Στην Ελλάδα η φρεγάτα «Κίμων» – Μπήκε σε ελληνικά νερά η πρώτη FDI

Στα ελληνικά χωρικά ύδατα εισήλθε η φρεγάτα FDI HN «Κίμων», το πρώτο από τα υπερσύγχρονα πολεμικά πλοία νέας γενιάς που αποκτά το Πολεμικό Ναυτικό

Η άφιξή της σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στον εκσυγχρονισμό του στόλου και στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της χώρας. Tην πρώτη υποδοχή της φρεγάτας Κίμων που απέπλευσε από λιμάνι της Γαλλίας πριν από μέρες, έκανε στην Ελλάδα μια φρεγάτα «S» του ΠΝ.

Η «Κίμων», ναυπήγημα γαλλικής σχεδίασης, ενσωματώνει προηγμένα συστήματα αντιαεροπορικής, ανθυποβρυχιακής άμυνας, καθώς και σύγχρονα ραντάρ και αισθητήρες, καθιστώντας τη μία από τις πιο εξελιγμένες φρεγάτες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Η ένταξή της στο Πολεμικό Ναυτικό ενισχύει αποφασιστικά την αποτρεπτική ισχύ της Ελλάδας και επιβεβαιώνει τη στρατηγική σημασία του προγράμματος FDI για την εθνική άμυνα. Οι επόμενες φρεγάτες του ίδιου τύπου αναμένεται να ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια, ολοκληρώνοντας μια νέα εποχή για τον ελληνικό στόλο.