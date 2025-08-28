Στην Ελλάδα η μοναδική BMW M4 CS VR46 των 300.000+ ευρώ – Πουλήθηκε ήδη

O Valentino Rossi κλείνει τα 46 του χρόνια και η BMW τον τιμά με τη μοναδική BMW M4 CS VR46.

Η BMW τιμά τον 9 φορές πρωταθλητή με μια ειδική έκδοση περιορισμένης παραγωγής

Η ειδική έκδοση της BMW M4 CS συνοδεύεται από τον κωδικό “VR46”

Η νέα ειδική έκδοση διαθέτει μια σειρά από σχεδιαστικές πινελιές που παραπέμπουν στον κορυφαίο Ιταλό αναβάτη

Η BMW τιμά τον θρύλο Valentino Rossi, ο οποίος συμμετέχει σε αγώνες Αντοχής με την αγωνιστική της ομάδα, και τον βοηθά να γιορτάσει τα 46α του γενέθλια με μια ειδική έκδοση της BMW M4 CS. Μια από τις μόλις 92 M4 CS VR46 που θα κατασκευαστούν βρίσκεται στη χώρα μας και ένας τυχερός λάτρης της μάρκας έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη για να την αποκτήσει!

Μόλις 92 κομμάτια, 46 σε κάθε μια από τις χρωματικές επιλογές

Η BMW M4 CS VR46 προσφέρεται σε δύο χρωματικές επιλογές: Marina Bay Blue Metallic και Frozen Tanzanite Blue Metallic, με τη γερμανική μάρκα να κατασκευάζει 46 αυτοκίνητα σε κάθε ένα από τα δύο. Στο πλαϊνό μέρος δεσπόζει το νούμερο 46, ένα νούμερο που ακολουθά τον Rossi όλη του την καριέρα. Η καμπίνα της ξεχωρίζει χάρη στις κίτρινες ραφές αντίθεσης σε τιμόνι, καθίσματα και στις πόστες, ενώ το νούμερο 46 υπάρχει και κεντρική κονσόλα και στα καθίσματα.

Ο αριθμός 46 βρίσκεται και στην οροφή της M4 CS VR46, βαμμένος στο χέρι και συνοδεύεται από την υπογραφή του Rossi.

Όσον αφορά τον κινητήρα, εκεί δεν έχουν γίνει αλλαγές, με την M4 CS VR46 να διατηρεί τον twin-turbo εξακύλινδρος κινητήρα 3,0 λίτρων με απόδοση 550 ίππων. Το 0-100 χλμ./ώρα έρχεται σε μόλις 3,2 δευτερόλεπτα, ενώ στην ειδική έκδοση έχουν γίνει αλλαγές στη ρύθμιση της ανάρτησης για καλύτερες επιδόσεις στην πίστα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κλειδιά της μοναδικής BMW M4 CS VR46 που ήρθε στην Ελλάδα θα πάρει ένας συλλέκτης φίλος της γερμανικής μάρκας, με την τιμή να έχει φτάσει τις 300.000 ευρώ περίπου.

Αναφορικά, η βασική έκδοση της Μ4 CS κοστίζει, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 219.000 στην Ελλάδα.

