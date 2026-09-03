Στη φυλακή οι απατεώνες που «έστηναν» τροχαία με σκοπό να εισπράξουν ασφαλιστικές αποζημιώσεις

Δύο άνθρωποι καταδικάστηκαν και δύο περιμένουν να μάθουν την ποινή τους – Το βίντεο με την ασφαλιστική απάτη είχε γίνει viral το 2024

Την αναμενόμενη κατάληξη είχε ένα περιστατικό ξεκάθαρης ασφαλιστικής απάτης που είχαμε δει πριν δύο χρόνια, χάρη στα πλάνα από την κάμερα πορείας που βρισκόταν στο αυτοκίνητο του θύματος. Όπως είχαμε γράψει τον Νοέμβριο του 2024, οι απατεώνες προκάλεσαν επίτηδες το τροχαίο ατύχημα στη Νέα Υόρκη, με στόχο να εισπράξουν την αποζημίωση.

Βίντεο που καταγράφηκε από την κάμερα πορείας του αυτοκινήτου ενός θύματος έγινε γρήγορα viral στο διαδίκτυο, αφού αποκάλυπτε ακριβώς πως δρούσαν οι απατεώνες.

Το «στημένο» ατύχημα και το θέατρο που ακολούθησε

Στο βίντεο φαίνεται το αυτοκίνητο των δραστών, ένα Honda Civic, να φρενάρει απότομα μπροστά από αυτοκίνητο του θύματος, ενός SUV της Acura. Η γυναίκα που βρίσκεται πίσω από το τιμόνι του Acura καταφέρνει να φρενάρει έγκαιρα, ωστόσο, οι δράστες δεν το βάζουν κάτω. Ο οδηγός του Civic βάζει όπισθεν και πέφτει πάνω στο Acura, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί κάτι σαν θέατρο του… παραλόγου.

Αμέσως μετά την πρόσκρουση, συνολικά τέσσερα άτομα κατεβαίνουν από το Honda Civic, με τρία από αυτά να παριστάνουν τους τραυματίες πιάνοντας τα κεφάλια τους. Το τέταρτο άτομο, ο οδηγός, φαίνεται να βγαίνει από την πόρτα του συνοδηγού και να επιβιβάζεται σε ένα κόκκινο Kia Sportage με το οποίο απομακρύνθηκε από το σημείο.

Μέχρι στιγμής, όλα λειτουργούν βάσει σχεδίου για τους απατεώνες, ωστόσο, το τροπάριο αλλάζει μόλις ένας από αυτούς αντιλαμβάνεται πως στο όχημα του θύματος υπάρχει κάμερα πορείας που έχει καταγράψει τα πάντα. Το περιστατικό είχε χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο ξεκάθαρες περιπτώσεις ασφαλιστικής απάτης που είχαν καταγραφεί σε κάμερα, κάτι που τελικά επιβεβαιώθηκε και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης.

Τρία σκηνοθετημένα τροχαία

Η Εισαγγελία του Queens και η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης ανακοίνωσαν τις καταδίκες των Jaime Huiracocha, 53 ετών, και Victor Murillo, 34 ετών, αμφότερων κατοίκων Brooklyn. Σύμφωνα με τις Αρχές, οι δύο άνδρες συμμετείχαν στην οργάνωση τριών σκηνοθετημένων τροχαίων σε αυτοκινητοδρόμους της Νέας Υόρκης, μεταξύ Αυγούστου και Οκτωβρίου του 2024. Στόχος ήταν η είσπραξη χρημάτων μέσω ψευδών ασφαλιστικών απαιτήσεων.

Εκτός από το τροχαίο που έγινε viral (το βίντεο έχει 160 εκατ. προβολές), η έρευνα των Αρχών συνέδεσε την ίδια ομάδα απατεώνων με δύο ακόμη σκηνοθετημένες συγκρούσεις. Η μία αφορούσε και πάλι ένα ασημί Honda Civic, ενώ στη δεύτερη περίπτωση ένα Nissan Xterra φέρεται να μπήκε μπροστά από ένα φορτηγό, προκαλώντας εσκεμμένα σύγκρουση.

Ο Jaime Huiracocha δήλωσε ένοχος για ασφαλιστική απάτη και συνωμοσία και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης από ένα έως τρία χρόνια. Ο Victor Murillo δήλωσε ένοχος για σκηνοθέτηση τροχαίου ατυχήματος, ασφαλιστική απάτη και συνωμοσία και καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκισης.

Άλλα δύο άτομα που συμμετείχαν στην υπόθεση έχουν επίσης δηλώσει ένοχα και αναμένουν να μάθουν την ποινή τους.

Η αξία μιας κάμερας αυτοκινήτου

Όταν η υπόθεση είχε γίνει γνωστή το 2024, το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελούσε ένα πολύ καλό επιχείρημα υπέρ της χρήσης κάμερας αυτοκινήτου.

Δύο χρόνια αργότερα, η συμβουλή αυτή αποδεικνύεται ακόμη πιο επίκαιρη. Άλλωστε, οι ίδιοι οι εισαγγελείς αναγνώρισαν ότι το βίντεο από την κάμερα της οδηγού αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο για την εξιχνίαση της υπόθεσης και βοήθησε τις Αρχές να αποκαλύψουν τη δράση της ομάδας.