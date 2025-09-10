Στην Ελλάδα η φθηνότερη έκδοση του νέου FIAT Grande Panda – Τιμή κάτω από 17.000 ευρώ

Η FIAT έφερε στην Ελλάδα τη νέα βενζινοκίνητη έκδοση του Grande Panda με 100 PS και τιμή από 16.990 ευρώ. Δες αναλυτικά εξοπλισμό και τιμές.

Η πιο προσιτή εκδοχή του Grande Panda

Η FIAT παρουσίασε στην Ελλάδα τη νέα, φθηνότερη έκδοση του Grande Panda, διευρύνοντας τη γκάμα του δημοφιλούς B-SUV. Με τιμή εκκίνησης 16.990 €, το μοντέλο τοποθετείται ανάμεσα στις πιο προσιτές επιλογές της κατηγορίας, χωρίς να κάνει εκπτώσεις σε τεχνολογία και εξοπλισμό.

Η νέα έκδοση κινείται από τον 1.2 lt turbo κινητήρα βενζίνης, ο οποίος αποδίδει 100 PS και 205 Nm ροπής. Συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και Start&Stop για χαμηλότερη κατανάλωση κυρίως στην πόλη.

Μια γκάμα για κάθε ανάγκη

Με την προσθήκη της νέας βενζινοκίνητης έκδοσης, η γκάμα του Grande Panda καλύπτει πλέον κάθε προτίμηση:

Βενζίνη 1.2 turbo, 100 PS – από 16.990 € .

Hybrid 110 PS με αυτόματο κιβώτιο – από 20.800 € .

Αμιγώς ηλεκτρικό 113 PS – από 22.800 € (με κρατική επιδότηση).

Εξοπλιστικά επίπεδα

Pop (16.990 €)

Ψηφιακός πίνακας οργάνων 10’’

Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος

Θύρα USB-C ταχείας φόρτισης (3Α)

Connected services & φωνητικές εντολές μέσω smartphone

Κλιματισμός

Αυτόματα φώτα

Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος & απόσταση

Isofix

Πακέτο υποβοήθησης οδηγού (Lane Keep Assist, Speed Limit Info, αυτόματο φρενάρισμα, Driver Attention Alert, E-call & B-call)

Icon (18.490 €)

Infotainment με οθόνη αφής 10,25’’

Ασύρματο Android Auto/Apple CarPlay

Επιπλέον θύρα USB-C

Cruise Control & Speed Limiter

Αυτόματοι προβολείς LED & πίσω φώτα LED

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι/θερμαινόμενοι καθρέφτες με LED φλας

Μαύρες λεπτομέρειες σε καθρέφτες και χειρολαβές

La Prima (20.290 €)

Ζάντες αλουμινίου 17’’

Κάμερα οπισθοπορείας & εμπρός αισθητήρες

2 θύρες USB-C για τους πίσω

Σύστημα πλοήγησης & αυτόματος κλιματισμός

Αισθητήρας βροχής

Μπάρες οροφής & προστατευτικές ποδιές

Φιμέ τζάμια & ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέφτες

Premium επενδύσεις, Bambox storage, LED εσωτερικός φωτισμός

Το Grande Panda διατίθεται σε 7 χρώματα (Λευκό, Μαύρο, Κόκκινο, Πράσινο, Κίτρινο, Καφέ, Μπλε) που τονίζουν τον νεανικό του χαρακτήρα.

Οι παραγγελίες έχουν ήδη ξεκινήσει, με τη FIAT να προσφέρει 5 χρόνια εγγύηση (ή 75.000 km) και 5ετή οδική βοήθεια.

Τι κρατάμε;

Νέα βενζινοκίνητη έκδοση 1.2 turbo με 100 PS .

Τιμή εκκίνησης 16.990 € , value for money για B-SUV.

Διαθέσιμο και ως Hybrid (20.800 €) ή ηλεκτρικό (22.800 €) .

Τρεις εκδόσεις εξοπλισμού: Pop, Icon, La Prima .

5 χρόνια εγγύηση & οδική βοήθεια για κάθε αγορά.

