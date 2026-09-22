Στην Ελλάδα η φθηνότερη full hybrid έκδοση του Jaecoo 7

Το Jaecoo 7 SHS-H έρχεται στην Ελλάδα με 224 PS, κατανάλωση 5,5 lt/100 km και δελεαστική τιμή. Δείτε εκδόσεις και εξοπλισμό.

Το Jaecoo 7 αποκτά πλέον στην Ελλάδα μια σαφώς πιο προσιτή υβριδική επιλογή, με την άφιξη της full hybrid έκδοσης SHS-H που δεν χρειάζεται φόρτιση από πρίζα και τοποθετείται κάτω από το ισχυρότερο plug-in hybrid SHS-P.

Η νέα έκδοση αποδίδει 224 PS, διαθέτει μπαταρία 1,83 kWh και ξεκινά από 30.900 ευρώ στην έκδοση Select, ενώ η πλουσιότερη Exclusive κοστίζει 34.900 ευρώ. Η διαφορά από το plug-in hybrid Jaecoo 7, που ξεκινά από 42.490 ευρώ, φτάνει έτσι τα 11.590 ευρώ.

Πρόκειται ουσιαστικά για την επιλογή που απευθύνεται σε όσους θέλουν τα οφέλη ενός full hybrid στην καθημερινότητα, αλλά δεν θέλουν να φορτίζουν το αυτοκίνητο ούτε να πληρώσουν το επιπλέον κόστος της plug-in hybrid έκδοσης.

224 PS χωρίς καλώδιο φόρτισης

Η νέα έκδοση φέρει την ονομασία Jaecoo 7 SHS-H, με το «H» να διαχωρίζει το full hybrid σύστημα από το SHS-P του plug-in hybrid. Στην καρδιά του συστήματος βρίσκεται ένας τετρακύλινδρος turbo βενζινοκινητήρας 1.5 TGDI, ο οποίος συνεργάζεται με το ηλεκτρικό σύστημα και μπαταρία χωρητικότητας 1,83 kWh. Η συνδυαστική απόδοση φτάνει τους 224 PS και 295 Nm, ενώ η μετάδοση γίνεται μέσω ειδικά εξελιγμένου υβριδικού κιβωτίου DHT και η κίνηση περνά στους εμπρός τροχούς.

Σε αντίθεση με το SHS-P, δεν υπάρχει εξωτερική θύρα φόρτισης. Όπως έχουμε δει και στο μικρότερο, Jaecoo 5, η μπαταρία φορτίζεται από το ίδιο το υβριδικό σύστημα και μέσω ανάκτησης ενέργειας, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να χρησιμοποιεί την ηλεκτροκίνηση χωρίς να απαιτεί καμία αλλαγή στις συνήθειες του οδηγού.

Το βασικό πλεονέκτημα της νέας έκδοσης απέναντι στην προηγούμενη αμιγώς βενζινοκίνητη πρόταση βρίσκεται φυσικά στην κατανάλωση. Για το ελληνικό Jaecoo 7 SHS-H ανακοινώνονται 5,5 lt/100 km, με εκπομπές CO₂ στα 125 g/km. Το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 8,9 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα φτάνει τα 180 km/h. Με ρεζερβουάρ 51 λίτρων, η συνολική αυτονομία κινείται στην περιοχή των 900 km, χωρίς να απαιτείται ενδιάμεση φόρτιση.

Από 30.900 ευρώ

Η ελληνική γκάμα του SHS-H περιλαμβάνει δύο επίπεδα εξοπλισμού.

Έκδοση Ισχύς Κατανάλωση Τιμή Jaecoo 7 SHS-H Select 224 PS 5,5 lt/100 km 30.900 € Jaecoo 7 SHS-H Exclusive 224 PS 5,5 lt/100 km 34.900 € Jaecoo 7 SHS-P PHEV Exclusive 347 PS 0,7 lt/100 km 42.490 €

Η Select είναι επομένως 4.000 ευρώ φθηνότερη από την Exclusive και 11.590 ευρώ χαμηλότερα από το plug-in hybrid SHS-P Exclusive.

Τι εξοπλισμό έχει η Select των 30.900 ευρώ

Παρά το χαμηλότερο σημείο εισόδου, η βασική Select δεν είναι μια «γυμνή» έκδοση που υπάρχει απλώς για να δημιουργήσει ελκυστική αρχική τιμή. Μεταξύ άλλων διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών, κεντρική οθόνη infotainment 13,2 ιντσών, σύστημα πλοήγησης, Bluetooth και ασύρματη φόρτιση smartphone.

Στον εξοπλισμό συναντάμε επίσης ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών, διζωνικό αυτόματο κλιματισμό, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, keyless πρόσβαση και εκκίνηση, ατμοσφαιρικό φωτισμό και πλήρη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού. Η συνολική εικόνα παραμένει εκείνη που γνωρίζουμε από το Jaecoo 7, με την κάθετη μάσκα, τις κρυφές χειρολαβές και το έντονα τετραγωνισμένο SUV αμάξωμα.

Τι παραπάνω δίνει η Exclusive

Η Exclusive των 34.900 ευρώ ανεβάζει σημαντικά το επίπεδο άνεσης και τεχνολογίας. Προσθέτει μεταξύ άλλων Head-Up Display, ηλεκτρικά ανοιγόμενη πανοραμική οροφή, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού με μνήμη, αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, θερμαινόμενα πίσω καθίσματα και μεγαλύτερη κεντρική οθόνη 14,8 ιντσών.

Το ηχοσύστημα αναβαθμίζεται επίσης σε μονάδα Sony με 8 ηχεία. Επομένως, η διαφορά των 4.000 ευρώ δεν αφορά τον κινητήρα ή την μπαταρία, αλλά κυρίως το επίπεδο εξοπλισμού και τις επιπλέον παροχές άνεσης.

Χώροι οικογενειακού C-SUV

Το Jaecoo 7 SHS-H έχει μήκος 4.500 mm, πλάτος 1.865 mm και ύψος 1.670 mm, με μεταξόνιο 2.672 mm. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 500 λίτρα, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων μπορεί να αυξηθεί στα 1.349 λίτρα.

Οι διαστάσεις αυτές το τοποθετούν ξεκάθαρα στην καρδιά των οικογενειακών C-SUV, κάτι που κάνει την τιμή των 30.900 ευρώ ακόμη πιο σημαντική για την τοποθέτησή του στην ελληνική αγορά.

Full hybrid ή plug-in hybrid;

Η ουσιαστική επιλογή πλέον για κάποιον που εξετάζει ένα Jaecoo 7 είναι ανάμεσα στις SHS-H και SHS-P. Η πρώτη είναι φθηνότερη, δεν απαιτεί φόρτιση και έχει ισχύ 224 PS. Η δεύτερη προσφέρει πολύ μεγαλύτερη μπαταρία, δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης και υψηλότερη ισχύ, αλλά ανεβάζει την τιμή στα 42.490 ευρώ. Η plug-in hybrid έκδοση αποδίδει 347 PS και έχει επίσημη κατανάλωση 0,7 lt/100 km.

Για έναν οδηγό που δεν έχει εύκολη πρόσβαση σε φορτιστή, το SHS-H είναι σαφώς απλούστερο στην καθημερινή χρήση. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι ρίχνει την τιμή εισόδου του υβριδικού Jaecoo 7 κάτω από τις 31.000 ευρώ, χωρίς να θυσιάζει την ισχύ ή το επίπεδο βασικού εξοπλισμού.

Τι κρατάμε;