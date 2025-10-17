quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Stellantis: Επένδυση 13 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ για αύξηση παραγωγής και 5.000 νέες θέσεις εργασίας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 17.10.2025
AutoTypos Team
stellantis-ependysi-13-dis-dolarion-stis-ipa-gia-afxisi-paragogis-kai-5-000-nees-theseis-ergasias-649592

Η Stellantis επενδύει 13 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ για αύξηση παραγωγής, 5.000 νέες θέσεις εργασίας και αντιστάθμιση δασμών

Η Stellantis ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 13 δισεκατομμύρια δολάρια (11,17 δισ. ευρώ) τα επόμενα τέσσερα χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο την επέκταση της παραγωγικής της ικανότητας και τη δημιουργία περισσότερων από 5.000 νέων θέσεων εργασίας.

Η αυτοκινητοβιομηχανία, τέταρτη μεγαλύτερη παγκοσμίως, ανέφερε ότι η κίνηση αυτή θα αυξήσει την εγχώρια παραγωγή οχημάτων κατά 50% και θα βοηθήσει στην αντιστάθμιση των δασμών που επιβαρύνουν τα οχήματα από τον Καναδά και το Μεξικό.

Πέντε νέα μοντέλα και ενίσχυση εργοστασίων

Η Stellantis τόνισε ότι η επένδυση θα υποστηρίξει το λανσάρισμα πέντε νέων μοντέλων, ανάμεσά τους ένα Dodge Durango που θα παράγεται στο Ντιτρόιτ και ένα μεσαίου μεγέθους φορτηγό που θα συναρμολογείται στο Τολέδο του Οχάιο. Οι νέες θέσεις εργασίας θα κατανεμηθούν σε εργοστάσια στο Ιλινόις, το Οχάιο, το Μίσιγκαν και την Ιντιάνα, ενισχύοντας το βιομηχανικό αποτύπωμα του ομίλου στις μεσοδυτικές πολιτείες.

Αντιστάθμιση κόστους και νέα μοντέλα

Η εταιρεία, που δημιουργήθηκε πριν από τεσσεράμισι χρόνια από τη συγχώνευση των Fiat Chrysler και PSA Peugeot, επιδιώκει να αντισταθμίσει μέρος του κόστους των 1,5 δισ. ευρώ από τους νέους δασμούς με την κυκλοφορία νέων μοντέλων, όπως το αναγεννημένο Jeep Cherokee. Τα προϊόντα αυτά θα προστεθούν σε 19 ανανεωμένα μοντέλα που προγραμματίζεται να παραχθούν έως το 2029.

Η δήλωση του διευθύνοντος συμβούλου

«Αυτή η επένδυση στις ΗΠΑ– η μεγαλύτερη στην ιστορία της εταιρείας – θα προωθήσει την ανάπτυξή μας, θα ενισχύσει το κατασκευαστικό μας αποτύπωμα και θα φέρει περισσότερες αμερικανικές θέσεις εργασίας στις πολιτείες που αποκαλούμε σπίτι μας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Antonio Filosa.

Παραγωγή, εργοστάσια και στόχοι

Σήμερα, η Stellantis διαθέτει 34 εργοστάσια παραγωγής, κέντρα διανομής και εγκαταστάσεις R&D σε 14 πολιτείες των ΗΠΑ. Από τα 16 εκατομμύρια οχήματα που προορίζονται για την αμερικανική αγορά, τα 8 εκατομμύρια κατασκευάζονται στις ΗΠΑ, τα 4 εκατομμύρια στον Καναδά και το Μεξικό, ενώ τα υπόλοιπα 4 εκατομμύρια εισάγονται από Ευρώπη και Ασία.

Νέα και αναβιωμένα μοντέλα

Η Filosa σχεδιάζει την επιστροφή μοντέλων που είχαν διακοπεί, όπως το Jeep Cherokee (που θα κατασκευάζεται στο Μεξικό) και το Dodge Charger με κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE).
Επιπλέον, η εταιρεία επανέφερε το Ram Hemi V8 νωρίτερα φέτος, ανταποκρινόμενη στη ζήτηση των αντιπροσώπων και των πελατών.

Οικονομικά αποτελέσματα και προοπτικές

Παρά τα φιλόδοξα σχέδια, η Stellantis κατέγραψε ζημίες 2,3 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του έτους, ενώ οι αποστολές στις ΗΠΑ μειώθηκαν σχεδόν κατά 25% λόγω μείωσης των εισαγωγών από το εξωτερικό.
Η νέα επένδυση θεωρείται κομβική για την ανάκαμψη της εταιρείας στη μεγαλύτερη αγορά της.

Δοκιμή Hyundai Inster Cross: Το crossover πόλης που καίει πραγματικά 2,56 ευρώ στα 100 km

Δακτύλιος: Γιατί δεν επέστρεψε ακόμα – Τι έχει συμβεί

Τέλος οι συνομιλίες για τα μπλόκα στο Viber: Συνελήφθησαν οι διαχειριστές – Κινδυνεύουν τα περισσότερα από 200.000 μέλη;

Tags
#Stellantis#ΗΠΑ
