Στην Αττική έγιναν 26.740 αλκοτέστ σε 4 ημέρες – Εντυπωσιακός ο αριθμός των θετικών

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής πραγματοποίησε ευρείας κλίμακας εξόρμηση στο λεκανοπέδιο – Στο στόχαστρο και πάλι το αλκοόλ

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής πραγματοποίησε ευρείας κλίμακας εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο, με βασικό στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και τον εντοπισμό οδηγών που κινούνται υπό την επήρεια αλκοόλ. Η επιχείρηση οργανώθηκε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και αναπτύχθηκε σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας από τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Ιουνίου έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της 8ης Ιουνίου 2026.

Στους ελέγχους συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) καθώς και στελέχη των κατά τόπους Τμημάτων Τροχαίας, με τα αποτελέσματα να αποτυπώνουν το εύρος της επιχείρησης.

Η κατάσταση βελτιώνεται

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 26.740 έλεγχοι αλκοολομέτρησης, από τους οποίους προέκυψαν 228 παραβάσεις. Παράλληλα, συνελήφθησαν 9 οδηγοί που βρέθηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένδειξη άνω των 0,60 mg/l. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, τα θετικά αποτελέσματα αντιστοιχούν μόλις στο 0,85% του συνόλου των ελέγχων.

Ωστόσο, η δράση δεν περιορίστηκε μόνο στα αλκοτέστ. Κατά τη διάρκεια της εξόρμησης βεβαιώθηκαν συνολικά 4.687 παραβάσεις για επικίνδυνες ή αντικοινωνικές οδηγικές συμπεριφορές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, παραβίαση φωτεινών σηματοδοτών, καθώς και οδήγηση χωρίς την απαιτούμενη άδεια ικανότητας.

Οι αρχές προχώρησαν στην ακινητοποίηση 597 οχημάτων, ενώ 117 από αυτά μεταφέρθηκαν με γερανό. Παράλληλα, αφαιρέθηκαν 778 άδειες οδήγησης και 204 άδειες κυκλοφορίας, στο πλαίσιο της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η Τροχαία επισημαίνει ότι οι στοχευμένοι έλεγχοι για την καταπολέμηση της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση και το επόμενο διάστημα, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στους δρόμους της Αττικής.