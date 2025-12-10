quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Δεν έχει ακόμα παραδώσει το δίπλωμα του στις αρχές – Τι συμβαίνει;

ΤΕΤΑΡΤΗ | 10.12.2025
Κώστας Γαμβρούλης
stefanos-tsitsipas-den-echei-akoma-paradosei-to-diploma-tou-stis-arches-ti-symvainei-786148

Σε σήριαλ εξελίσσεται μια συνήθης διαδικασία για τον πολύ κόσμο  – Κάνουν τα «στραβά μάτια» ή συμβαίνει κάτι άλλο;

Όπως σίγουρα γνωρίζετε, εκτός και αν μένετε «off the grid» σε καμία σπηλιά βουνού, ο γνωστός τενίστας (αντισφαιριστής) Στέφανος Τσιτσιπάς, καταγράφηκε από κάμερα της Αττικής Οδού τον προηγούμενο μήνα, να τρέχει με 210 χιλιόμετρα οδηγώντας μια Lotus Eletre.

Βάση του νέου ΚΟΚ, η παράβαση αυτή του έσκασε άσο από σερβίς, δηλαδή 2.000 ευρώ πρόστιμο, το οποίο μεταξύ μας, για αθλητές αυτού του επιπέδου είναι… τίποτα και –το κυριότερο- αφαίρεση του διπλώματος για ένα έτος.

Ωστόσο, παρά το ότι αρχικά υπήρξε ο ισχυρισμός ότι το αυτοκίνητο το οδηγούσε ο πατέρας του Τσιτσιπά, ο οποίος και ήταν διατεθειμένος να παραδώσει το δίπλωμα στις αρχές, κάτι τέτοιο δεν έγινε δεκτό και η υποχρέωση συνέχισε να βαραίνει τον διεθνή τενίστα.

Μέχρι σήμερα, το δίπλωμα δεν έχει παραδοθεί. Ο λόγος είναι ότι η άδεια οδήγησης δεν έχει εκδοθεί στην Ελλάδα και ο Τσιτσιπάς, μπορεί ελεύθερα να οδηγεί σε άλλες χώρες όπου δεν εκκρεμούν αποφάσεις εις βάρος του.

Η τροχαία έχει θέσει πάντως διορία μέχρι την Παρασκευή 12/12/2025 για την παράδοση του διπλώματος. Αν παρέλθει η καταληκτική αυτή ημερομηνία και ο Τσιτσιπάς δεν συμμορφωθεί, τότε αυτομάτως, θα συνταχθεί δικογραφία με κατηγορίες για απείθεια.

Πέραν των συνεπειών που μπορεί να έχει κάτι τέτοιο, υπογραμμίζεται επίσης, ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς, δεν θα μπορεί να οδηγήσει στην Ελλάδα και αν πράξει κάτι τέτοιο και εντοπιστεί, θα ακολουθήσει αυτόφωρη διαδικασία.

Αγρότες (LIVE): Δες που βρίσκονται τα μπλόκα σε πραγματικό χρόνο σε όλη την Ελλάδα – Ενημερώσεις αστυνομίας

Αυτό είναι το φθηνότερο SUV της Mercedes-Benz στην Ελλάδα – Τώρα διαθέσιμο με 299 ευρώ/μήνα

7 παίκτες του Ολυμπιακού σε ένα SUV: Ποιο είναι το υβριδικό 7-θέσιο που ξεκινά κάτω από τις 30.000 ευρώ;

 

Tags
#Στέφανος Τσιτσιπάς
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
