι τέτοιο, υπογραμμίζεται επίσης, ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς, δεν θα μπορεί να οδηγήσει στην Ελλάδα και αν πράξει κάτι τέτοιο και εντοπιστεί, θα ακολουθήσει αυτόφωρη διαδικασία.

