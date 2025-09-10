quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στην Ελλάδα η φθηνότερη έκδοση του νέου FIAT Grande Panda – Τιμή κάτω από 17.000 ευρώ

ΤΕΤΑΡΤΗ | 10.09.2025
Στέλιος Παππάς
stin-ellada-i-fthinoteri-ekdosi-tou-neou-fiat-grande-panda-timi-kato-apo-17-000-evro-774371

Η FIAT έφερε στην Ελλάδα τη νέα βενζινοκίνητη έκδοση του Grande Panda με 100 PS και τιμή από 16.990 ευρώ. Δες αναλυτικά εξοπλισμό και τιμές.

  • Νέα βενζινοκίνητη έκδοση 1.2 turbo με 100 PS και χειροκίνητο κιβώτιο.

  • Τιμή εκκίνησης 16.990 €, καθιστώντας το Grande Panda από τα φθηνότερα B-SUV.

  • Συμπληρώνει τις εκδόσεις Hybrid (20.800 €) και ηλεκτρική (22.800 €).

  • Διαθέσιμο σε τρεις εξοπλιστικές εκδόσεις: Pop, Icon, La Prima.

  • 5 χρόνια εγγύηση & οδική βοήθεια σε όλες τις εκδόσεις.

Η πιο προσιτή εκδοχή του Grande Panda

Η FIAT παρουσίασε στην Ελλάδα τη νέα, φθηνότερη έκδοση του Grande Panda, διευρύνοντας τη γκάμα του δημοφιλούς B-SUV. Με τιμή εκκίνησης 16.990 €, το μοντέλο τοποθετείται ανάμεσα στις πιο προσιτές επιλογές της κατηγορίας, χωρίς να κάνει εκπτώσεις σε τεχνολογία και εξοπλισμό.

Η νέα έκδοση κινείται από τον 1.2 lt turbo κινητήρα βενζίνης, ο οποίος αποδίδει 100 PS και 205 Nm ροπής. Συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και Start&Stop για χαμηλότερη κατανάλωση κυρίως στην πόλη.

Διαβάστε ακόμη: Δοκιμή Fiat Grande Panda Hybrid 110 PS

Μια γκάμα για κάθε ανάγκη

Με την προσθήκη της νέας βενζινοκίνητης έκδοσης, η γκάμα του Grande Panda καλύπτει πλέον κάθε προτίμηση:

  • Βενζίνη 1.2 turbo, 100 PS – από 16.990 €.

  • Hybrid 110 PS με αυτόματο κιβώτιο – από 20.800 €.

  • Αμιγώς ηλεκτρικό 113 PS – από 22.800 € (με κρατική επιδότηση).

Εξοπλιστικά επίπεδα

Pop (16.990 €)

  • Ψηφιακός πίνακας οργάνων 10’’

  • Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος

  • Θύρα USB-C ταχείας φόρτισης (3Α)

  • Connected services & φωνητικές εντολές μέσω smartphone

  • Κλιματισμός

  • Αυτόματα φώτα

  • Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος & απόσταση

  • Isofix

  • Πακέτο υποβοήθησης οδηγού (Lane Keep Assist, Speed Limit Info, αυτόματο φρενάρισμα, Driver Attention Alert, E-call & B-call)

Icon (18.490 €)

  • Infotainment με οθόνη αφής 10,25’’

  • Ασύρματο Android Auto/Apple CarPlay

  • Επιπλέον θύρα USB-C

  • Cruise Control & Speed Limiter

  • Αυτόματοι προβολείς LED & πίσω φώτα LED

  • Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι/θερμαινόμενοι καθρέφτες με LED φλας

  • Μαύρες λεπτομέρειες σε καθρέφτες και χειρολαβές

La Prima (20.290 €)

  • Ζάντες αλουμινίου 17’’

  • Κάμερα οπισθοπορείας & εμπρός αισθητήρες

  • 2 θύρες USB-C για τους πίσω

  • Σύστημα πλοήγησης & αυτόματος κλιματισμός

  • Αισθητήρας βροχής

  • Μπάρες οροφής & προστατευτικές ποδιές

  • Φιμέ τζάμια & ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέφτες

  • Premium επενδύσεις, Bambox storage, LED εσωτερικός φωτισμός

Το Grande Panda διατίθεται σε 7 χρώματα (Λευκό, Μαύρο, Κόκκινο, Πράσινο, Κίτρινο, Καφέ, Μπλε) που τονίζουν τον νεανικό του χαρακτήρα.

Οι παραγγελίες έχουν ήδη ξεκινήσει, με τη FIAT να προσφέρει 5 χρόνια εγγύηση (ή 75.000 km) και 5ετή οδική βοήθεια.

Τι κρατάμε;

  • Νέα βενζινοκίνητη έκδοση 1.2 turbo με 100 PS.

  • Τιμή εκκίνησης 16.990 €, value for money για B-SUV.

  • Διαθέσιμο και ως Hybrid (20.800 €) ή ηλεκτρικό (22.800 €).

  • Τρεις εκδόσεις εξοπλισμού: Pop, Icon, La Prima.

  • 5 χρόνια εγγύηση & οδική βοήθεια για κάθε αγορά.

Το τούρκικο ηλεκτρικό που έρχεται να τα βάλει με την Ευρώπη – Δες τι προσφέρει

Ο πιο εντυπωσιακός ανταγωνιστής της Porsche Taycan έρχεται με 884 ίππους

Τα SUV της Volvo που έχουν συνολικό όφελος έως 10.000 ευρώ – Δες τα μοντέλα

 

Tags
#B SUV#Fiat#Fiat Grande Panda
Περισσότερα Βίντεο

Πρόσφατες Ειδήσεις