Στην Auto Athina 2026 θα δεις για πρώτη φορά το ισχυρότερο Opel Corsa όλων των εποχών

Στην Auto Athina 2026 (3-11 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo) θα κάνει την πανελλαδική του πρεμιέρα το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Opel Corsa GSE

Με 281 ίππους και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,5 δευτερόλεπτα, το νέο Opel Corsa GSE πρόκειται για το πιο γρήγορο Corsa παραγωγής που έχει κατασκευάσει ποτέ η Opel. Η παρουσία του στην Auto Athina 2026 είναι η πρώτη ευκαιρία για το ελληνικό κοινό να το δει από κοντά.

Νέο Corsa GSE: Ηλεκτρικές επιδόσεις με DNA Motorsport

Το Corsa GSE μεταφέρει στην εποχή της ηλεκτροκίνησης την παράδοση των δυναμικών εκδόσεων της Opel, από τα GSi μέχρι τα OPC. Με ισχύ 207 kW (281 hp) και μέγιστη ροπή 345 Nm, προσφέρει τις υψηλότερες επιδόσεις από οποιοδήποτε μοντέλο παραγωγής στην τρέχουσα γκάμα της μάρκας.

Πίσω από τις επιδόσεις βρίσκεται η τεχνογνωσία των μηχανικών στο Rüsselsheim και η συνεργασία με την Opel Motorsport. Το σύστημα κίνησης είναι κοινό με το Mokka GSE και την αγωνιστική του εκδοχή Mokka GSE Rally, μεταφέροντας τεχνολογία από τους αγώνες στον δρόμο. Το αποτέλεσμα είναι ένα hot hatch με ξεκάθαρο sport χαρακτήρα, άμεση απόκριση και δυναμική συμπεριφορά.

Μαζί τα Mokka και Frontera

Δίπλα στο Corsa GSE, η Opel παρουσιάζει το Mokka, με την τολμηρή σχεδίαση και τις compact διαστάσεις που το έχουν κάνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα SUV στην ελληνική αγορά. Την παρουσία συμπληρώνει το Frontera, το SUV που δίνει έμφαση στην πρακτικότητα, την ευρυχωρία και την καθημερινή ευελιξία, με σύγχρονη σχεδίαση και ανταγωνιστική τιμή.

Με τα τρία μοντέλα, η Opel δείχνει στην Auto Athina διαφορετικές πλευρές της σύγχρονης ταυτότητάς της: από τις αμιγώς ηλεκτρικές υψηλές επιδόσεις μέχρι τη δυναμική σχεδίαση και την πρακτικότητα. Οι επισκέπτες μπορούν να τα δουν από κοντά στο περίπτερο της μάρκας καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης.