Stellantis: Νέα πατέντα για μπαταρίες με μεγαλύτερη αυτονομία και ταχύτερη φόρτιση

Σημαντικά μειωμένους χρόνους φόρτισης και αυξημένη απόδοση για τις μπαταρίες της υπόσχεται η Stellantis χάρη σε νέα πατέντα.

Ενώ ο ανταγωνισμός στον τομέα της ηλεκτροκίνησης γίνεται ολοένα και πιο ισχυρός, κυρίως από την πλευρά της Κίνας, οι ευρωπαίοι κατασκευαστές αποζητούν τρόπους να αντισταθούν στην ανατολική επέλαση και να βελτιώσουν την ηλεκτρική τους τεχνολογία για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Σε αυτό το πλαίσιο, η Stellantis παρουσίασε μια πολλά υποσχόμενη νέα τεχνολογία, η οποία γεννήθηκε μέσα από τη συνεργασία της με την Saft, θυγατρική της TotalEnergies.

Ένα νέο είδος μπαταρίας

Η νέα πατέντα παίρνει σάρκα και οστά σε ένα πρωτότυπο βασισμένο στο Peugeot E-3008, το οποίο έχει εξοπλιστεί με ένα νέο είδος μπαταρίας. Σε αντίθεση με τα περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα, οι λειτουργίες του μετατροπέα και του φορτιστή ενσωματώνονται απευθείας στην μπαταρία. Αυτή υποστηρίζει φόρτιση AC και DC, ενώ παράλληλα τροφοδοτεί την αρχιτεκτονική 12 volt και τα βοηθητικά συστήματα του οχήματος.

Τα κέρδη είναι σημαντικά: Η Stellantis λέει πως η νέα πατέντα φέρνει βελτίωση της τάξης του 10% στην ενεργειακή απόδοση, ενώ η μέγιστη ισχύς του ηλεκτροκινητήρα αυξάνεται από τους 201 στους 231 ίππους. Παράλληλα, το σύστημα ζυγίζει 40 ολόκληρα κιλά λιγότερο, αλλά «πιάνει» και 17 λιγότερα λίτρα χώρου.

Σημαντική βελτίωση έχουμε και στους χρόνους φόρτισης, οι οποίοι μειώνονται έως και 15%. Σε έναν τυπικό φορτιστή AC 7 kW, για παράδειγμα, η διάρκεια μιας πλήρους φόρτισης μειώνεται από τις 7 στις περίπου 6 ώρες.

Υπάρχει δρόμος ακόμα

Αν και τα πρώτα στοιχεία είναι αρκετά υποσχόμενα, η ανάπτυξη βρίσκεται ακόμα σε πρωταρχικό στάδιο. Απομένουν οι δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες, ενώ η Stellantis λέει πως το νέο σύστημα θα μπορούσε να κάνει την πρώτη του εμφάνιση σε μοντέλο παραγωγής πριν το τέλος της δεκαετίας.

Όπως εξηγεί ο επικεφαλής μηχανικής και τεχνολογίας, Ned Curic:

«Αυτό το έργο αντικατοπτρίζει την πεποίθησή μας ότι η απλοποίηση είναι καινοτομία. Επανεξετάζοντας και απλοποιώντας την αρχιτεκτονική του ηλεκτρικού συστήματος μετάδοσης κίνησης, το κάνουμε ελαφρύτερο, πιο αποτελεσματικό και πιο οικονομικό. Αυτά είναι τα είδη καινοτομιών που μας βοηθούν να προσφέρουμε καλύτερα, πιο προσιτά ηλεκτρικά οχήματα στους πελάτες μας».

Τι κρατάμε:

Οι νέες μπαταρίες της Stellantis υπόσχονται μειωμένους χρόνους φόρτισης και αυξημένη απόδοση

Η νέα πατέντα φέρνει βελτίωση της τάξης του 10% στην ενεργειακή απόδοση, ενώ το σύστημα ζυγίζει 40 ολόκληρα κιλά λιγότερο

Η ανάπτυξη βρίσκεται ακόμα σε πρωταρχικό στάδιο, αλλά τα πρώτα στοιχεία είναι αρκετά υποσχόμενα

