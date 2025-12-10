Στην Ελλάδα η XPENG – Αναλυτικά μοντέλα και τιμές

Η XPENG λανσάρει στην Ελλάδα τα ηλεκτρικά SUV G6 και G9. Δες εκδόσεις, τιμές, αυτονομία, φόρτιση 800V και το δίκτυο πωλήσεων.

Η XPENG κάνει επίσημο ντεμπούτο στην Ελλάδα με δύο αμιγώς ηλεκτρικά SUV, τα G6 και G9, μέσω της ΤΕΧΝΟΚΑΡ. Η πρόταση της μάρκας εστιάζει σε premium ηλεκτρική κινητικότητα, πολύ γρήγορη φόρτιση χάρη σε αρχιτεκτονική 800V/5C, υψηλές επιδόσεις και εκτεταμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού βασισμένα σε AI. Οι τιμές τοποθετούνται ανταγωνιστικά, με στοχευμένες εκδόσεις τόσο για αστικές/περιαστικές ανάγκες όσο και για οικογενειακές μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων.

XPENG G6

Το G6 ξεχωρίζει σχεδιαστικά (full-width light bar, coupe γραμμή) και τεχνολογικά, καθώς είναι –σύμφωνα με την εταιρεία– το ταχύτερα φορτιζόμενο EV στην κατηγορία του. Με αρχιτεκτονική 800V και μπαταρία 5C, αναπληρώνει 10–80% σε μόλις 12’ με μέγιστη ισχύ DC έως 451 kW. Η καμπίνα ποντάρει στην άνεση και σε «έξυπνες» λειτουργίες, ενώ τα ADAS αξιοποιούν αισθητήρες και λογισμικό τελευταίας γενιάς για υποβοήθηση σε αυτοκινητόδρομο και πόλη.

Εκδόσεις & απόδοση (PS):

G6 Standard Range Air RWD – 252 PS , 470 km .

G6 Long Range Pro RWD – 296 PS , 525 km .

G6 Long Range Pro Performance AWD – 487 PS, 510 km.

Η τιμή εκκίνησης για την Standard Range Air ορίζεται στα 38.990 €, συμπεριλαμβανομένων της επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» και του X-Bonus (σύμφωνα με την ανακοίνωση).

XPENG G9

Το G9 ανεβάζει τον πήχη σε διάσταση, πολυτέλεια και ταχύτητα φόρτισης. Σε όλες τις εκδόσεις του χρησιμοποιεί μπαταρία 5C πάνω σε 800V, με μέγιστη ισχύ DC έως 525 kW και 10–80% σε 12’ (προδιαγραφή εργοστασίου). Η στόχευση είναι ξεκάθαρα premium: ποιοτική κύλιση, πλούσιος εξοπλισμός άνεσης/συνδεσιμότητας και προηγμένα AI συστήματα υποβοήθησης.

Εκδόσεις & απόδοση (PS):

G9 Standard Range Pro RWD – 351 PS , 502 km .

G9 Long Range Pro RWD – 351 PS , 585 km .

G9 Long Range Pro Performance AWD – 575 PS, 540 km.

Η τιμή εκκίνησης για το G9 Standard Range Pro είναι 56.990 € (με «Κινούμαι Ηλεκτρικά» σύμφωνα με τον εισαγωγέα).

Δίκτυο πωλήσεων & after-sales στην Ελλάδα

Το πρώτο κατάστημα λειτουργεί ήδη στη Γλυφάδα (Λ. Βουλιαγμένης 80, GEKAEM – Γ. Γρυσμπολάκης ΑΕΤΕ). Έως το τέλος της χρονιάς ακολουθεί δεύτερο σημείο στο Μαρούσι (Βελμάρ), ενώ στις αρχές του νέου έτους δρομολογείται η παρουσία στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια σε Λάρισα, Ιωάννινα και Ηράκλειο. Το δίκτυο αναπτύσσεται με την εγγύηση του Ομίλου Autohellas, με στόχο πλήρη κάλυψη πωλήσεων/συντήρησης και εμπειρία πελάτη επιπέδου premium.

Εγγυήσεις

Η XPENG ανακοινώνει:

8 χρόνια / 160.000 km για μπαταρία και σύστημα κίνησης .

5 χρόνια / 120.000 km εργοστασιακή εγγύηση οχήματος .

5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια .

12 χρόνια αντισκωριακή προστασία .

3 χρόνια εγγύηση βαφής.

Εκδόσεις & τιμές (Ελλάδα)

G6

Standard Range Air RWD (252 PS – 470 km): 38.990 €

Long Range Pro RWD (296 PS – 525 km): 41.990 €

Long Range Pro Performance AWD (487 PS – 510 km): 47.990 €

G9

Standard Range Pro RWD (351 PS – 502 km): 56.990 €

Long Range Pro RWD (351 PS – 585 km): 63.990 €

Long Range Pro Performance AWD (575 PS – 540 km): 73.990 €

Σημ.: Όπου αναφέρεται, οι τιμές περιλαμβάνουν «Κινούμαι Ηλεκτρικά» και, για G6 Standard, το X-Bonus, όπως δηλώθηκε από τον εισαγωγέα.

Τι κρατάμε;

Ταχύτερη φόρτιση στην κατηγορία (έως 525 kW, 10–80% σε 12’) και 800V για G6/G9.

Ανταγωνιστικές τιμές : G6 από 38.990 € , G9 από 56.990 € .

Μεγάλες αυτονομίες (έως 585 km) και εκδόσεις AWD υψηλής ισχύος .

Εγγυήσεις έως 8 έτη/160.000 km και δίκτυο που επεκτείνεται άμεσα σε Αθήνα και περιφέρεια.

