Στην Ελλάδα η φθηνότερη έκδοση του νέου FIAT Grande Panda – Τιμή κάτω από 17.000 ευρώ

Η FIAT έφερε στην Ελλάδα τη νέα βενζινοκίνητη έκδοση του Grande Panda με 100 PS και τιμή από 16.990 ευρώ. Δες αναλυτικά εξοπλισμό και τιμές.
Νέα βενζινοκίνητη έκδοση 1.2 turbo με 100 PS και χειροκίνητο κιβώτιο.
Τιμή εκκίνησης 16.990 €, καθιστώντας το Grande Panda από τα φθηνότερα B-SUV.
Συμπληρώνει τις εκδόσεις Hybrid (20.800 €) και ηλεκτρική (22.800 €).
Διαθέσιμο σε τρεις εξοπλιστικές εκδόσεις: Pop, Icon, La Prima.
5 χρόνια εγγύηση & οδική βοήθεια σε όλες τις εκδόσεις.
Η πιο προσιτή εκδοχή του Grande Panda
Η FIAT παρουσίασε στην Ελλάδα τη νέα, φθηνότερη έκδοση του Grande Panda, διευρύνοντας τη γκάμα του δημοφιλούς B-SUV. Με τιμή εκκίνησης 16.990 €, το μοντέλο τοποθετείται ανάμεσα στις πιο προσιτές επιλογές της κατηγορίας, χωρίς να κάνει εκπτώσεις σε τεχνολογία και εξοπλισμό.
Η νέα έκδοση κινείται από τον 1.2 lt turbo κινητήρα βενζίνης, ο οποίος αποδίδει 100 PS και 205 Nm ροπής. Συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και Start&Stop για χαμηλότερη κατανάλωση κυρίως στην πόλη.
Μια γκάμα για κάθε ανάγκη
Με την προσθήκη της νέας βενζινοκίνητης έκδοσης, η γκάμα του Grande Panda καλύπτει πλέον κάθε προτίμηση:
Βενζίνη 1.2 turbo, 100 PS – από 16.990 €.
Hybrid 110 PS με αυτόματο κιβώτιο – από 20.800 €.
Αμιγώς ηλεκτρικό 113 PS – από 22.800 € (με κρατική επιδότηση).
Εξοπλιστικά επίπεδα
Pop (16.990 €)
Ψηφιακός πίνακας οργάνων 10’’
Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος
Θύρα USB-C ταχείας φόρτισης (3Α)
Connected services & φωνητικές εντολές μέσω smartphone
Κλιματισμός
Αυτόματα φώτα
Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος & απόσταση
Isofix
Πακέτο υποβοήθησης οδηγού (Lane Keep Assist, Speed Limit Info, αυτόματο φρενάρισμα, Driver Attention Alert, E-call & B-call)
Icon (18.490 €)
Infotainment με οθόνη αφής 10,25’’
Ασύρματο Android Auto/Apple CarPlay
Επιπλέον θύρα USB-C
Cruise Control & Speed Limiter
Αυτόματοι προβολείς LED & πίσω φώτα LED
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι/θερμαινόμενοι καθρέφτες με LED φλας
Μαύρες λεπτομέρειες σε καθρέφτες και χειρολαβές
La Prima (20.290 €)
Ζάντες αλουμινίου 17’’
Κάμερα οπισθοπορείας & εμπρός αισθητήρες
2 θύρες USB-C για τους πίσω
Σύστημα πλοήγησης & αυτόματος κλιματισμός
Αισθητήρας βροχής
Μπάρες οροφής & προστατευτικές ποδιές
Φιμέ τζάμια & ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέφτες
Premium επενδύσεις, Bambox storage, LED εσωτερικός φωτισμός
Το Grande Panda διατίθεται σε 7 χρώματα (Λευκό, Μαύρο, Κόκκινο, Πράσινο, Κίτρινο, Καφέ, Μπλε) που τονίζουν τον νεανικό του χαρακτήρα.
Οι παραγγελίες έχουν ήδη ξεκινήσει, με τη FIAT να προσφέρει 5 χρόνια εγγύηση (ή 75.000 km) και 5ετή οδική βοήθεια.
Τι κρατάμε;
Νέα βενζινοκίνητη έκδοση 1.2 turbo με 100 PS.
Τιμή εκκίνησης 16.990 €, value for money για B-SUV.
Διαθέσιμο και ως Hybrid (20.800 €) ή ηλεκτρικό (22.800 €).
Τρεις εκδόσεις εξοπλισμού: Pop, Icon, La Prima.
5 χρόνια εγγύηση & οδική βοήθεια για κάθε αγορά.
