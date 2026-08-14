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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στη φυλακή Βρετανός ποδοσφαιριστής που πήγαινε με 300 km/h με BMW X3 M και το ανέβασε στα social

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 14.08.2026
Autotypos Team
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Να πηγαίνεις με 300 km/h σε δημόσιο δρόμο είναι απαράδεχτο από μόνο του, αλλά να ανεβάζεις και το βίντεο στα social media είναι για… Όσκαρ ανοησίας

Βρετανός ημιεπαγγελματίας ποδοσφαιριστής ανέβαζε στα social media τα επικίνδυνα «κατορθώματά» του στους δημόσιους δρόμους, φτάνοντας έως και τα 307 km/h. Κι ενώ το να μετατρέπεις τον δημόσιο δρόμο σε πίστα είναι αξιόποινη πράξη από μόνη της, το να το ανεβάζεις κιόλας στο internet, ενώ τα βίντεο μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον σου, δείχνει ότι έχεις πρόβλημα το οποίο μάλλον δε λύνεται ούτε με φυλακή.

Κάτοικος… φυλακής για τα επόμενα 4 χρόνια θα είναι λοιπόν ο ημιεπαγγελματίας Βρετανός ποδοσφαιριστής, Connor Charlton, ο οποίος κατέγραψε τον εαυτό του να πηγαίνει με 300+ km/h και να κάνει drift σε δημόσιους δρόμους της Αγγλίας με μια BMW X3 M.

Είχε κάνει την παρανομία χόμπι

Ο 32χρονος παίχτης της Nostell Miners Welfare FC δεν περιορίστηκε σε μία και μόνο επικίνδυνη «κούρσα». Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι Αρχές εντόπισαν επιπλέον βίντεο στα οποία ο Charlton κινούνταν ανάμεσα στην κυκλοφορία με πολύ υψηλές ταχύτητες, ενώ σε άλλο βίντεο φαίνεται να κάνει drift σε κυκλικό κόμβο περνώντας «ξυστά» από άλλα διερχόμενα οχήματα.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται μετά από ένα τροχαίο τον Σεπτέμβριο του 2023. Η αστυνομία κατάσχεσε την BMW και προχώρησε σε έλεγχο τόσο του αυτοκινήτου όσο και των ηλεκτρονικών συσκευών του Charlton. Η έρευνα αποκάλυψε ακόμη περισσότερα στοιχεία. Οι Αρχές βρήκαν στο κινητό του ένα σημείωμα με μια ψευδή εκδοχή για το τροχαίο, σύμφωνα με την οποία την ευθύνη είχε άλλος οδηγός που υποτίθεται ότι είχε εγκαταλείψει το σημείο.

Παράλληλα, τα δεδομένα που ανακτήθηκαν από τη BMW έδειξαν ότι το αυτοκίνητο είχε ξεπεράσει τα 107 mph (172 km/h) σε 8 διαφορετικές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

Ο Charlton τελικά ομολόγησε για 10 αδικήματα επικίνδυνης οδήγησης, καθώς και τέσσερις κατηγορίες για παρεμπόδιση της απονομής δικαιοσύνης, οι οποίες αφορούσαν την προσπάθειά του να αναλάβουν άλλοι άνθρωποι τους βαθμούς ποινής που του αναλογούσαν. Το Leeds Crown Court τον καταδίκασε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης, ενώ του επιβλήθηκε και απαγόρευση οδήγησης για τέσσερα χρόνια και επτά μήνες. Για να αποκτήσει ξανά δίπλωμα, θα πρέπει επίσης να περάσει από διευρυμένη πρακτική εξέταση οδήγησης.

Πώς έφτασε η BMW X3 M τα 307 km/h

Η επιλογή της BMW X3 M εξηγεί σε έναν βαθμό πώς ήταν τεχνικά εφικτή η επίτευξη των 191 mph, χωρίς φυσικά να δικαιολογεί την οδήγηση με τέτοιες ταχύτητες σε δημόσιο δρόμο που το όριο ήταν 70 mph (113 χλμ./ώρα). Όλες οι BMW X3 M της περιόδου 2020-2024 που διατίθεντο στη βρετανική αγορά αφορούσαν την έκδοση Competition. Η εν λόγω έκδοση διαθέτει τον twin-turbo εξακύλινδρο εν σειρά κινητήρα 3,0 λίτρων (S58), ο οποίος αποδίδει 503 ίππους σε εργοστασιακή μορφή.

Η εργοστασιακή X3 M Competition έχει ηλεκτρονικά περιορισμένη τελική ταχύτητα στα 155 mph (250 km/h). Επομένως, η συγκεκριμένη BMW του Charlton πιθανότατα δεν ήταν σε εργοστασιακή μορφή, ενώ σίγουρα είχε αφαιρεθεί ο ηλεκτρονικός «κόφτης» ταχύτητας.

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Tags
#BMW#BMW X3
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