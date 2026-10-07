Στην Auto Athina 2026 μπορείς να πάρεις Chery με έκπτωση και 12 χρόνια εγγύηση

Η Chery συμμετέχει στο AUTO ATHINA 2026 στο Metropolitan Expo με την πλήρη γκάμα της και μοναδικά προνόμια για τους ενδιαφερόμενους

Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου η Chery συμμετέχει στην AUTO ATHINA 2026 στο Metropolitan Expo με την πλήρη γκάμα της και μοναδικά προνόμια για όσους επιλέξουν μοντέλο της μάρκας. Στο περίπτερο C1 στο Hall 4 οι επισκέπτες θα δουν όλη την οικογένεια SUV Tiggo, ενώ θα μπορούν να οδηγήσουν τις πλήρως υβριδικές εκδόσεις των Tiggo 4 και Tiggo 7 στον χώρο των test drives.

Η Chery, κορυφαία κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία σε εξαγωγές για 23 συνεχόμενα έτη και κορυφαία σε αξιοπιστία για τα έτη 2025 και 2026 σύμφωνα με μελέτες του J.D. Power, εκπροσωπείται στην Ελλάδα από το Spanos Group.

Προνόμια για την έκθεση

Όσοι επιλέξουν μοντέλο Chery στο περίπτερο επωφελούνται από:

δωρεάν επέκταση εγγύησης στα 12 χρόνια για όλα τα μοντέλα, ανεξαρτήτως συστήματος κίνησης

δώρο το πρώτο service για τα plug-in υβριδικά Tiggo 7 PHEV, Tiggo 8 PHEV και Tiggo 9 PHEV

Ειδικές τιμές έως 31 Οκτωβρίου

Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων και έως τις 31 Οκτωβρίου 2026:

Το Tiggo 7 plug-in hybrid διατίθεται από 32.990 ευρώ

διατίθεται από Το Tiggo 9 PHEV μέσω Chery Leasing με μηνιαίο μίσθωμα 399 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) για 48 μήνες / 20.000 χλμ. ανά έτος και προκαταβολή από 10.500 ευρώ (πλέον ΦΠΑ)

Η γκάμα Tiggo

Tiggo 4 : Εισαγωγικό μοντέλο με compact διαστάσεις, υβριδικό σύνολο 204 ίππων και τιμή από 22.990 ευρώ (έκδοση Comfort). Ήταν το δημοφιλέστερο κινεζικό μοντέλο στην ελληνική αγορά το διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστος 2026.

: Εισαγωγικό μοντέλο με compact διαστάσεις, υβριδικό σύνολο 204 ίππων και τιμή από 22.990 ευρώ (έκδοση Comfort). Ήταν το δημοφιλέστερο κινεζικό μοντέλο στην ελληνική αγορά το διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστος 2026. Tiggo 7 : Έως 5 ενήλικες, πορτ-μπαγκάζ 484 λίτρα, έως 8 αερόσακους. Διατίθεται ως πλήρως υβριδικό 224 ίππων (αυτονομία έως 880 χλμ. WLTP) και ως plug-in hybrid 279 ίππων (συνδυαστική αυτονομία 1.200 χλμ. WLTP, εκ των οποίων 90 χλμ. ηλεκτρικά).

: Έως 5 ενήλικες, πορτ-μπαγκάζ 484 λίτρα, έως 8 αερόσακους. Διατίθεται ως πλήρως υβριδικό 224 ίππων (αυτονομία έως 880 χλμ. WLTP) και ως plug-in hybrid 279 ίππων (συνδυαστική αυτονομία 1.200 χλμ. WLTP, εκ των οποίων 90 χλμ. ηλεκτρικά). Tiggo 8 : 7θέσιο SUV μήκους 4.725 mm, 9 αερόσακους και 889 λίτρα χώρου αποσκευών (με 5 καθίσματα). Διατίθεται ως βενζινοκίνητο 1.598 κ.εκ. / 147 ίππων και ως plug-in hybrid 279 ίππων με συνολική αυτονομία 1.050 χλμ. (WLTP).

: 7θέσιο SUV μήκους 4.725 mm, 9 αερόσακους και 889 λίτρα χώρου αποσκευών (με 5 καθίσματα). Διατίθεται ως βενζινοκίνητο 1.598 κ.εκ. / 147 ίππων και ως plug-in hybrid 279 ίππων με συνολική αυτονομία 1.050 χλμ. (WLTP). Tiggo 9: Plug-in hybrid SUV μήκους 4.810 mm, με κινητήρα 1.499 κ.εκ. και τρεις ηλεκτροκινητήρες για συνδυαστική ισχύ 428 ίππων. Διαθέτει 85% χάλυβα υψηλής αντοχής και 10 αερόσακους.

Εγγύηση και δίκτυο

Κάθε νέο μοντέλο καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χλμ. Για την μπαταρία υψηλής τάσης η εγγύηση είναι 8 έτη ή 160.000 χλμ. Το Spanos Group παρέχει δυνατότητα επέκτασης κατά 5 επιπλέον έτη, φτάνοντας συνολικά τα 12 έτη. Η Chery διαθέτει 20 σημεία εξυπηρέτησης και άνω του 95% διαθεσιμότητα ανταλλακτικών στην Ελλάδα.