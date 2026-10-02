Στην Ελλάδα η κορυφαία έκδοση του Dacia Duster – Τετρακίνητη, υβριδική με υγραέριο και αυτόματη

Το Dacia Duster Tribrid 150 4×4 Auto ήρθε στην Ελλάδα με υβριδική τεχνολογία, LPG, τετρακίνηση και αυτόματο κιβώτιο.

Το Dacia Duster αποκτά στην Ελλάδα την πιο ολοκληρωμένη και τεχνολογικά ενδιαφέρουσα έκδοση της γκάμας του, συνδυάζοντας χαρακτηριστικά που μέχρι σήμερα δύσκολα συναντούσαμε όλα μαζί στο ίδιο αυτοκίνητο. Το νέο Duster Tribrid 150 4×4 Auto είναι υβριδικό, μπορεί να λειτουργήσει τόσο με βενζίνη όσο και με LPG, διαθέτει ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα που του εξασφαλίζει τετρακίνηση και, για πρώτη φορά σε αντίστοιχη έκδοση του Duster, συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη.

Tribrid 150 4×4 Auto, η νέα κορυφαία επιλογή του Duster

Η έκδοση που μέχρι πρόσφατα γνωρίζαμε ως hybrid-G 150 4×4 εμφανίζεται πλέον στην ελληνική γκάμα με την ονομασία Tribrid 150 4×4 Auto. Η ονομασία περιγράφει αρκετά καλά τη λογική του συστήματος. Το Duster χρησιμοποιεί ταυτόχρονα βενζίνη, LPG και ηλεκτρική ενέργεια, επιχειρώντας να συνδυάσει χαμηλότερο κόστος χρήσης, μεγάλη αυτονομία και πραγματική τετρακίνηση.

Στον εμπρός άξονα βρίσκεται ένας τρικύλινδρος turbo κινητήρας 1,2 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 140 PS και υποστηρίζεται από mild hybrid σύστημα 48 V. Στον πίσω άξονα βρίσκεται ξεχωριστός ηλεκτροκινητήρας μέγιστης ισχύος 23 kW ή 31 PS, ο οποίος μπορεί να κινεί τους πίσω τροχούς ανεξάρτητα από τον θερμικό κινητήρα. Η συνολική απόδοση φτάνει τους 150 PS.

Χωρίς μηχανικό άξονα μετάδοσης για την τετρακίνηση

Το ενδιαφέρον βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται η τετρακίνηση. Σε αντίθεση με μια κλασική 4×4 διάταξη, δεν χρειάζεται μηχανικός άξονας μετάδοσης που να συνδέει τον εμπρός με τον πίσω άξονα.

Ο βενζινοκινητήρας αναλαμβάνει την κίνηση εμπρός, ενώ ο ηλεκτροκινητήρας βρίσκεται απευθείας στον πίσω άξονα. Η συγκεκριμένη ηλεκτρική μονάδα συνεργάζεται μάλιστα με δικό της κιβώτιο δύο σχέσεων, ώστε να μπορεί να προσφέρει υψηλή ροπή στις χαμηλές ταχύτητες αλλά και να συνεχίζει να υποστηρίζει την τετρακίνηση σε υψηλότερες ταχύτητες.

Υπάρχει επίσης δυνατότητα αποσύμπλεξης του πίσω άξονα όταν η τετρακίνηση δεν είναι απαραίτητη, μειώνοντας τις απώλειες και την κατανάλωση.

Αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη

Μία ακόμη σημαντική αλλαγή αφορά το κιβώτιο. Ο θερμικός κινητήρας συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων, το οποίο διαθέτει και paddles πίσω από το τιμόνι.

Η δυνατότητα χειροκίνητης επιλογής σχέσεων αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν το αυτοκίνητο κινείται εκτός δρόμου, σε ορεινές διαδρομές ή κατά τη ρυμούλκηση. Έτσι, το νέο Tribrid λύνει και ένα από τα βασικά μειονεκτήματα της προηγούμενης τετρακίνητης έκδοσης του Duster, η οποία συνδυαζόταν με χειροκίνητο κιβώτιο.

Δύο ρεζερβουάρ των 50 λίτρων και έως 1.500 km αυτονομίας

Το άλλο μεγάλο πλεονέκτημα της συγκεκριμένης έκδοσης είναι η αυτονομία. Το Duster διαθέτει ρεζερβουάρ βενζίνης 50 λίτρων και ξεχωριστή δεξαμενή LPG επίσης 50 λίτρων. Με συνολικά 100 λίτρα καυσίμου διαθέσιμα, η Dacia ανακοινώνει αυτονομία που μπορεί να φτάσει περίπου τα 1.500 km χωρίς ανεφοδιασμό.

Το LPG επιτρέπει παράλληλα σημαντική μείωση του κόστους ανά χιλιόμετρο, ειδικά για όσους πραγματοποιούν μεγάλες ετήσιες αποστάσεις. Η Dacia υπολογίζει ότι το συγκεκριμένο σύστημα μπορεί να μειώσει το κόστος χρήσης έως και κατά 30%, ανάλογα φυσικά με τις τιμές των καυσίμων.

Μπορεί να κινηθεί και αποκλειστικά ηλεκτρικά

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για mild hybrid σύστημα 48 V, η παρουσία του ξεχωριστού ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα επιτρέπει στο Duster να πραγματοποιεί και διαστήματα κίνησης αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια.

Η μπαταρία 48 V έχει χωρητικότητα 0,84 kWh και φορτίζει αυτόματα κατά την επιβράδυνση και την πέδηση. Σε αστικές συνθήκες, το σύστημα μπορεί να επιτρέπει στο αυτοκίνητο να κινείται χωρίς τη λειτουργία του θερμικού κινητήρα για έως και το 60% του χρόνου οδήγησης, ανάλογα με τις πραγματικές συνθήκες.

Δεν πρόκειται φυσικά για ηλεκτρική αυτονομία αντίστοιχη ενός full hybrid ή ενός plug-in hybrid. Η λογική εδώ είναι οι συχνές μικρές ηλεκτρικές φάσεις κίνησης, ιδιαίτερα μέσα στην πόλη.

Έξι προγράμματα οδήγησης για εντός και εκτός δρόμου

Το νέο σύστημα τετρακίνησης δεν περιορίζεται στη μεταφορά ισχύος στον πίσω άξονα όταν χαθεί η πρόσφυση. Το Duster διαθέτει έξι διαφορετικές λειτουργίες οδήγησης, ώστε το ηλεκτρονικό σύστημα να προσαρμόζει τη λειτουργία των δύο αξόνων στις εκάστοτε συνθήκες.

Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:

Auto , με αυτόματη διαχείριση μεταξύ 4×2 και 4×4

, με αυτόματη διαχείριση μεταξύ 4×2 και 4×4 Eco , με προτεραιότητα στη χαμηλή κατανάλωση

, με προτεραιότητα στη χαμηλή κατανάλωση Snow , για επιφάνειες με περιορισμένη πρόσφυση

, για επιφάνειες με περιορισμένη πρόσφυση Mud/Sand , για λάσπη και χαλαρό έδαφος

, για λάσπη και χαλαρό έδαφος Lock , για πιο απαιτητική εκτός δρόμου χρήση σε χαμηλές ταχύτητες

, για πιο απαιτητική εκτός δρόμου χρήση σε χαμηλές ταχύτητες Hill Descent Control, για ελεγχόμενη κατάβαση

Η διαφορετική αρχιτεκτονική του πίσω ηλεκτροκινητήρα επιτρέπει άμεση παροχή ροπής όταν απαιτείται πρόσφυση στον πίσω άξονα.

Από 29.900 ευρώ στην Ελλάδα

Η έκδοση Tribrid 150 4×4 Auto είναι διαθέσιμη σε Expression, Journey και Extreme.

Έκδοση Ισχύς Τιμή Tribrid 150 4×4 Auto Expression 150 PS 29.900 € Tribrid 150 4×4 Auto Journey 150 PS 32.500 € Tribrid 150 4×4 Auto Extreme 150 PS 32.500 €

Με τιμή 32.500 ευρώ στις Journey και Extreme, πρόκειται και για τις ακριβότερες εκδόσεις της σημερινής γκάμας Duster.

Ακριβώς από κάτω βρίσκεται το full hybrid 155, το οποίο φτάνει έως τα 31.200 ευρώ, αλλά είναι αποκλειστικά προσθιοκίνητο.

Όλες οι τιμές του Dacia Duster στην Ελλάδα

Η γκάμα του Duster είναι πλέον ιδιαίτερα μεγάλη και περιλαμβάνει LPG, αυτόματο LPG, mild hybrid, full hybrid και το νέο Tribrid τετρακίνητο σύστημα.

Έκδοση Ισχύς Τιμή Eco-G 120 Essential 120 PS 20.700 € Eco-G 120 Expression 120 PS 23.000 € Eco-G 120 Extreme 120 PS 25.500 € Eco-G 120 EDC Expression 120 PS 24.800 € Eco-G 120 EDC Journey 120 PS 27.200 € Eco-G 120 EDC Extreme 120 PS 27.200 € Mild hybrid 140 Expression 140 PS 24.000 € Mild hybrid 140 Journey 140 PS 25.900 € Mild hybrid 140 Extreme 140 PS 25.900 € Hybrid 155 Expression 155 PS 28.700 € Hybrid 155 Journey 155 PS 31.200 € Hybrid 155 Extreme 155 PS 31.200 € Tribrid 150 4×4 Auto Expression 150 PS 29.900 € Tribrid 150 4×4 Auto Journey 150 PS 32.500 € Tribrid 150 4×4 Auto Extreme 150 PS 32.500 €

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