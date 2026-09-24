Στην Ελλάδα η νέα Mercedes-Benz GLA Electric – Τιμές

Η ολοκαίνουργια Mercedes-Benz GLA Electric ξεκινά την εμπορική της πορεία στην Ελλάδα, φέρνοντας για πρώτη φορά αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης κάτω από το όνομα GLA. Η νέα γενιά του compact SUV της Mercedes αλλάζει σημαντικά σε σχέση με το μοντέλο που αντικαθιστά, μεγαλώνοντας σε διαστάσεις και χώρους, ενώ περνά στη νέα ηλεκτρική αρχιτεκτονική με σύστημα 800 V, φόρτιση έως 320 kW και αυτονομία που φτάνει τα 657 km.

Στον ελληνικό τιμοκατάλογο έχουν προς το παρόν προστεθεί οι δύο ισχυρότερες ηλεκτρικές εκδόσεις, GLA 250+ electric με 272 PS και GLA 350 4MATIC electric με 354 PS, με τις τιμές να ξεκινούν από 53.700 ευρώ.

Οι τιμές της νέας Mercedes-Benz GLA Electric στην Ελλάδα

Η νέα ηλεκτρική GLA διατίθεται αρχικά στη χώρα μας σε δύο εκδόσεις, αμφότερες με τη μεγαλύτερη μπαταρία των 85 kWh.

Έκδοση Ισχύς Τιμή GLA 250+ electric 272 PS 53.700 € GLA 350 4MATIC electric 354 PS 57.500 €

Οι παραπάνω τιμές αφορούν τον επίσημο ελληνικό τιμοκατάλογο και δεν υπολογίζουν τυχόν κρατική επιδότηση ή άλλη προωθητική ενέργεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι διεθνώς υπάρχει και η βασική GLA 200 electric των 224 PS, με μικρότερη μπαταρία LFP 58 kWh, η οποία όμως προς το παρόν δεν περιλαμβάνεται στις ελληνικές τιμές που έχουν ανακοινωθεί. Η Mercedes έχει επίσης προγραμματίσει μία ακόμη έκδοση με μπαταρία 71 kWh για τις αρχές του 2027.

Έως 657 km αυτονομίας για την GLA 250+

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η GLA 250+ electric, η οποία φαίνεται να αποτελεί και την έκδοση με τη μεγαλύτερη έμφαση στην αυτονομία. Χρησιμοποιεί ηλεκτροκινητήρα ισχύος 200 kW ή 272 PS, ο οποίος μεταφέρει την κίνηση στους πίσω τροχούς. Η μπαταρία είναι τεχνολογίας NMC και έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 85 kWh.

Η επίσημη αυτονομία κυμαίνεται από 577 έως 657 km, ανάλογα με τη διαμόρφωση, ενώ η κατανάλωση βρίσκεται μεταξύ 15,1 και 17,4 kWh/100 km. Για το 0-100 km/h απαιτούνται 7,3 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 210 km/h.

Με τιμή 53.700 ευρώ στην Ελλάδα, η 250+ είναι αυτή τη στιγμή η έκδοση εισόδου στη νέα ηλεκτρική γκάμα της GLA.

GLA 350 4MATIC με 354 PS

Για εκείνους που θέλουν περισσότερη ισχύ και τετρακίνηση υπάρχει η GLA 350 4MATIC electric. Εδώ η συνολική απόδοση αυξάνεται στα 260 kW ή 354 PS, ενώ η παρουσία δεύτερου ηλεκτροκινητήρα χαρίζει ηλεκτρική τετρακίνηση. Η ροπή φτάνει τα 515 Nm και το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε μόλις 5,4 δευτερόλεπτα. Η μέγιστη ταχύτητα παραμένει στα 210 km/h.

Η μπαταρία είναι και εδώ 85 kWh ωφέλιμης χωρητικότητας, με την αυτονομία να φτάνει έως τα 643 km. Η ελαφρώς υψηλότερη ενεργειακή απαίτηση της τετρακίνητης έκδοσης περιορίζει λίγο την αυτονομία σε σχέση με την πισωκίνητη 250+, χωρίς πάντως η διαφορά να είναι μεγάλη.

Στην Ελλάδα η κορυφαία ηλεκτρική GLA κοστίζει 57.500 ευρώ, δηλαδή 3.800 ευρώ περισσότερο από την 250+.

Φόρτιση έως 320 kW

Η νέα GLA βασίζεται στη σύγχρονη ηλεκτρική αρχιτεκτονική της Mercedes-Benz και χρησιμοποιεί ηλεκτρικό κύκλωμα 800 V. Οι GLA 250+ και GLA 350 4MATIC μπορούν να δεχθούν έως 320 kW σε DC ταχυφορτιστή, με το 10-80% της μπαταρίας να απαιτεί περίπου 22 λεπτά υπό τις κατάλληλες συνθήκες.

Η Mercedes αναφέρει επίσης ότι μέσα σε μόλις 10 λεπτά φόρτισης μπορούν να προστεθούν έως 270 km αυτονομίας WLTP. Στο εναλλασσόμενο ρεύμα η ισχύς φόρτισης είναι 11 kW στον βασικό εξοπλισμό, ενώ προαιρετικά μπορεί να φτάσει τα 22 kW.

GLA 250+ electric GLA 350 4MATIC electric Ισχύς 272 PS 354 PS Κίνηση Πίσω 4MATIC Μπαταρία 85 kWh 85 kWh Αυτονομία WLTP έως 657 km έως 643 km 0-100 km/h 7,3 sec 5,4 sec DC φόρτιση έως 320 kW έως 320 kW 10-80% περίπου 22 min περίπου 22 min Ελληνική τιμή 53.700 € 57.500 €

Μεγαλύτερη και πιο ευρύχωρη

Η νέα GLA δεν αποτελεί απλώς την ηλεκτρική μεταμόρφωση του προηγούμενου μοντέλου. Πρόκειται για ολοκαίνουργια γενιά, με αισθητά διαφορετικές αναλογίες. Το μήκος φτάνει περίπου τα 4,57 μέτρα, ενώ το μεταξόνιο έχει αυξηθεί κατά 61 mm και πλέον βρίσκεται στα 2.790 mm. Παράλληλα, το αμάξωμα είναι 20 mm χαμηλότερο από πριν.

Η αύξηση του μεταξονίου μεταφράζεται και σε μεγαλύτερους εσωτερικούς χώρους. Η Mercedes αναφέρει 38 mm περισσότερο χώρο για τα πόδια των πίσω επιβατών, καθώς και αυξημένο χώρο για το κεφάλι εμπρός και πίσω.

Το πορτμπαγκάζ έχει χωρητικότητα 410 λίτρων, αυξημένη κατά 70 λίτρα σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, και φτάνει τα 1.400 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα.

Επειδή πρόκειται για ηλεκτρικό μοντέλο υπάρχει και frunk 107 λίτρων κάτω από το εμπρός καπό, ανεβάζοντας σημαντικά τη συνολική πρακτικότητα.

Νέα εμφάνιση και φωτιζόμενη μάσκα

Η αλλαγή είναι αισθητή και σχεδιαστικά. Η νέα GLA είναι χαμηλότερη και πιο μακριά, με μεγαλύτερο μεταξόνιο, φαρδύτερο πίσω μετατρόχιο και πιο έντονους ώμους. Στην ηλεκτρική έκδοση ξεχωρίζει κυρίως η νέα κλειστή μάσκα με φωτιζόμενο περίγραμμα και το αστέρι της Mercedes στο κέντρο. Το πάνελ μπορεί προαιρετικά να φωτίζεται και χρησιμοποιεί εκατοντάδες φωτεινά σημεία για τη δημιουργία διαφορετικών animations. Η σχεδιαστική λογική συνεχίζεται στο πίσω μέρος με τη φωτεινή λωρίδα που ενώνει τα δύο φωτιστικά σώματα.

MBUX Superscreen και νέο MB.OS

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η αλλαγή στην καμπίνα. Η νέα GLA περνά στο Mercedes-Benz Operating System ή MB.OS, το οποίο ενοποιεί infotainment, πλοήγηση, συστήματα υποβοήθησης, φόρτιση και λειτουργίες άνεσης. Κεντρικό στοιχείο αποτελεί το MBUX Superscreen, με κεντρική οθόνη αφής 14 ιντσών και δυνατότητα προσθήκης δεύτερης οθόνης 14 ιντσών μπροστά από τον συνοδηγό.

Το νέο MBUX Virtual Assistant αξιοποιεί τεχνολογίες generative AI, ενώ η GLA μπορεί να εξοπλιστεί με Head-Up Display, Burmester 3D surround ηχοσύστημα και πανοραμική οροφή SKY CONTROL.

Η GLA γίνεται για πρώτη φορά ηλεκτρική

Η νέα γενιά σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή στη στρατηγική της Mercedes-Benz. Για πρώτη φορά η GLA προσφέρεται εξαρχής ως αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, με τις ηλεκτρικές εκδόσεις να προηγούνται χρονικά των νέων θερμικών.

Η παραγωγή της νέας γενιάς έχει ήδη ξεκινήσει στο εργοστάσιο της Mercedes-Benz στο Rastatt της Γερμανίας, αρχικά με τις αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις. Τα νέα εξηλεκτρισμένα μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης και τεχνολογία 48 V θα ακολουθήσουν αργότερα.

Έτσι, με έως 657 km αυτονομίας, φόρτιση 320 kW και αρχική ελληνική τιμή 53.700 ευρώ, η νέα GLA Electric τοποθετείται πλέον στην καρδιά της ηλεκτρικής γκάμας της Mercedes-Benz, χωρίς να λειτουργεί ως ξεχωριστό «EQ» παράγωγο, αλλά ως βασική έκδοση συστήματος κίνησης της ίδιας οικογένειας GLA.

Τι κρατάμε;