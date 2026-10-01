Στην Ελλάδα η νέα BMW Σειρά 3 – Εκδόσεις και τιμές

Η νέα BMW Σειρά 3 έφτασε στην Ελλάδα με βενζινοκινητήρες έως 443 PS, ενώ η ηλεκτρική i3 προσφέρεται πλέον από 60.400 ευρώ.

Μετά την αμιγώς ηλεκτρική BMW i3, η οποία άνοιξε το νέο κεφάλαιο της Σειράς 3 στην εποχή της Neue Klasse, σειρά παίρνει τώρα η πιο παραδοσιακή εκδοχή του εμβληματικού γερμανικού sedan. Η ολοκαίνουργια BMW Σειρά 3 με κινητήρες βενζίνης μπαίνει επίσημα στην ελληνική αγορά, με τη γκάμα να περιλαμβάνει αρχικά τρεις επιλογές ισχύος. Από την πισωκίνητη 318 των 156 PS μέχρι την κορυφαία M350 xDrive των 443 PS, όλες χρησιμοποιούν πλέον ήπια υβριδική τεχνολογία 48 V και αυτόματο κιβώτιο οκτώ σχέσεων.

Οι τιμές της νέας BMW Σειράς 3 στην Ελλάδα

Η θερμική γκάμα ξεκινά με την BMW 318 και φτάνει μέχρι την εξακύλινδρη M350 xDrive.

Έκδοση Ισχύς Τιμή BMW 318 156 PS 51.510 € BMW 318 M Sport Πακέτο 156 PS 56.252 € BMW 318 M Sport Pro Πακέτο 156 PS 59.181 € BMW 320 211 PS 56.510 € BMW 320 M Sport Πακέτο 211 PS 61.252 € BMW 320 M Sport Pro Πακέτο 211 PS 64.181 € BMW M350 xDrive 443 PS 88.470 €

Το μη μεταλλικό Alpine White προσφέρεται χωρίς επιπλέον χρέωση, ενώ οποιαδήποτε άλλη επιλογή χρώματος από τη διαθέσιμη παλέτα κοστίζει επιπλέον 1.121 ευρώ.

Διαθέσιμο είναι επίσης το Innovation Package με 2.380 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Harman/Kardon ηχοσύστημα, 3D Head-Up Display και αυτόματο τριζωνικό κλιματισμό με ξεχωριστή οθόνη αφής για τους πίσω επιβάτες.

Και η ηλεκτρική BMW i3 από 60.400 ευρώ

Παράλληλα με τις νέες βενζινοκίνητες εκδόσεις, στον ελληνικό διαμορφωτή βρίσκεται πλέον και η BMW i3 40 xDrive Sedan, η οποία αποτελεί το πιο προσιτό σημείο εισόδου στην αμιγώς ηλεκτρική πλευρά της νέας Σειράς 3.

Η i3 40 xDrive αποδίδει 374 PS, διαθέτει τετρακίνηση και επιταχύνει από στάση στα 100 km/h σε 5,4 sec. Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 82,8 kWh, ενώ η επίσημη ηλεκτρική αυτονομία κυμαίνεται, ανάλογα με τη διαμόρφωση, από 565 έως 710 km WLTP.

BMW i3 40 xDrive Ισχύς 374 PS Κίνηση xDrive τετρακίνηση 0-100 km/h 5,4 sec Μπαταρία 82,8 kWh Αυτονομία WLTP 565-710 km Κατανάλωση 14,3-17,9 kWh/100 km AC φόρτιση 11 kW DC φόρτιση 300 kW DC 10-80% 21 λεπτά Τιμή 60.400 €

Σε εναλλασσόμενο ρεύμα υποστηρίζει φόρτιση έως 11 kW, με το 0-100% να απαιτεί περίπου 8 ώρες και 15 λεπτά. Πολύ πιο εντυπωσιακή είναι η απόδοση σε ταχυφορτιστή συνεχούς ρεύματος. Η μέγιστη ισχύς φτάνει τα 300 kW, με το 10-80% της μπαταρίας να ολοκληρώνεται σε περίπου 21 λεπτά.

Η i3 40 xDrive διατίθεται επίσης με M Sport Πακέτο από 64.631 ευρώ και M Sport Pro Πακέτο από 67.772 ευρώ.

Από την i3 40 μέχρι την i3 50

Η i3 40 xDrive τοποθετείται κάτω από την ισχυρότερη i3 50 xDrive, δημιουργώντας πλέον δύο διαφορετικά επίπεδα ισχύος στην ηλεκτρική γκάμα. Η i3 50 xDrive είχε ανοίξει πρώτη τις παραγγελίες στην ελληνική αγορά, με τιμή από 65.500 ευρώ, ενώ η κορυφαία διαμόρφωση First Edition φτάνει τα 75.293 ευρώ.

Η νέα 40 xDrive μειώνει επομένως κατά 5.100 ευρώ το κόστος εισόδου στην ηλεκτρική i3, χωρίς να θυσιάζει την τετρακίνηση και προσφέροντας αυτονομία που μπορεί να φτάσει τα 710 km. Έτσι, η νέα οικογένεια της Σειράς 3 προσφέρει πλέον δύο αρκετά διαφορετικούς δρόμους. Από τη μία βρίσκονται οι αμιγώς ηλεκτρικές i3 και από την άλλη οι νέες 318, 320 και M350 με κινητήρες βενζίνης.

Η θερμική Σειρά 3 είναι διαφορετικό αυτοκίνητο από την i3

Παρότι εμφανισιακά τα δύο μοντέλα έχουν πολύ στενή συγγένεια και ακολουθούν την ίδια νέα σχεδιαστική φιλοσοφία, τεχνικά η i3 και η νέα θερμική Σειρά 3 ακολουθούν διαφορετικές αρχιτεκτονικές.

Η ηλεκτρική i3 χρησιμοποιεί τη νέα dedicated πλατφόρμα Neue Klasse. Η νέα Σειρά 3 με κινητήρες εσωτερικής καύσης, με εσωτερικό κωδικό G50, βασίζεται αντίθετα σε μια σημαντικά εξελιγμένη αρχιτεκτονική προσαρμοσμένη στη διατήρηση θερμικών και εξηλεκτρισμένων συστημάτων κίνησης.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση επιτρέπει στην BMW να διατηρήσει ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που έχουν συνδεθεί παραδοσιακά με τη Σειρά 3, όπως η κατά μήκος τοποθέτηση του κινητήρα και η πίσω κίνηση στις 318 και 320.

BMW 318 με 156 PS

Στη βάση της θερμικής γκάμας βρίσκεται η νέα BMW 318. Χρησιμοποιεί τετρακύλινδρο turbo βενζινοκινητήρα 2,0 λίτρων, ο οποίος συνεργάζεται με σύστημα mild hybrid 48 V και αποδίδει 156 PS και 250 Nm. Η κίνηση περνά στους πίσω τροχούς μέσω του αυτόματου κιβωτίου Steptronic οκτώ σχέσεων.

Για το 0-100 km/h απαιτούνται 9,5 sec, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 215 km/h. Η κατανάλωση WLTP κινείται, ανάλογα με τη διαμόρφωση, μεταξύ 6,5 και 7,5 lt/100 km. Με 51.510 ευρώ, η 318 είναι η φθηνότερη επιλογή ολόκληρης της νέας οικογένειας Σειράς 3 στην Ελλάδα.

BMW 320 με 211 PS

Ένα βήμα ψηλότερα βρίσκεται η BMW 320, η οποία χρησιμοποιεί επίσης τετρακύλινδρο κινητήρα 2,0 λίτρων και mild hybrid σύστημα 48 V. Η ισχύς αυξάνεται στους 211 PS, με τη ροπή να φτάνει τα 330 Nm. Παραμένει πισωκίνητη και χρησιμοποιεί το ίδιο αυτόματο κιβώτιο οκτώ σχέσεων.

Η μεγαλύτερη ισχύς κατεβάζει το 0-100 km/h στα 7,4 sec, ενώ η τελική ταχύτητα ανεβαίνει στα 240 km/h. Η βασική 320 κοστίζει 56.510 ευρώ, δηλαδή ακριβώς 5.000 ευρώ περισσότερο από την 318.

M350 xDrive με 443 PS και εξακύλινδρο κινητήρα

Στην κορυφή της θερμικής γκάμας βρίσκεται η έκδοση που κρατά περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ζωντανή την παραδοσιακή μηχανολογική συνταγή της BMW. Η νέα M350 xDrive αντικαθιστά την M340i xDrive και διατηρεί τον εξακύλινδρο σε σειρά κινητήρα. Το σύνολο των 3,0 λίτρων συνεργάζεται με mild hybrid σύστημα 48 V και αποδίδει συνολικά 443 PS και 580 Nm ροπής.

Η μετάδοση γίνεται και στους τέσσερις τροχούς μέσω xDrive και το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε μόλις 4,1 sec. Η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 250 km/h. Η ελληνική τιμή της M350 xDrive διαμορφώνεται στα 88.470 ευρώ.

Η M350 όμως δεν περιορίζεται στην επιπλέον ισχύ. Διαθέτει στάνταρ M προσαρμοζόμενη ανάρτηση με ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ, ενώ έχει διαφορετικές ρυθμίσεις πλαισίου και σαφώς πιο έντονο δυναμικό προσανατολισμό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η λειτουργία Drift Moment, η οποία επιτρέπει στο σύστημα τετρακίνησης να δώσει έντονα πισωκίνητο χαρακτήρα στο αυτοκίνητο για ελεγχόμενες πλαγιολισθήσεις.

Εξωτερικά, η κορυφαία έκδοση ξεχωρίζει και από τα M Yellow Lights, τις τέσσερις απολήξεις της εξάτμισης και τις ειδικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες M Performance.

Χωρίς diesel στην αρχική γκάμα

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στη νέα γενιά είναι η απουσία diesel κινητήρων από το αρχικό λανσάρισμα. Για δεκαετίες, εκδόσεις όπως οι 318d και 320d αποτελούσαν βασικό κομμάτι της εμπορικής επιτυχίας της Σειράς 3 στην Ευρώπη.

Στην προηγούμενη γενιά μπορούσε κανείς να επιλέξει από την 318d μέχρι την εξακύλινδρη M340d xDrive. Η νέα γκάμα ξεκινά αντίθετα με βενζινοκίνητα mild hybrid σύνολα και τις αμιγώς ηλεκτρικές i3. Μέσα στο 2027 αναμένεται να προστεθεί και plug-in hybrid επιλογή.

Ριζική αλλαγή στο εσωτερικό

Η νέα εποχή της Σειράς 3 γίνεται ιδιαίτερα εμφανής στην καμπίνα. Η παραδοσιακή διάταξη του ψηφιακού πίνακα οργάνων αντικαθίσταται από το νέο BMW Panoramic Vision, το οποίο προβάλλει πληροφορίες χαμηλά στο παρμπρίζ και σε μεγάλο μέρος του πλάτους του.

Στο κέντρο του ταμπλό βρίσκεται νέα οθόνη αφής 17,9 ιντσών, στραμμένη ελαφρώς προς τον οδηγό. Προαιρετικά προσφέρεται και 3D Head-Up Display, ενώ το ψηφιακό περιβάλλον βασίζεται στο νέο BMW Operating System X. Η φιλοσοφία αυτή αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που συνδέουν τις ηλεκτρικές και θερμικές εκδόσεις της νέας γενιάς.

Τι κρατάμε;