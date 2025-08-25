Στην Ελλάδα η πιο εντυπωσιακή έκδοση του Skoda Elroq – Δες τιμή

Η Skoda φέρνει στην Ελλάδα το νέο ηλεκτρικό Elroq RS, με 340 PS, κορυφαίες επιδόσεις και αυτονομία έως 546 km. Δες την τιμή και τι προσφέρει.

Το νέο Skoda Elroq RS είναι το ισχυρότερο Skoda όλων των εποχών, με 340 PS .

Κάνει 0-100 km/h σε 5,4 δλ. και φτάνει τα 546 km αυτονομίας σε WLTP.

Η τιμή στην Ελλάδα ξεκινά από 54.800 ευρώ (προ επιδοτήσεων).

Διαθέτει σπορ ανάρτηση, νέους προφυλακτήρες RS, εσωτερικό με σπορ καθίσματα και πλήρη εξοπλισμό.

Το κορυφαίο Skoda στην ιστορία

Μετά την παρουσίαση των πρώτων εκδόσεων του νέου ηλεκτρικού SUV Skoda Elroq, η ελληνική αγορά υποδέχεται πλέον την πιο εντυπωσιακή εκδοχή του: το Elroq RS. Πρόκειται για την κορυφή της γκάμας, καθώς συνδυάζει τετρακίνηση, 340 PS και δυναμική εμφάνιση που ακολουθεί τη νέα σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid.

Η βάση του μοντέλου είναι η πλατφόρμα MEB του ομίλου VW, με δύο ηλεκτροκινητήρες (έναν σε κάθε άξονα), που αποδίδουν συνδυαστικά 341 PS (250 kW) και 679 Nm ροπής (134 Nm εμπρός και 545 Nm πίσω). Το βάρος του αγγίζει τα 2.154 κιλά, όμως οι επιδόσεις του είναι εντυπωσιακές: 0-100 km/h σε 5,4 δλ. και τελική ταχύτητα 180 km/h (ηλεκτρονικά περιορισμένη).

Σχεδίαση και σπορ χαρακτήρας

Το Elroq RS ξεχωρίζει οπτικά από τις πιο απλές εκδόσεις με μια σειρά επεμβάσεων:

Μαύρη κλειστή μάσκα Tech-Deck , που φιλοξενεί αισθητήρες και κάμερα.

Επιθετικοί προφυλακτήρες RS και τετραπλά φωτιστικά σώματα εμπρός.

Αεροδυναμική γραμμή με Cd 0,26 , μαύρα πλαστικά προστατευτικά και δυναμική οροφή.

Στο πίσω μέρος, LED φώτα σε σχήμα C, RS προφυλακτήρας και μεγάλη αεροτομή.

Οι τροχοί έχουν μέγεθος 20 έως 21 ίντσες, ενώ το χαρακτηριστικό χρώμα Mamba Green είναι διαθέσιμο και εδώ. Η ανάρτηση είναι χαμηλωμένη κατά 15 χλστ. εμπρός και 10 χλστ. πίσω, ενώ προαιρετικά διατίθενται τα ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ DCC δεύτερης γενιάς.

Εσωτερικό: premium και σπορ

Στο εσωτερικό, το πακέτο RS Lounge φέρνει σπορ καθίσματα με ενσωματωμένα προσκέφαλα, σουέντ επενδύσεις και ραφές σε lime green. Προσφέρεται και πακέτο Maxx με θέρμανση και μασάζ.

Η καμπίνα παραμένει ευρύχωρη, με πρακτικές λύσεις αποθήκευσης, ενώ ο εξοπλισμός άνεσης, ασφάλειας και συνδεσιμότητας είναι πλήρης, όπως αρμόζει σε ένα κορυφαίο ηλεκτρικό SUV.

Αυτονομία και φόρτιση

Το Skoda Elroq RS εξοπλίζεται με μπαταρία 84 kWh (79 kWh ωφέλιμη).

Η αυτονομία φτάνει έως 546 km WLTP (και 677 km σε αστικό κύκλο ).

Υποστηρίζει ταχυφόρτιση 185 kW DC , με 10-80% σε μόλις 26 λεπτά .

Σε wallbox 11 kW, μια πλήρης φόρτιση διαρκεί περίπου 8 ώρες.

Τιμή στην Ελλάδα

Η τιμή του νέου Skoda Elroq RS έχει οριστεί στα 54.800 ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται το όφελος του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Παράλληλα, η υπόλοιπη γκάμα του Elroq διαμορφώνεται ως εξής:

Elroq 50 170 PS : 34.500 €

Elroq 60 204 PS : 38.900 €

Elroq 85 286 PS : 44.900 €

Elroq 85 286 PS First Edition : 51.800 €

Elroq RS 340 PS: 54.800 €

Τι κρατάμε;

Το νέο Skoda Elroq RS είναι το ισχυρότερο Skoda όλων των εποχών , με 340 PS και τετρακίνηση.

Προσφέρει επιτάχυνση 0-100 km/h σε 5,4 δλ. και κορυφαία αυτονομία έως 546 km.

Σχεδίαση RS με σπορ λεπτομέρειες και εσωτερικό με premium σπορ καθίσματα.

Στην Ελλάδα κοστίζει 54.800 ευρώ, τοποθετούμενο απέναντι σε μοντέλα όπως το VW ID.5 GTX και το Cupra Tavascan VZ.

Νέο Audi Q3 Sportback: Δες την πρώτη τιμή και πότε έρχεται στην Ελλάδα

Το υβριδικό της Toyota που έγινε supercar και είναι πιο ωραίο απ’ όσο περίμενες

Πάνω από 70 συλλήψεις οδηγών για υπερβολική ταχύτητα από 1η Ιουλίου – Πού συνέβη και γιατί;